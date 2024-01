Braunschweig. Keine Überraschung bei der Jahreshauptversammlung: Nicole Kumpis bleibt Präsidentin, ihre Wiederwahl ist aber auch eine Verpflichtung.

Genau 65 Tage lagen zwischen der wegen technischer Probleme abgebrochenen Jahreshauptversammlung Mitte November und der Neuauflage am Sonntag. Es sind nur knapp zwei Monate, in denen sich das Sentiment rund um die Eintracht aber stark verändert hat. Jetzt läuft‘s nicht nur sportlich, sondern auch die JHV klappte.

Die Zweitliga-Fußballer, das Aushängeschild des Gesamtvereins, befanden sich beim ersten JHV-Versuch noch im freien Fall. Jetzt ist das Team dank des Trainerwechsels hin zu Daniel Scherning mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt. Und allein dies nahm wohl allerlei Brisanz aus der Mitgliederversammlung, in der wenig überraschend Nicole Kumpis als Präsidentin wiedergewählt wurde. Zwar mit großer, aber nicht mit überwältigender Mehrheit.

Die alte und neue Präsidentin Nicole Kumpis erhielt 442 Stimmen

Kumpis erhielt in der VW-Halle 442 Stimmen, jedoch stimmten 158 Mitglieder gegen sie, 21 enthielten sich. Dank einer Satzungsveränderung sind Präsidium und Funktionsvorstände von nun an für drei Jahre im Amt, nicht mehr nur zwei. Zwei weitere personelle Veränderungen waren erwartet worden: Ken Reichel zieht für Benjamin Kessel ins Vereinspräsidium ein als Vizepräsident Fußball, und Thies Vogel ersetzt Rainer Cech als Vizepräsident Finanzen. Bettina Heinicke (Abteilungen) und Uwe Fritsch (Vizepräsident) bleiben an Bord.

Aufsichtsrats-Boss Freitag räumt Fehler bei Schiele und Härtel ein

Interessante Einblicke ins Innenleben des Klubs lieferten einige Protagonisten des Nachmittags. Kumpis beispielsweise stellte Ansätze des strategischen Prozesses des Vereins vor und kündigte an, diesen ganzheitlichen Plan, in dem Sportdirektor Benjamin Kessel und Chefscout Philipp Schmidt die Sportstrategie erklären, künftig mehr Fans und Interessierten zu präsentieren. Formate werden dafür entwickelt, sagte Kumpis.

Jens-Uwe Freitag gab zudem zwei „Fehlentscheidungen“ zu. Der Aufsichtsratsvorsitzende der ausgegliederten Kapitalgesellschaft (Fußball-Profis) erklärte die Freistellung Michael Schieles. Dieses Trainer-Aus nach zwei erfolgreichen Jahren mit Zweitliga-Aufstieg und Klassenerhalt sei jedoch kein Fehler gewesen. Das Vertrauen in den Trainer habe in den letzten Saisonspielen irreperable Schäden erlitten und zudem hätten auch die analytischen Gespräche nach dem Klassenerhalt nicht die erhofften Impulse geliefert. „Geschäftsführung und Aufsichtsrat waren nicht mehr davon überzeugt“, sagte Freitag, der Schiele noch für dessen „Engagement und Kraft“ dankte. Zurück zum Fehler.

Michael Schiele. © dpa | Swen Pförtner

Der habe darin gelegen, Schieles Vertrag im Januar noch zu verlängern, um ihm „einen Vertrauensbeweis“ zu geben, so Freitag. Die Entscheidung habe schon im November 2022 festgestanden. „Wir hatten dann im Januar zwar noch das Vertrauen, aber es war nicht mehr die richtige Zeit, eine Vertragsverlängerung durchzuziehen. Aus heutiger Sicht war das eine Fehlentscheidung.“

Die Entscheidung, Schiele durch Jens Härtel zu ersetzen, war ebenfalls „keine richtige Entscheidung“, musste Freitag zugeben, der durchblicken ließ, wie sehr er die Arbeit Härtels schätzt. „Ein engagierter, strukturierter, analytischer Trainer. Wir waren überzeugt, dass er uns auf die nächste Stufe heben und durchbringen kann in der 2. Bundesliga“, so der AR-Boss. Aber es habe „zwischen Mannschaft und Trainer nicht gefunkt“.

Peter Vollmann. © Michael Taeger/Jan Huebner | Michael Taeger

Dritter Punkt auf Freitags Erklärung war die Trennung von Peter Vollmann. Diese sei „besonders schwergefallen, auch wenn das der Eine oder Andere nicht nicht hören mag“. Der ehemalige Sport-Geschäftsführer habe „jeden Tag großes Engagement“ gezeigt. Vom ursprünglichen Weg (Vollmann bleibt bis Ende 2024 Geschäftsführer und übergibt dann an Benjamin Kessel) mussten die „Gremien“ nach vielen enttäuschenden Ergebnissen abweichen. „Wir brauchten einen radikalen Schritt und einen Neuanfang“, sagte Freitag. „Wir wollen die Eintracht mit einem neuen Trainer und einem neuen Sportdirektor in eine neue Ära führen. Die Zeit war reif für einen Neuanfang. Und es scheint aus heutiger Sicht ein guter Neuanfang zu sein.“

Sowohl der Aufsichtsratsvorsitzende als auch die Präsidenten freuten sich über das verbesserte Stimmungsbarometer bei den Eintracht-Profis. Mit dem verdienten 2:1-Sieg in Kiel habe es einen „tollen Start in die Rückrunde“ (Freitag) gegeben. Beide wiesen aber mehrfach darauf hin, dass „wir noch viel Arbeit vor uns haben“, so Freitag und Kumpis.

Bei der Entlastung des Aufsichtsrats gibt es drei Denkzettel

Kritik gab es in den Redebeiträgen der Fans vornehmlich an der Kommunikation der Führungsetage des Klubs. Da gelobte Kumpis umgehend Besserung. Auch der Aufsichtsrat der Kapitalgesellschaft bekam Denkzettel, wurde mehrfach für seine Entscheidungen kritisiert. Freitags Entlastung fiel entsprechend dürftig aus. Der Aufsichtsratsboss erhielt nur 309 Ja- gegenüber 234 Nein-Stimmen. Auch Katja Wittfoth und Torsten Sümnich, beide nicht anwesend, bekamen weit weniger Entlastungs-Stimmen als ihre Kollegen. Den lautesten Applaus erhielt Freitag für seine klare Ansage in Richtung bestimmter Fangruppierungen, die Bänke herausreißen und Pyros zünden: „Das ist nicht unsere Eintracht. Dafür stehen wir nicht. Und wir möchten, dass das in der Form nicht mehr stattfindet.“

Rainer Cech, der nach 16 Jahren aus dem Präsidium ausschied und an Thies Vogel übergab, gab mit „einem besonderen Gefühl“ seinen letzten Bericht des Jahres 2022/2023. „Bei mir überwiegt die Dankbarkeit, dass ich 16 Jahre lang ein Stück weit den Verein mitbauen konnte. Er ist ein Teil von mir geworden und ich hoffentlich auch ein Teil von ihm.“ Zu den Zahlen: Der Gesamtverein habe ein „sensationelles hingelegt“.

Immanuel Pherai. © dpa | Swen Pförtner

Die Profifußballer (ausgegliederte Kapitalgesellschaft) „konnten auch endlich wieder die Gewinnschwelle erreichen“, sagte Cech. In das positive Betriesergebnis spielte auch der Verkauf Immanuel Pherais (Hamburger SV) rein. Um die aktuell laufende Saison bestehen zu können, sei für die Fußballer mit 15,2 Millionen Euro ein „konkurrenzfähiges Budget“ bereitgestellt worden. So könnte die aktuelle Runde für einen Verlust sorgen, der mit einem Abstieg künftig noch schwerere finanzielle Folgen haben dürfte. „Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und gegen das Ergebnis anarbeiten“, sagte Cech, der aber klarstellte: „Wir werden eine Lizenz bekommen, sind bei weitem nicht insolvent und können überzeugend mit unseren Finanzierungsparnern in Gespräche gehen.“

Natürlich wurde nicht nur über Fußball gesprochen. Alle anderen Abteilungen wurden bedacht, Bettina Heinicke gab interessante Einblicke als Vizepräsidentin Abteilungen, und auch Kumpis betonte, dass sie ihr Augenmerk auf den Breiten- und hochklassigen Frauen-Sport (Hockey, Basketball, Fußball) nicht verlieren werde.

