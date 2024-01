Braunschweig. Der Torwart fühlt sich wohl in Braunschweig. Sein Fokus liegt aber zunächst auf dem Klassenerhalt – und auf mehr Zu-Null-Spielen.

Nur einmal hat‘s bislang geklappt. Ein einziges Mal stand sie: die Null. Gegen Schalke 04 konnten sich die Zweitliga-Fußballer von Eintracht Braunschweig mit 1:0 durchsetzen. Ansonsten blieb die Weste in der laufenden Spielzeit in keiner Partie weiß. Wen so etwas besonders ärgert? In der Regel den Torhüter. Auch für Ron-Thorben Hoffmann dürfen es in der Rückserie gerne ein paar Spiele mehr ohne Gegentor werden. „Absolut“, sagt der 24-Jährige, „ich finde aber auch, dass wir jetzt eine sehr gute defensive Stabilität haben.“

Eintracht Braunschweig arbeitet an den Details

Damit spielt der Keeper auf die jüngsten Auftritte seiner Mannschaft an. Klar, auch da gab‘s regelmäßig Gegentreffer. Aber das Verteidigungsnetz wirkte längst nicht mehr so löchrig wie zuvor. Und die meisten Tore kassierten die Blau-Gelben nach Standards. Deshalb stand die Verteidigung nach ruhenden Bällen in der Wintervorbereitung auch mit oben auf der Agenda. „Das war auch ein Thema. Wir hatten aber viele Themen. Sei es Abstöße, Einwürfe, wie wir uns in Ballbesitz positionieren – einfach viele Details, die am Ende sehr entscheidend sind“, sagt Hoffmann.

Die letzte Defensivlinie jedenfalls sei nun „sehr eingespielt. Die Abläufe passen. Deswegen gibt auch das ein sehr gutes Gefühl, weil die Jungs wissen, was sie von mir kriegen und ich weiß, was ich von ihnen kriege.“ Was sie von Hoffmann kriegen, wissen auch die Verantwortlichen der Eintracht. Und deshalb würden sie das ehemalige Bayern-Talent auch gerne noch länger an der Hamburger Straße halten.

Wie geht‘s weiter bei Ron-Thorben Hoffmann?

Im kommenden Sommer läuft sein Vertrag in Braunschweig aus. Zumindest vorsichtig haben Klub und Spieler aber schon abgetastet, ob eine Ausdehnung der Zusammenarbeit im Bereich des Möglichen liegt. „Wir haben vor Weihnachten gesprochen. Da hat Benny Kessel mir gesagt, dass sie sehr zufrieden mit mir sind. Das ist für mich das Wichtigste“, verrät Hoffmann, „das war der letzte Stand. Ich muss weiter meine Leistung bringen, weil ich nichts geschenkt bekomme. Und ich glaube, dass dann demnächst weitere Gespräche kommen werden.“

Das Problem: Sportdirektor Kessel muss zweigleisig planen. Die nach wie vor prekäre Lage der Blau-Gelben macht‘s notwendig. Wäre Hoffmann auch bereit, mit in die 3. Liga zu gehen? Kaum vorstellbar. Dafür war der Eindruck, den er in Liga 2 hinterlassen hat, zu gut – trotz der vielen Gegentore. 31 davon hat Hoffmann in der Liga schon schlucken müssen. Meistens aber stand er dabei so hilflos da wie Fahrgäste der Bahn, wenn der Zug mal wieder ausfällt. Eine Mitschuld traf ihn nur selten.

Benjamin Kessel muss zweigleisig planen

Mit dem Szenario Abstieg will sich der Torhüter aber gar nicht beschäftigen. „Es ist klar, dass Benny das machen muss. Aber die Mannschaft und ich versuchen alles dafür, dass wir darüber gar nicht reden müssen“, sagt Hoffmann. Und wenn‘s klappt, würde das Kessels Aussichten am Verhandlungstisch ganz sicher erhellen.

Was jetzt schon sicher ist: „Ich fühle mich wohl in Braunschweig“, verdeutlicht der Keeper. Das ist schon einmal eine gute Grundvoraussetzung für ein Arbeitsverhältnis in der Löwenstadt. Sicher ist aber auch, dass Hoffmann Profi ist. Und Profis wollen auf dem höchstmöglichen Level spielen. Steckt sich Hoffmann dafür Etappenziele? Hat er gar einen Karriereplan oder so etwas? „Einen Karriereplan kannst du nicht haben. Fußball ist so ein schnelllebiges Geschäft. Mein Ziel als kleiner Junge war es immer, Bundesliga zu spielen. Dafür habe ich mit dem Sport angefangen. Dafür trainiere ich jeden Tag hart“, sagt er.

Hoffmann: „Dann kann man sicherlich über alles reden“

Er will sich auf den Fußball konzentrieren. Wie sich der organisatorische Weg zum sportlichen Optimum gestaltet – dabei helfen dann andere. Die Berater oder die Familie zum Beispiel. Nun steht erst einmal die Rückserie an. Und die wird kräftezehrend. Das bringt der Abstiegskampf eben so mit sich. Während des kurzen Weihnachtsurlaubs hat Hoffmann dafür Kraft getankt – und Sonne.

Mit der Familie ging‘s für ein paar Tage nach Abu Dhabi. „Weil wir kein Trainingslager haben, tut ein bisschen Vitamin D dem Körper auch ganz gut“, sagt der gebürtige Rostocker lachend. Gut so. Denn die kommenden 17 Zweitliga-Spieltage werden richtungsweisend – für die Eintracht, aber auch für Hoffmann persönlich. Der Fokus liegt auf dem Klassenerhalt. Ein paar Zu-Null-Spiele mehr dürfen es auch gerne sein. „Dann“, sagt Hoffmann, „kann man sicherlich über alles reden.“