Braunschweig. Der ehemalige Braunschweiger trifft in der Bundesliga, könnte es gar zur EM schaffen. Deniz Dogan und Henning Bürger blicken zurück.

Was haben Gerd Müller, Claudio Pizzaro, Robert Lewandowski, Ronald Worm und Deniz Undav gemeinsam? Richtig, all diesen Fußballern ist es gelungen, in der Bundesliga drei Tore in einem Spiel zu erzielen. Für Undav war es am vergangenen Wochenende so weit. Beim 5:2 des VfB Stuttgart gegen RB Leipzig durfte er dreifach jubeln.

Ein Privileg teilt er aber nur mit einem der genannten Stürmer-Legenden. Na ja, zumindest in der Löwenstadt würde man es als solches bezeichnen. Denn wie Worm trug auch der 27-jährige Undav einmal das Trikot von Eintracht Braunschweig. In der Saison 2017/18 kickte er für die Blau-Gelben. In 18 Partien erzielte Undav damals neun Tore und verzeichnete vier Vorlagen. Allerdings nur in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nord. „Wenn Deniz an den Ball kam, war es immer gefährlich. Er spielt extrem schlau, hat eine gute Technik und auch ein Auge für die Mitspieler“, sagt Henning Bürger, der damals die U23 trainierte.

Deniz Undav – kein typisches NLZ-Produkt

Die Braunschweiger hatten Undav damals vom TSV Havelse geholt. In der Regionalliga sei er begehrt gewesen, erinnert sich Bürger. Der bullige Stürmer hatte nicht den heute üblichen Weg hinter sich, war nicht das klassische Produkt eines Nachwuchsleistungszentrums, die sich bemühen, Fußballer möglichst unter Laborbedingungen zu entwickeln. „Er hat sich viel selbst angeeignet“, sagt Deniz Dogan, „ich glaube, das hat ihn auch stark gemacht.“ Dogan unterstützte nach seiner Zeit bei Eintrachts Profis die U23 als Kapitän, teilte sich die Kabine und das Spielfeld mit Undav.

Ein „feiner Kerl“ sei der Stürmer gewesen, „bodenständig“ und auch „für den einen oder anderen Spaß zu haben“. Das bestätigt auch Bürger: „Er ist ein sehr guter Junge. Frech, gewitzt, aufmerksam, zuverlässig. Deniz ist ein toller junger Mann gewesen damals. Und ich gehe mal davon aus, dass sich das nicht wesentlich verändert hat.“ Ein treffsicherer Stürmer mit offenbar gutem Charakter. Das klingt zunächst einmal nach guten Voraussetzungen für eine Karriere als Fußballer. Warum aber hat‘s für Undav bei der Eintracht nie zu einem Einsatz bei den Profis gereicht?

Kein Profieinsatz für Eintracht Braunschweig

Dogan und Co. hatten dem damaligen Manager Marc Arnold durchaus nahegelegt, den Angreifer einmal in der 2. Bundesliga hineinschnuppern zu lassen. Aber es bestanden Zweifel. Die Entscheider scheinen Undavs Körper nicht vertraut zu haben, hatten Sorge vor physischen Defiziten. „Ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs und dann noch als Mittelstürmer mit der Statur. Durch seinen Körperbau war es auch immer die Fitness, die man ihm nicht zugetraut hat. Er ist heute sicherlich athletischer und auch fitter geworden. Aber rein optisch ist das noch immer der Deniz, wie wir ihn kennen“, sagt Bürger, und Dogan ergänzt: „Ich glaube, die Schnelligkeit war auch ein Thema. Man weiß aber auch nie, ob er den gleichen Weg gemacht hätte. Es ist natürlich schade, wenn Spieler aus der zweiten Mannschaft gehen und anderswo durchstarten. Da fragt man sich schon: Okay, was haben wir falsch gemacht damals?“

In Eintrachts Reginalliga-Team gelangen Undav neun Tore. © Philipp Ziebart/BestPixels.de | Philipp Ziebart

Nach nur einem Jahr jedenfalls hat Undav die Löwenstadt wieder verlassen. Und seitdem verhält sich seine Karriere wie ein Flugzeug beim Start: Sie geht steil nach oben. Beim SV Meppen verzeichnete er in 69 Drittligaspielen 23 Tore und 15 Vorlagen. In der belgischen Jupiler Pro League traf er für Union Saint-Gilloise 25 Mal. Anschließend ging es zu Brighton & Hove Albion in die Premiere League – der Sehnsuchtsort diverser Fußballspieler. „Da muss ich lachen“, sagt Bürger, „Deniz Undav in der Premier League. Nicht weil ich es ihm nicht zutraue, sondern weil es einfach toll ist, dass dieser Junge diesen Weg gegangen ist.“

Deniz Dogan: „Das ist krass“

Dieser Weg ist ganz sicher nicht gewöhnlich. Undav musste sich immer wieder bewähren – und das in ständig wechselndem Umfeld, in verschiedenen Ländern und unter unterschiedlichen Voraussetzungen. Mittlerweile hat ihn der Weg wieder nach Deutschland geführt. Brighton & Hove Albion hat den gebürtigen Vareler im vergangenen Sommer nach Stuttgart verliehen. Und dort macht er seither von sich reden.

Nicht nur wegen seines Dreierpacks gegen Leipzig. In 18 Pflichtspielen erzielte Undav 13 Tore und legte drei weitere auf. „Das ist krass“, sagt Dogan, „das hätte ich auf diese Weise selbst nicht für möglich gehalten. Aber an ihm sieht man, was möglich ist, wenn man diesen Willen hat.“ Ein Friese auf Fußballreise durch Europa. Das allein ist freilich schon eine Geschichte, die es zu erzählen lohnt.

Gut genug für die EM?

Vielleicht aber kommt im kommenden Sommer noch ein ganz besonderes Kapitel hinzu. Denn dann steht die EM in Deutschland an. Bislang hat Undav noch kein einziges Länderspiel bestritten. Auch nicht in den Nachwuchsteams. Ist der Angreifer gut genug, um dem DFB bei dem Turnier helfen zu können? „Ja, auf jeden Fall. Ich würde es ihm ganz sicher wünschen und auch zutrauen“, sagt Bürger. Undav sei ein Instinktfußballer, ein „geiler Strafraumstürmer“, der wisse, wo er stehe und einen guten Überblick habe, meint Dogan. „Und die Nationalmannschaft hat einen solchen Spieler nicht. Ich glaube, er würde seine Tore machen.“

Ob Deniz Undav es noch zu einer Karriere wie Müller, Pizzaro oder Lewandowski bringen wird? Nein, das wird kaum gelingen können. Aber das macht auch nichts. Der 27-Jährige geht seinen ganz eigenen Weg – und der ist beeindruckend genug.

