Braunschweig. Das königsblaue Gemüt ist irgendwo zwischen Eiszeit, Insolvenz und Weltuntergang, schreibt unser Schalke-Reporter Andreas Ernst.

Mike Büskens hat die Emotionen des FC Schalke 04 einmal so beschrieben: „Ein Miteinander, emotional, es gibt nur schwarz oder weiß, kein grau.“ Heute ist Büskens Co-Trainer des Zweitligateams und seinem treffenden Satz ist aktuell nichts hinzuzufügen: Manchmal ändert sich die Stimmung von weiß auf schwarz innerhalb von 90 Minuten. Vor dem Kellerkrimi gegen Eintracht Braunschweig (Samstag, 13 Uhr) ist das königsblaue Gemüt irgendwo zwischen Eiszeit, Insolvenz und Weltuntergang.

Vor drei Wochen sah das ganz anders aus. Schalke hatte ein sehr gutes Trainingslager in Portugal hinter sich, Umstrukturierungen in der obersten Klubebene abgeschlossen - Matthias Tillmann übernahm als Vorstandschef, Eurofighter-Ikone Marc Wilmots als Sportdirektor - und alle, Profis, Fans, Führung, schauten nach oben. Träumten von einer Aufholjagd Richtung Aufstiegsplätze, bildeten unter der wärmenden Sonne der Algarve eine nicht zu übersehende Einheit. Trainer Karel Geraerts, der Schalke vor Weihnachten zu sieben Punkten in drei Spielen geführt hatte, formulierte eine Vorahnung. „Zu gut darf es auch nicht laufen“, sagte er noch in Albufeira.

Schalke ist mit zwei Niederlagen ins neue Jahr gestartet

Und Geraerts behielt Recht. Spielte Schalke gegen den HSV passabel, hatte beim 0:2 Pech mit drei Aluminium-Treffern, war das 1:4-Debakel in Kaiserslautern ein unverzeihlicher Ausrutscher, eine Blamage, ein Tiefpunkt in einer Saison voller Tiefpunkte, in der Schalke immer wieder beweist: Es geht immer noch schlechter. So gut die Stimmung in Portugal auch war: Der Charakter der Profis hat sich nicht geändert, und intensives Training vor 100 Fans bei sonnigen 20 Grad ist etwas anderes als ein Rückstand auf dem ausverkauften Betzenberg bei Kälte im Abstiegskampf.

Doch woran liegt das? Dass die Mannschaft im Sommer 2023 falsch zusammengestellt wurde, die Kaderplanung mangelhaft war, ist bekannt. Seit Amtsantritt im Oktober 2023 hat Geraerts vier Formationen und 23 verschiedene Spieler in der Startelf ausprobiert - ohne konstanten Erfolg. Schalke hat die schlechteste Abwehr der Liga (schon 41 Gegentore), zudem aktuell keine Führungsspieler - Kapitän Simon Terodde ist beispielsweise zu sehr mit seiner Formkrise beschäftigt (erst drei Saisontore). Die Zahl der individuellen Fehler ist exorbitant hoch. Zudem fehlt das Glück - der HSV nutzte seine ersten beiden, der FCK seine ersten vier Chancen eiskalt aus.

Ralf Fährmann dürfte seinen Platz im Schalke-Tor räumen

Doch wie will Geraerts die Probleme gegen die selbstbewussten Braunschweiger beheben? Wie will er dafür sorgen, dass die 60.000 Schalker im Stadion nicht pfeifen, wenn es nach 15 Minuten 0:0 oder gar 0:1 steht? Umfangreiche Umbauarbeiten sind zu erwarten. Im Tor dürfte Marius Müller sein Comeback nach vier Monate langer Verletzungspause feiern und den glücklosen Ralf Fährmann ablösen. Geraerts könnte vom 4-4-2- auf ein 3-5-2-System umstellen. Und Zugang Darko Churlinov (FC Burnley), der in Kaiserslautern als Torschütze einziger Lichtblick war, drängt mit seiner lockeren Art, seiner unverbrauchten Spielweise in die Startelf. Fan-Lieblingen wie Müller und Churlinov werden Fehler schneller verziehen.

Wie die Schalker Fans nach den 90 Minuten reagieren, ist leicht vorherzusehen. Bei einem Unentschieden und einer Niederlage dürfte es Pfiffe geben, Existenzangst in den Köpfen, ob es bei einem Abstieg in die 3. Liga die Lizenz geben würde. Bei einem Sieg hätte sich ganz Schalke wieder lieb. Und würde schnell wieder von der Champions League träumen. Weiß eben, nicht mehr schwarz.

