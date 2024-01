Braunschweig. Der Angreifer ist bei Eintracht Braunschweig zurück im Kontakttraining. Derweil blüht Rayan Philippe auf. Stürmen sie bald gemeinsam?

Der eine arbeitet an seinem Comeback, der andere ist in den vergangenen Wochen heiß wie Frittenfett. Der eine hat seinen sportlichen Wert schon so oft bewiesen, der andere kommt gerade an in der 2. Fußball-Bundesliga. Der eine galt als Lebensversicherung von Eintracht Braunschweig, der andere ist der neue Hoffnungsträger. Anthony Ujah und Rayan Philippe befinden sich in völlig unterschiedlichen Etappen ihrer Karriere. Für die Klassenerhalts-Pläne der Blau-Gelben sind beide wichtig – und stehen womöglich bald zusammen auf dem Platz.

Denn das Warten auf die Rückkehr von Stürmer Ujah nähert sich dem Ende. „Tony hat diese Woche relativ normal trainiert“, sagt Daniel Scherning, „Montag haben wir ihn noch einmal rausgelassen. Seit Dienstag ist er voll dabei – was ihm und auch der Mannschaft guttut, das merkt man jeden Tag.“ Es sei wahrnehmbar, wie gut es dem 33-Jährigen tue, wieder mit dem Team trainieren zu können, in seine Abläufe zu kommen – und auch Gegnerkontakt zu haben.

Kickstart für Anthony Ujah?

Denn daran war nach der Schultereckgelenksprengung, die sich Ujah im September beim 2:2 gegen den 1. FC Nürnberg zugezogen hatte, sehr lange nicht zu denken. Deshalb bleibt Eintrachts Trainer auch noch etwas zurückhaltend. Schließlich muss sich der Nigerianer auch an fußballspezifische Bewegungen erst wieder gewöhnen. Scherning sagt aber auch: „Ich habe nicht das Gefühl, dass er zurückzieht.“

Am Freitag (18.30 Uhr) steht bei Tabellenführer Holstein Kiel die erste Rückrundenpartie an. Könnte Ujah da womöglich schon auf dem Kaderbogen stehen? „Es ist möglich, dass wir ihn jetzt schon als eine Art Kickstart mit dazunehmen. Es kann aber auch sein, dass wir ihn nicht mit dazunehmen, weil wir natürlich auch vorsichtig sein müssen“, sagt Scherning am Mittwoch. Bis zur finalen Entscheidung will er das Abschlusstraining am Donnerstag noch abwarten.

Rayan Philippe – der ruhige Knipser

Nach Ujahs Verletzung herrschte in Eintrachts Angriff lange Zeit ein Vakuum. Vorne ging einfach nicht viel. Das restliche Offensivpersonal wollte nicht so recht zünden. Bis Rayan Philippe plötzlich seinen Torriecher wiederfand. Bei den Liga-Siegen in Wiesbaden und gegen Kaiserslautern lieferte der Franzose je ein Tor und eine Vorlage. Auch in beiden Tests der Winterpause traf er jeweils.

Für den 23-Jährigen war die Eingewöhnungszeit sicher nicht einfach. Ein neues Land, die Sprachbarriere – und dann auch noch eine unbekannte Liga. „Dann hat es am Anfang auch noch nicht so funktioniert in der Mannschaft und was die Ergebnisse betrifft. Das macht die Situation nicht einfacher für jemanden, der noch nicht in der 2. Liga gespielt hat“, sagt Scherning.

Rayan Philippe traf zuletzt zuverlässig. © Sport | Darius Simka

Bald könnten sie gemeinsam für Eintracht Braunschweig auflaufen

Nun scheint Philippe angekommen. „Er ist sehr unscheinbar und bewegt sich sehr ruhig in der Gruppe. Was ich nicht negativ meine, weil er trotz seiner Zurückhaltung präsent ist. Ich mag die Art und Weise, weil sie mir auch zeigt, dass er keine Sprüche klopfen, sondern Leistung auf dem Platz zeigen möchte – und das schafft er im Moment sehr gut“, erklärt der Coach.

Philippe sei mit seinem Tiefgang immer eine Bedrohung der letzten Linie des Gegners. Ujah bringt dazu Physis mit. Einen starken Abschluss bescheinigt Eintrachts Trainer beiden. Gut möglich also, dass Ujah und Philippe bald gemeinsam stürmen. Auf die Frage, ob sich die Angreifer gut ergänzen würden, antwortet Scherning ganz trocken: „Ja.“

Mehr wichtige Nachrichten zu Eintracht Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was bei Eintracht Braunschweig passiert: