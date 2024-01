Braunschweig. Der Ex-Eintracht-Torhüter Jochen Brand spielte mit dem Kaiser bei Cosmos – und erinnert sich an eine bewegte Zeit mit dem „Weltmensch“.

Im Jahr 1978 war es – da gab Jochen Brand einen entscheidenden Tipp an Franz Beckenbauer weiter. Na ja, mehr oder weniger zumindest. Der Braunschweiger Torhüter spielte damals gemeinsam mit dem Kaiser bei Cosmos New York. Im Playoff-Rückspiel der North American Soccer League (NASL) kam es gegen die Minnesota Kicks zum Penalty-Schießen. Es stand 5:5. Da war Beckenbauer an der Reihe. Brand hatte das Verhalten des gegnerischen Keepers analysiert und sagte zu seinem Teamkollegen: „Franz, mach doch das Ding mit dem Außenrist und lupf den Ball einfach an.“ Gesagt, getan. Der Ball war drin. Brand hielt den nächsten Penalty der Kicks und Cosmos war eine Runde weiter.

Jochen Brand wurde mit Franz Beckenbauer Meister

In der Kabine sagte der Kaiser nach dem Spiel: „Jochen, das hast du gut gemacht“, erinnert sich Brand und fügt lachend an, „er hätte den Ball aber wahrscheinlich auch so reingemacht.“ Brand und Beckenbauer gewannen in diesem Jahr gemeinsam die Meisterschaft der NASL. Das ist nur eine von vielen schönen Erinnerungen an die deutsche Fußball-Ikone.

Gerade jetzt kramt Brand sie freilich gerne hervor. Sicherlich auch, um der Trauer besser Herr zu werden. Am Sonntag ist Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren verstorben. „Das hat mir zugesetzt“, sagt Brand. Der Torhüter hatte sein sportliches Handwerk in der Jugend von Eintracht Braunschweig gelernt. 1971 wurde er mit der A-Jugendmannschaft der Blau-Gelben Dritter bei den deutschen Meisterschaften, hütete auch dreimal für die U18-Nationalmannschaft das Tor. Anschließend ging er nach Kanada, weil sein Vater ihn im Familienunternehmen brauchte.

Franz hatte keinerlei Starallüren – überhaupt gar nicht. Nur wenn du im Spiel Mist gebaut hast, dann hat er dir das klar gesagt. Jochen Brand über Franz Beckenbauer

Mit dem Kaiser im Studio 54

Schließlich landete er in New York und teilte sich fortan mit Stars wie Carlos Alberto Torres, Pelé und eben Beckenbauer die Kabine. Ein prunkvolles Starensemble – dem man den Glamour intern aber nicht anmerkte. „Franz hatte keinerlei Starallüren – überhaupt gar nicht“, sagt Brand. Wie auch Pelé habe er jeden mit Respekt und Anstand behandelt. „Nur wenn du im Spiel Mist gebaut hast, dann hat er dir das klar gesagt.“

In der prunkvollen Weltmetropole unterwegs mit den Welt-Stars. Was treibt man da so? „Da haben wir so einen Quatsch gemacht wie ins Studio 54 zu gehen – was junge Leute eben so machen“, sagt Brand und lacht. Aber einmal aus der Nähe zu sehen, was Beckenbauer fußballerisch so drauf hat, war wohl die größere Sensation. Als Brand gerade bei Cosmos angeheuert hatte, ging‘s ins Trainingslager nach Bermuda. Beim Fußball-Tennis „fiel mir dann erstmal auf, wie der mit dem Ball umgehen konnte“.

Jochen Brand (links) spielte mit Franz Beckenbauer bei New York Cosmos. © oh | Privat

Franz Beckenbauer als Grund für Wechsel nach New York

Brand hatte damals mit seinem Vater besprochen, warum er gerne nach New York wechseln wollte. Ein wichtiger Grund war Beckenbauer. Der Kaiser hatte in Deutschland schon alles erreicht. Auch Weltmeister war er schon. Im Big Apple konnte er nun seinen Horizont erweitern – und auch etwas das Leben genießen. „In New York ist Franz zum Weltbürger geworden“, sagt Brand, „ein Weltmensch mit bayrischen Wurzeln.“

Gerne hätte der Ex-Eintracht-Keeper seinen ehemaligen Mitspieler noch einmal besucht. Auch wenn der Kontakt vor einigen Jahren abgerissen ist. Geklappt hat es nicht. Als Brand vom Tod Beckenbauers erfuhr, ging er mit einer schweren Leere im Bauch ins Bett. „Franz fehlt“, sagt er schwermütig. Aber die ganzen Erinnerungen – die bleiben.