Braunschweig. Eintracht Braunschweigs erfahrener Stürmer ist zurück auf dem Platz. Hier spricht er über Zweikämpfe, Schmerzen und Rayan Philippe.

Eine Minute gegen Holstein Kiel, zehn Minuten gegen den 1. FC Magdeburg:Anthony Ujah ist zurück bei Eintracht Braunschweig. 99 Tage war der Stürmer des Fußball-Zweitligisten wegen einer Schultereckgelenksprengung ausgefallen, zehn Spiele hatte er verpasst. Jetzt geht es sukzessive bergauf. „Jede Minute hilft mir. Ich bin froh, dass ich wieder auf dem Platz sein darf, aber das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben“, sagte Ujah nach dem hart erkämpften 1:0 im Heimspiel am Sonntag.

Es war der vierte Sieg der Braunschweiger in Folge. Und Ujah konnte sich wahrlich nicht daran erinnern, wann er zuletzt so oft hintereinander drei Punkte geholt hatte. Bei den Erfolgen gegen Wiesbaden und Kaiserslautern vor Weihnachten war der Nigerianer zwar noch zum Zuschauen verdammt, doch der Einfluss des Routiniers auf die Mannschaft war auch während seiner Reha-Phase groß. Der aktuelle Lauf zeige, „wie groß unser Selbstvertrauen gerade ist. Die Siege kommen nicht von allein. Dahinter steckt viel harte Arbeit. Die Jungs machen es wirklich gut. Und es macht Spaß, Teil dieses Teams zu sein“, sagt Ujah.

Eintracht Braunschweigs Stürmer war monatelang ausgefallen

Teil des Teams zu sein, war ihm zwar nicht verwehrt geblieben, nachdem er im September beim 2:2 gegen den 1. FC Nürnberg rüde von Club-Torhüter Christian Mathenia abgeräumt wurde und daraufhin ausfiel, aber das Gefühl jetzt ist ein anderes. Das Gefühl unterscheidet sich sogar von dem, das er Anfang Januar verspürte. „Mit meiner Schulter ist es viel besser geworden. Ich habe jetzt keine Angst mehr im Zweikampf und in der Luft“, sagt der 33-Jährige. Doch natürlich fehle ihm noch die Spielpraxis.

Ein fitter Ujah wäre gegen Magdeburg sicher näher am 2:0 gewesen, doch das Füßchen wollte bei seiner passablen Chance im Sechzehner noch nicht so wie sein Besitzer. Ujah will sich deswegen aber keinen Druck machen. „Ich habe keine Schmerzen mehr, ich gehe in jeden Zweikampf ohne Angst. Das war anfangs anders, aber das ist auch normal“, bekräftigt der erfahrene Stürmer der Eintracht.

Die mehrmonatige Reha inklusive der Pause hat auch seinen Körper verändert. Er arbeitete viel im Kraftraum, um den Oberkörper zu stabilisieren. „So stark waren meine Muskeln noch nie“, sagt Ujah und gibt zu, dass er während der Ausfallzeit zwei Kilogramm zugenommen hat. Als er das ausspricht, muss Torhüter Ron-Thorben Hoffmann lachen, der just in diesem Moment durch die Stadionkatakomben läuft. Auch Ujah lacht und beteuert: „Das sind zwei Kilo mehr, aber nur Muskeln.“ Er habe gar nicht so viel Fufu, ein afrikanisches Gericht aus Maniokwurzeln oder Kochbananen, gegessen, raunt er Hoffmann zu.

Kann Ujah Eintracht Braunschweigs Angriffsspiel neue Komponente beifügen?

Doch zwei Kilogramm mehr oder weniger: Ujah kann in dieser Saison noch wichtig werden. Seine Fähigkeiten, den Ball zu sichern oder weiterzuleiten, würde dem Braunschweiger Umschaltspiel im Abstiegskampf wieder eine neue Komponente verleihen. Auf die Tiefenläufe durch Rayan Philippe und Johan Gomez hatten sich etwa die Magdeburger schon besser eingestellt als Tabellenführer Kiel.

Ujah sagt: „Ich hoffe, dass ich bald wieder Tore schieße.“ Doch die momentane Situation, in der die Braunschweiger der Konkurrenz mit 20 Punkten dicht auf die Pelle gerückt sind, erlaubt es ihm, sich in Ruhe an seine alte Form heranzutasten. Das erkennt auch der Braunschweiger Toptorjäger der letzten Saison an. „Die Jungs machen es sehr gut. Sie haben Selbstvertrauen und wollen mich wohl in Rente schicken. Aber ich will noch nicht. Und ich werde für diese Mannschaft noch wichtig sein, das weiß ich“, sagt Ujah und lacht.

Ujahs Lob für Rayan Philippe - Stürmen beide bald gemeinsam für Eintracht?

Jeder Spieler könne dieser Mannschaft etwas geben, glaubt Ujah: „Es macht einfach Spaß, wie wir spielen. Wir wissen jetzt, was zu tun ist. Auch in der Kabine läuft es, aber wir sind noch nicht zufrieden.“ Auch er will sein Torekonto sicher noch ausbauen. Vielleicht ja sogar an der Seite von Rayan Philippe, der in Ujahs Abwesenheit seine Leistung ablieferte, als es darauf ankam. Nach schwierigem Saisonstart läuft es für den jungen Franzosen.

Daran, dass Philippe in Braunschweig zündet, hatte Ujah keinen Zweifel. „Wir haben schon im Sommer gesehen, was für einen brutalen Torschuss er hat. Aber natürlich war es nicht einfach für ihn – neue Liga, neue Sprache, alles neu. Aber jetzt hat er einen Trainer gefunden, der ihn versteht und ihm klar aufzeigt, was er von ihm sehen will. Für mich ist es keine Überraschung, dass er es zuletzt so gut gemacht hat“, verdeutlicht der 1,81-Meter-Mann.

