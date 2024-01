Braunschweig. Schwedische Zeitung bringt den Mittelfeldspieler mit Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig in Verbindung. Es geht um eine Leihe.

Am Donnerstag um 18 Uhr schließt das Transferfenster. Und der Handlungsdruck schien bei den Verantwortlichen von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig eigentlich nicht mehr ganz so groß gewesen zu sein. Nach einem defensiven Mittelfeldspieler hielten Benjamin Kessel und Co. zuletzt offenkundig Ausschau.

Eintracht Braunschweig wirbt angeblich um Hampus Finndell

Und vermutlich haben sie ihn in Hampus Finndell von Djurgårdens IF gefunden. Wie das schwedische Portalexpressen.se berichtet, wird der 23-Jährige mit der Eintracht in Verbindung gebracht. Es soll sich um ein Leihgeschäft handeln – mit einer anschließenden Kaufpflicht, sofern die Braunschweiger den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga erreichen.

Der frühere schwedische U21-Nationalspieler gilt seit längerem als abwanderungswillig. Laut expressen.se laufen Gespräche zwischen beiden Vereinen. „Unter anderem müssen sich die Vereine noch über die finanziellen Aspekte des Leihvertrags einigen, was bei der Kürze der verbleibenden Zeit im Transferfenster nicht ganz sicher ist“, schrieb das skandinavische Medium.

Finndell gilt als Arbeiter mit einer körperlich robusten Spielweise, der aber auch gute Passqualität mitbringt. Auch Diagonalbälle in die Tiefe gehören zu seinem Spiel. Charakterlich ist er ein positiver Typ mit einer guten Einstellung. Im Torabschluss und in der Luft hat er Verbesserungspotenzial.

Finndell fehlt im Trainingslager, Multhaup muss wegen Marx-Ausfall bleiben

Djurgårdens IF reiste am Dienstag ins Trainingslager nach Spanien. Dabei fehlte Finndell. Sollte es zu einem Vertragsabschluss kommen, wäre der 1,77-Meter-Mann nach Niklas Tauer der zweite Winterneuzugang. Ein möglicher Abgang Maurice Multhaups zerschlug sich durch die strukturelle Muskelverletzung bei Jan-Hendrik Marx, der mehrere Wochen ausfallen wird.

Sollte Linksverteidiger Niko Kijewski den Verein noch verlassen, gilt Anderson Lucoqui von Ligakonkurrent Hertha BSC als erste Option für die Blau-Gelben.

