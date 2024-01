Braunschweig. Nach dem Abbruch der Jahreshauptversammlung im November folgt am Sonntag der zweite Versuch. Darum bleibt die JHV brisant.

Die Anspannung, die Nicole Kumpis am 17. November mit auf das Podium im Business-Bereich des Eintracht-Stadions trug, war beinahe greifbar. Denn eigentlich hatten sich alle auf einen langen Abend eingestellt. Gegen 19.30 Uhr aber musste die Präsidentin von Eintracht Braunschweig die Jahreshauptversammlung (JHV) abbrechen. Die Technik hatte gestreikt. Mitglieder, die der Veranstaltung digital beiwohnen wollten, konnten sich nicht einwählen – und somit auch nicht an den Abstimmungen teilnehmen. Am Sonntag (14 Uhr, VW-Halle) folgt nun der zweite Versuch einer JHV. Das Stimmungsbild hat sich seither etwas verändert. Gänzlich gewichen ist die Brisanz aber nicht.

Nicole Kumpis will Präsidentin von Eintracht Braunschweig bleiben

So oder so: Eine gute Figur hat der Klub im November wahrlich nicht abgegeben. Auch, weil so eine Versammlung mal eben einen mittleren fünfstelligen Betrag kostet – selbst wenn sie vorzeitig endet. Beim neuen Anlauf muss jetzt alles klappen. Vielleicht aber ist der Zeitpunkt der Wiederholung für das amtierende Präsidium gar nicht so schlecht. Denn ein wichtiger Faktor für das Stimmungsbarometer ist immer auch die aktuelle Lage der Fußballer des Klubs. Die sieht durch den sportlichen Aufschwung wieder deutlich rosiger aus. Und Kumpis will schließlich wiedergewählt werden. Dafür braucht sie die Zustimmung von mindestens der Hälfte der 2659 Stimmberechtigten.

Obwohl es nach dem Abbruch im November noch einmal eine Bewerbungsphase für Herausforderer gegeben hat, steht sie weiterhin ohne Gegenkandidaten dar. Einen Bewerber hat es gegeben. Der ist aber durch den Wahlausschuss gefallen. Bei den Anwärtern auf die restlichen Ämter hat es ebenfalls keine Änderung gegeben. Für den Posten des Vizepräsidenten Finanzen tritt Thies Vogel an. Ex-Profi Ken Reichel will Vizepräsident Fußball werden. Uwe Fritsch kandidiert erneut als Erster Vizepräsident. Gleiches gilt für Bettina Heinicke. Sie möchte Vizepräsidentin Abteilungen bleiben.

Deshalb birgt die JHV Brisanz

Dennoch ist nicht gegeben, dass Kumpis auch für eine weitere Amtszeit zugelassen wird. Nicht alle Kritikpunkte an ihrer Führungsweise hat sie aus dem Weg räumen können. In den Abteilungen genießt sie Rückhalt. Eben auch, weil sie als Präsidentin für den gesamten Verein verstanden werden will – und eben nicht nur für die Fußballer. Unter deren Fans reibt sich aber ein Teil daran, dass die Inhaberin des höchsten Amts des Klubs sich aus den Dingen rund um den Profi-Fußball doch weitgehend heraushält. Und der ist eben das stärkste Zugpferd der Blau-Gelben.

Des Weiteren wird ihre Kommunikationsstrategie und die mangelnde Transparenz bemängelt. Als Präsidentin steht Kumpis automatisch auch ein Stuhl im Aufsichtsrat zu. An Tagesordnungspunkt 13 steht die Entlastung dieses Gremiums an. Und die birgt auch eine gewisse Brisanz – potenziell zumindest. Der Aufsichtsrat ist es schließlich, der Personalentscheidungen der Fußballer trägt. Die waren in jüngster Vergangenheit längst nicht immer glücklich.

Fehler bei Eintracht Braunschweigs Personalentscheidungen

So wurde vor rund einem Jahr der Vertrag von Michael Schiele zunächst verlängert, um den Coach am Saisonende dann doch zu entlassen – obwohl er das Ziel Klassenerhalt erreicht hatte. Die kurze Ära von Nachfolger Jens Härtel fällt in der Vereinschronik ganz sicher unter das Kapitel Missverständnisse. Und auch in den Wochen rund um die Freistellung von Peter Vollmann verpasste es der Aufsichtsrat, seinen damaligen Geschäftsführer zumindest zu schützen.

Am Sonntag jedenfalls wird die Sitzung erheblich länger dauern als noch im November. Na ja, wenn die Technik mitmacht zumindest.

