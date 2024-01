Braunschweig. Die Namensretter des Eintracht-Stadions wollen ein Löwen-Wappen über dem Haupteingang anbringen. Warum die Stadt keine Erlaubnis gibt.

„Ein roter Löwe auf der Brust, jedem Fan wird’s jetzt bewusst“, heißt es in der Stadionhymne von Eintracht Braunschweig. Doch der rote Löwe mit dem über den Rücken gestreckten Schwanz, er stellt auch das Wappen der Stadt Braunschweig dar. Mehr noch: Die Stadt Braunschweig hält die Markenrechte am Braunschweiger Löwen-Wappen und darf entscheiden, wer es verwenden darf.

Dieser Umstand sorgt nun für Unmut bei Eintracht-Fans. Denn die „Namensretter“ des Eintracht-Stadions setzten sich seit einiger Zeit dafür ein, dass der Schriftzug „Eintracht Stadion“ in leuchtender Schrift über dem Haupteingang des Stadions an der Hamburger Straße angebracht werden soll. Nach Vorstellung der Initiatoren sollen die beiden Worte durch ein Braunschweiger Löwen-Wappen ergänzt werden. Es ist an ein Braunschweig-Wappen angelehnt, das die Eintracht unter anderem auch auf die Spieltags-Plakate in der Meister-Saison 1966/67 druckte. „Das würde den ganzen Haupteingang aufwerten und zur Identifikation mit dem Stadion beitragen“, sagt Mario Goldmann, Vorsitzender der Fan-Abteilung von Eintracht Braunschweig. „Wir können schließlich stolz sein, dass wir nicht in der Haribo-Ikea-Arena, sondern im Eintracht-Stadion spielen.“

Doch als der Eintracht Braunschweig GmbH Co.KGaA an die Stadt herantrat, um sich die Nutzungserlaubnis für das Wappen über dem Stadion-Eingang zu sichern, blockte die Stadt ab. Sehr zum Unmut der Namensretter, die nun bei der Jahreshauptversammlung des Vereins einen Antrag einbrachten, der das Präsidium und die Geschäftsführung des Vereins erneut dazu anweisen sollte, bei der Stadt zur Klärung der Nutzungsrechte vorstellig zu werden. Über 90 Prozent der Mitglieder bei der Versammlung stimmten laut Goldmann für den Antrag. Der Schriftzug würde schließlich auch an die über 2.500 Menschen erinnern, die sich an der Namensretter-Kampagne beteiligten, mit der die Namensrechte des Stadions für die nächsten Jahre gesichert wurden. Bereits 2014 hatte es eine Petition gegeben, die mit 2.700 Unterschriften forderte, den Schriftzug „Eintracht-Stadion“ am Haupteingang anzubringen.

Über 2.500 Eintracht-Fans hatten gesammelt, um die Namensrechte des „Eintracht-Stadions“ zu retten, damit diese nicht an einen Sponsor veräußert werden müssen. © regios24 | Sebastian Priebe/regios24

Stadt: Darum darf das Braunschweiger Wappen nicht verwendet werden

Die Stadt erklärte auf Anfrage unserer Zeitung, Eintracht Braunschweig beabsichtige, das Wappen der Namensretter-Kampagne als Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt anzumelden. Die städtische Genehmigung sei Voraussetzung dafür, sobald es sich um eine heraldische Nachahmung des Braunschweiger Wappens, beziehungsweise seines zentralen Bestandteils handele. Bereits 2017 habe Eintracht einen Löwen, der ungefähr dem Löwen im Eintracht-Wappen entspricht, als Marke eintragen wollen. Schon damals habe der Verwaltungsausschuss die Genehmigung nicht erteilt.

„Ein Wappen ist ein hoheitliches Wahrzeichen, welches einem erhöhten Schutz unterliegt“, begründet Stadtpressesprecher Rainer Keunecke. „Beide beantragten Löwen – der von 2017 und der nunmehr beantragte - ähneln dem Stadtwappen der Stadt Braunschweig in hohem Maße“, heißt es weiter. „Die isolierte Verwendung könnte geeignet sein, beim Betrachter den Eindruck zu erwecken, dass die Stadt Braunschweig für die vielfältigen Verwendungen verantwortlich ist, auch zum Beispiel in kommerzieller Verwendung als Marke.“ Die Stadt wolle keinen „Präzedenzfall“ schaffen, der zu weiterer Nutzung des Löwen-Wappens durch andere Vereine und Verbände führt.

In der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig ist ausgeführt, wie das Wappen der Stadt aussieht. Daraus geht hervor, welche Wappen einer Genehmigung bedürfen. In Paragraf 2 heißt es: „Die Stadt führt als Wappen im silbernen Schilde einen steigenden, links (heraldisch rechts) gewendeten roten Löwen mit weißen Zähnen, roter Zunge und schwarzen Krallen. Die Schildbreite verhält sich zur Schildhöhe wie 6 : 7. Für die heraldische Gestaltung des Wappens ist der Wappenbrief vom 15. Oktober 1438 maßgebend.“

Der Wappenbrief von König Albrecht II aus dem Jahr 1438. Damals wurde der Stadt Braunschweig ihr bereits davor seit langer Zeit geführtes Wappen bestätigt. © Stadtarchiv Braunschweig | Stadtarchiv Braunschweig

Eintracht Braunschweig durfte Löwen-Wappen bereits anderweitig nutzen

Goldmann wundert sich über die Absage der Stadt, auch weil das Design mit dem Schriftzug „Eintracht-Stadion“ und Wappen bereits in genau der gleichen Form bei der Namensretter-Aktion zum Einsatz kam, etwa auf Flyern und Plakaten. „Damals hat sich niemand beschwert“, sagt er. Auch habe es bereits Fälle gegeben, bei denen Eintracht Braunschweig das Löwen-Wappen verwenden durfte. Unter anderem als Vereinswappen auf den Trikots von 2003 bis 2005 und beim Trikot dieser Saison auf dem Rücken. Die Stadt verweist allerdings darauf, dass sie Eintracht lediglich seit 2012 die Verwendung des Löwens im Traditionslogo dauerhaft gestattet hat und der Löwe auf der Trikotrückseite von 2023 in gelb-blau nur befristet verwendet werden dürfe.

Den Namensrettern, so Goldmann, gehe es zunächst nur um die einmalige, nicht-kommerzielle Nutzung für den Schriftzug über dem Haupteingang. Allerdings könne sich Goldmann vorstellen, dass der Verein natürlich auch ein Interesse an der kommerziellen Nutzung des Wappens hätte.

Abgesehen von der Streitigkeit um das Wappen, gebe es laut Goldmann wenig, was einem Schriftzug am Haupteingang im Wege stehen würde. Zur baurechtlichen Genehmigung müsste der Schriftzug windsicher sein. Die Errichtung koste je nach Bauart eine mittlere fünfstellige Summe. Erste Gelder seien bereits gesammelt worden, weitere sollen erst nach der Erlaubnis der Wappen-Nutzung gesammelt werden. Doch auch der Verein und Sponsoren hätten bereits Interesse gezeigt.