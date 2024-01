Braunschweig. Er spielte für Eintracht Braunschweig und den VfL Wolfsburg. Nach Rückschlägen ist der Verteidiger mit Regensburg auf Aufstiegskurs.

Wenn Robin Ziegele am Samstag (13 Uhr) zum Testspiel bei seinem Ex-Klub Eintracht Braunschweig antritt, dann tut er das als Tabellenführer der 3. Liga. 12 von 20 Spielen hat der Verteidiger bislang für seinen neuen Verein absolviert, nachdem er zum Saisonbeginn mit einer Muskelverletzung ausgefallen war. „Es hätte besser nicht laufen können. Nach dem Abstieg letztes Jahr mit Zwickau jetzt mit Regensburg oben mitzuspielen, ist eine schöne Momentaufnahme“, sagt der gebürtige Wolfsburger, dessen Familie noch immer in der VW-Stadt zu Hause ist.

Ganz so häufig ist er im Hinblick auf den durchgetakteten Drittliga-Alltag nicht mehr daheim, schließlich trennen mehr als 500 Kilometer die beiden Städte. Das war vor nicht allzu langer Zeit ganz anders. Nach dem Abstieg der Eintracht in der Saison 2020/21 ging es für den Abwehrspieler in der Löwenstadt nicht weiter. Bis zu seinem Engagement bei West-Regionalligist Preußen Münster war der heute 26-Jährige mehrere Monate ohne Verein.

Nach Aus bei Eintracht Braunschweig: Robin Ziegele hält sich in Schöningen fit

In dieser Zeit hielt er sich auch beim damaligen LandesligistenFSV Schöningen fit. Einer seiner Kumpels spielte dort. Zweimal pro Woche mischte Ziegele im Training mit, ehe sich die Option in Münster für ihn ergab. „Ich wollte nicht nur stumpf laufen gehen, sondern Fußball spielen“, sagt er im Rückblick. Bei den Preußen überzeugte er daraufhin und zog zum FSV Zwickau in die 3. Liga weiter.

Dort reichte es an der Seite des heutigen Eintracht-Profis Johan Gómez nicht zum Klassenerhalt. Zwei komplizierte Saisons liegen also hinter dem 1,86-Meter-Mann, der daraus gelernt hat: „Bei mir hat sich das Bewusstsein entwickelt, dass man auch mit weniger zufrieden sein kann. Die zweieinhalb Monate Vereinslosigkeit waren auch mental eine schwierige Zeit für mich. Ich konnte gewisse Dinge nicht nachvollziehen damals, aber als Mensch hat mich diese Zeit nach vorne gebracht. Ich musste mit Rückschlägen klarkommen und vielleicht einen Schritt zurückgehen, um wieder zwei nach vorne zu kommen.“

Derzeit sieht es so aus, als sei das gelungen. Regensburg spielte als Zweitliga-Absteiger ein starkes Halbjahr und kann sich Hoffnungen auf eine Rückkehr ins Bundesliga-Unterhaus machen. Ziegele scheint dort vorerst sein Glück gefunden haben, nachdem er früh in seiner Karriere zu noch höherem berufen schien.

Als Nachwuchsakteur des VfL Wolfsburg mischte er bei der Bundesliga-Mannschaft mit, erhielt schnell seinen Lizenzspielervertrag. Größen wie Naldo adelten ihn als großes Talent. Doch abgesehen von einer Kader-Nominierung in der Beletage des deutschen Fußballs wurde ihm seinerzeit kaum eine echte Bewährungschance auf hohem Niveau geboten. „Ich glaube, für einen Jugendspieler in Wolfsburg ist es allgemein schwer, dort auch ein gestandener Profi zu werden – außer Maximilian Arnold oder Robin Knoche fallen mir da nicht viele ein“, ordnet der physisch starke Fußballer ein.

Bei Eintracht Braunschweig war 2020/21 der Teamgeist abhandengekommen

Bei der Eintracht war das anders. Dort durfte er in Liga 3 und Liga 2 regelmäßig ran, stieg mit dem Team auf, aber auch wieder ab. „Das eine Jahr in Braunschweig war durchweg positiv. Wir hatten eine super Mannschaft mit einem super Teamgeist. Im zweiten Jahr ist uns das mit dem Teamgeist abhandengekommen. Ich glaube, daran hat es am Ende auch gelegen, dass wir nicht die Klasse halten konnten. Wir haben nicht so gut zusammen funktioniert“, versucht Ziegele die missglückte Mission Klassenerhalt einzuordnen.

Mit der Zeit ist der Wolfsburger auch als Fußballer gereift. „Vielleicht bin ich ein bisschen abgezockter als früher und dresche beispielsweise auch mal einen Ball übers Stadiondach, anstatt es unbedingt anders lösen zu wollen und einen Fehler zu riskieren“, sagt er. Behalten der Jahn und die Eintracht den aktuellen Kurs bei, könnte es in der kommenden Saison wieder zu einem Duell in Liga 2 kommen. „Es wäre natürlich etwas Schönes, in einem Ligaspiel gegen die Eintracht zu spielen. Wir haben eine gute Hinrunde gespielt, aber müssen genauso weitermachen, versuchen von Spiel zu Spiel zu schauen und werden am Ende sehen, was dabei rauskommt“, verdeutlicht Ziegele. Zunächst steht aber der Test im Eintracht-Stadion an. „Schade, dass das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, sonst hätte ich wahrscheinlich 50 Karten gebraucht.“