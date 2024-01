Kiel. Beim 2:1-Erfolg gegen Kiel wird Braunschweigs Torhüter erst kalt erwischt und läuft dann richtig heiß. Starke Paraden bringen den Sieg.

Minuten nach dem 2:1 (1:1)-Sieg bei Spitzenreiter Holstein Kiel stand Eintracht Braunschweigs Torhüter Ron-Thorben Hoffmann im Kabinengang und klopfte Steven Skrzybski auf den Rücken. Es ging natürlich um die Szene, die am Freitagabend zur Führung für die formstarke Heimelf geführt und beinahe den guten Lauf der Blau-Gelben beendet hätte.

Aus 54 Metern hatte Skrzybski abgezogen und den weit vor dem Tor stehenden Hoffmann infolge einer Ecke der Eintracht genarrt. Trotzdem konnte Braunschweigs Schlussmann am Ende lächeln, denn seine Zweitliga-Fußballer drehten das dritte Spiel in Folge zu ihren Gunsten durch Tore von Fabio Kaufmann und Rayan Philippe.

Noch nie zuvor hatte Hoffmann aber so ein Tor kassiert. „Es ist meine Art Torwart zu sein und offensiv zu stehen. Trotzdem ist das sehr ärgerlich“, haderte der 24-Jährige noch am Abend. „Das sieht natürlich nicht gut aus. Wahrscheinlich wird das ein Tor des Monats.“

Eintracht Braunschweigs Ron-Thorben Hoffmann stark gegen Kiel

Der Ball senkte sich perfekt. Hoffmann sah noch, wie Skrzybski vor dem Schuss nach unten sah. „Doch so schnell bin ich nicht“, sagte der Eintracht-Spieler, der mit seinem Team nun 17 Punkte auf dem Konto hat. Und das lag trotz der unglücklichen Szene aus der elften Minute zu großen Teilen an ihm.

In mehr als einem halben Dutzend Szenen hielt der seine Braunschweiger mit überragenden Paraden auf Kurs. „Das ist, blöd gesagt, mein Job. Aber ich bin froh, dass ich mich auszeichnen konnte. Am Ende hatte ich ein Gefühl der Unüberwindbarkeit. Wir haben alles wegverteidigt. Das zeichnet uns mittlerweile aus – dieses Jeder-für-jeden, dieser unbändige Wille. Dieser Spirit ist neu drin“, erklärte Hoffmann, der noch in der Nachspielzeit bei einem wuchtigen Versuch des Kielers Timo Becker auf der Linie rettete.

Weitere Szenen eines starken Arbeitsnachweises waren ein aus dem Winkel gekratzter Schuss von Marvin Schulz und eine brillante Fußabwehr gegen Shuto Machino. Er hätte am liebsten auf das Gegentor verzichtet, dann wäre es für ihn ein perfektes Spiel gewesen.

Doch Hoffmann schob die Szene dann doch beiseite. „Wie die Mannschaft zurückgekommen ist beim Tabellenführer, der so einen Lauf hat, das ist dann schon beeindruckend“, erklärte er. Und das war es auch. Nach blassen 30 Minuten taute die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Scherning auf und bespielte die Kieler abgesehen von einer wilden Schlussphase stark. Man konnte ihr lediglich vorwerfen, dass sie keine der zahlreichen Umschaltaktionen nutzte, um den Deckel auf die Partie zu machen und sich ein Zittern zu ersparen.

Bärenstarke Partie - Scherning lobt seinen Torhüter

Scherning machte seinem Schlussmann im Übrigen keine Vorwürfe. In der Halbzeit trafen sich Spieler und Trainer zufällig auf der Toilette. „Ich habe ihm gesagt, dass der das Ding abhaken soll. Sowas kriegst du halt einmal pro Saison, so einen Kunstschuss“, sagte der Coach, der Hoffmann lobte: „Er hat eine bärenstarke Partie abgeliefert, war ein brutaler Rückhalt und hat uns auf der Siegerstraße gehalten.“

Wie viel die drei Punkte am Ende für den Moment wert sind, muss sich noch zeigen. Doch ein Hoffmann in dieser Form kann für die nächsten Aufgaben sicher nicht schaden. „Wenn wir an Lautern und Hansa dranbleiben wollen, dann brauchst du auch einen guten Torhüter“, befand der junge Keeper höchstselbst und nahm sich damit auch in die Verantwortung. Den Skrzybski-Treffer wird er sich womöglich noch einmal ansehen. „Er trifft ihn perfekt, ist ein Schlitzohr und hat nicht umsonst Bundesliga gespielt. Den Moment hatte er, aber wir haben die drei Punkte – ich stehe lieber auf dieser Seite heute“, sagte Hoffmann.