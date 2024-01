Braunschweig. Bestenfalls zieht die Eintracht Mannschaften wie Karlsruhe, Magdeburg und Wiesbaden mit in den Abstiegsstrudel, meint Lars Rücker.

Selbst das Erreichen des Relegationsrangs wäre für Eintracht Braunschweig nach dieser Hinrunde in der 2. Fußball-Bundesliga ein Riesen-Erfolg. Das klingt erstmal kurios, hat die Mannschaft mithilfe des neuen Trainers Daniel Scherning doch vor der Winterpause Stabilität entwickelt und den Rückstand aufs rettende Ufer auf vier Punkte zusammengedampft. Drei sind es gar nur bis zu besagtem Relegationsrang.

Eintracht Braunschweig kämpft noch immer mit Fehlentscheidungen des Sommers

Doch die Bürde eines miserablen Saisonstarts, dem auch Fehlentscheidungen des Aufsichtsrats zugrunde liegen, lastet schwer auf den Schultern. Den Braunschweigern steht ein zäher Kampf um den Klassenerhalt bevor – mit Hoffnungsschimmern und Rückschlägen. Sie werden dafür Geduld und Unterstützung benötigen. Mit den Auftritten unter Scherning hat die Mannschaft Vertrauen zurückgewonnen, das manche Entscheidungsträger im Sommer fahrlässig zerstörten.

Es muss vieles zusammenpassen, damit am Ende der Saison der Gang in die 3. Liga vermieden werden kann. Inmitten eines knallharten Auftaktprogramms muss die Eintracht gut aus den Startlöchern kommen. 14 Zähler haben die Braunschweiger momentan auf dem Konto. Mit 36 schafften sie in der vergangenen Saison den Klassenerhalt. Auch in dieser Spielzeit wird das Team diese Anzahl an Punkten ungefähr brauchen. Um die 22 fehlen also noch.

Eintracht Braunschweigs Kampf um Klassenerhalt wird bis zum Saisonende andauern

Um diese einzuheimsen, reichen Scherning und Co. nicht nur Siege gegen Teams aus dem Keller. Bestenfalls zieht die Eintracht Mannschaften wie Karlsruhe, Magdeburg und Wiesbaden mit in den Abstiegsstrudel. Die Jagd beginnt Freitagabend beim Tabellenführer Kiel. Doch mit Sicherheit wird sie wieder bis zum 34. Spieltag um Viertel nach fünf andauern.