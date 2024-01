Braunschweig. Braunschweigs Trainer glaubt an Chance beim Spitzenreiter. Es brauche gegen Holstein aber „eine überragende Leistung um Umschaltspiel“.

„Anspruchsvoller als beim Herbstmeister und der formstärksten Mannschaft der Liga kann man nicht starten“, sagt Daniel Scherning vor dem Rückrundenauftakt bei Tabellenführer Holstein Kiel (Freitag, 18.30 Uhr). Der Cheftrainer von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig glaubt: „Wir werden in vielen Momenten Widerstandsfähigkeit brauchen, müssen eine überragende Leistung im Umschaltspiel abliefern, viel sprinten und griffig vorgehen.“

Holstein Kiel seit sechs Spielen in Folge ohne Niederlage

Die Kieler sind seit sechs Spielen in Folge ohne Niederlage. Damit war am 1. Spieltag der Saison nicht unbedingt zu rechnen gewesen. Da spielten die Eintracht und Holstein ein unansehnliches Zweitliga-Spiel, das die Kieler knapp 1:0 gewannen. Damals prophezeiten nicht bloß neutrale Zuschauer beiden Teams eine Spielzeit in der unteren Tabellenhälfte. Das bewahrheitete sich nur für die Braunschweiger, die aber ebenso wie die Kieler einen guten Lauf vorweisen können und eine überzeugende Vorbereitung absolvierten. Nicht von ungefähr sagt Scherning: „Ich gehe mit einer großen Portion Überzeugung für mein Team in das Duell.“

Mehr wichtige Nachrichten zu Eintracht Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was bei Eintracht Braunschweig passiert: