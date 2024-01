Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Youngster weilt mit seiner Nationalmannschaft beim Kontinental-Turnier. Dort sammelt er viele Einsatzminuten.

19 Minuten beim 3:1-Auftakt gegen Indonesien, 66 Minuten und ein Startelf-Debüt beim 2:1-Sieg gegen Japan und 32 Minuten und ein Assist beim Last-Minute-Erfolg gegen Vietnam (3:2). Die bisherige Turnier-Bilanz Youssef Amyns beim Asien-Cup liest sich vielversprechend.

Eintracht Braunschweigs Youngster gelang durch gute Leistungen in den Länderspielen vor dem Jahreswechsel der Sprung in den irakischen Kader für das Kontinental-Turnier. Und der spanische Trainer Jesus Casas scheint ihm zu vertrauen.

Eintracht Braunschweigs Youssef Amyn zahlt Vertrauen zurück

Dieses Vertrauen zahlt Amyn nun zurück. Eigentlich hätte sich der 20-Jährige sogar zwei Vorlagen in seine persönliche Statistik schreiben können. Amyn passte den Ball zwar in beiden Szenen nicht zum Mitspieler, doch er half trotzdem kräftig mit. In zwei Szenen drang er in den Strafraum der wild verteidigenden Vietnamesen ein, wurde jeweils unfair gelegt und erhielt einen Strafstoß zugesprochen.

Die erste Gelegenheit ließ Stürmer Aymen Hussein noch ungenutzt. Der Ball klatschte an den Pfosten. Doch in der zweiten Szene blieb der 27-Jährige von Al-Quwa Al-Jawiya eiskalt und besorgte in der zwölften Minute der Nachspielzeit das 3:2.

Gruppensieger Irak - auch dank Youssef Amyn von Eintracht Braunschweig

Dadurch sicherten sich Amyn und Co. den Gruppensieg. Das erste K.o.-Spiel steigt am Montag.

So lange der Irak im Turnier verbleibt, fehlt Amyn dem Braunschweiger Fußball-Zweitligisten. Das Finale des Turniers steigt am 10. Februar (16 Uhr) in Lusail. Dort krönten sich Lionel Messi und seine Argentinier im Dezember 2022 zu Weltmeistern.

Die Eintracht ist in Liga 2 bis zum Ende des Asien-Cups noch gegen Magdeburg, Schalke 04 und den Karlsruher SC gefordert. Der Rückrundenstart glückte mit einem 2:1 gegen den damaligen Tabellenführer Holstein Kiel.

Mehr wichtige Nachrichten zu Eintracht Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was bei Eintracht Braunschweig passiert: