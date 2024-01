Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Profi Youssef Amyn durfte gegen Jordanien von Beginn an mitspielen – in einer nervenaufreibenden Partie.

Mit Tränen der Enttäuschung in den Augen lag Youssef Amyn um 14.34 Uhr deutscher Zeit auf dem Rasen des Khalifa International Stadium in Doha. Gerade hatte Schiedsrichter Alireza Faghani die Achtelfinal-Partie des Asien-Cups beim Stand von 3:2 für Jordanien abgepfiffen. Eintracht Braunschweigs Profi Amyn war mit dem Irak ausgeschieden.

Der 20-Jährige hatte für das K.o.-Duell in der Startelf gestanden. Er sollte die offensive Außenbahn beackern. Akzente setzen konnte der gebürtige Essener in seinem sechsten A-Länderspiel aber nicht. Im zu Beginn statischen und unsortierten Spiel des Irak war Amyn kaum eingebunden. In der 54. Minute wurde er durch Utrecht-Spieler Zidane Iqbal ersetzt. In die packende Schlussphase konnte Braunschweigs Youngster daher nicht mehr eingreifen. Die hatte es aber in sich.

Ist bei Eintracht Braunschweig Platz für Youssef Amyn?

Denn bis zur fünften Minute der Nachspielzeit lag der Irak noch mit 2:1 vorne. Mit einem Doppelschlag (95. und 97.) drehte Jordanien das Spiel – und schickte den Irak nach Hause. Oder besser gesagt: die Spieler zurück zu ihren Klubs. In Amyns Fall bedeutet dies, dass er zeitnah in die Löwenstadt zurückkehren sollte.

Während des Turniers hatte Daniel Scherning regelmäßigem Kontakt mit seinem Schützling. Nachdem Ausscheiden wird Eintrachts Trainer wohl erstmal ein paar Worte der Aufmunterung in Richtung Amyn senden. Möglich, dass er dem Techniker noch öfter wird gut zusprechen müssen. Scherning hat bei den Blau-Gelben ein 3-1-4-2-System etabliert – und in dem ist für einen klassischen Flügelstürmer wie Amyn eigentlich kein Platz. Bislang kam der 20-Jährige unter dem Coach noch gar nicht zum Zuge. Bis er zum Asien-Cup abberufen wurde, stand er sogar nur zweimal im Spietagskader, seit Scherning die Geschicke in Braunschweig übernommen hat. Aber wer weiß: Vielleicht findet sich ja doch noch ein Einsatzfeld für den talentierten Fußballer.

