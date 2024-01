Braunschweig. Die Eintracht-Legende spielte beim FC Bayern mit dem kürzlich verstorbenen „Kaiser“ zusammen – und wurde mit einem Tunnel begrüßt.

Man hatte ihn gewarnt. Bevor Bernd Gersdorff im Sommer 1973 zum ersten Training nach seinem Wechsel von Eintracht Braunschweig zum FC Bayern auf den Rasen marschierte, waren einige neue Kollegen auf den Neuzugang zugekommen und hatten zur Vorsicht gemahnt: Lass dir bloß nicht vom Franz den Ball durch die Beine spielen. Doch es kam natürlich, wie es kommen musste, lacht Gersdorff.

Der heute 77-Jährige erinnert sich. Udo Lattek ließ zwei Männer im Laufduell gegeneinander antreten. Der damals 38 Jahre junge Trainer spielte einen Ball in Richtung Strafraum, und dann hieß es Mann gegen Mann. Gersdorff trat in dem Duell gegen Franz Beckenbauer an. „Und ich bin losgerannt wie ein wilder Stier, trotzdem war er knapp vor mir am Ball und tippte mir den Ball seitlich durch die Beine“, erzählt Gersdorff lachend. Eine Begrüßung kaiserlicher Art. Und Beckenbauer? „Der grinste nur“, sagt der getunnnelte Gersdorff.

Franz Beckenbauer verstarb im Alter von 78 Jahren

Diese spielerische Leichtigkeit, die Eleganz, die Unwiderstehlichkeit begleitete Beckenbauer durch die gesamte Karriere. Er wurde zum Weltstar, später auch als Trainer. Gersdorff blieb mit dem Kaiser über die Jahre verbunden, die ehemaligen Profis hatten mal mehr, mal weniger Kontakt, zuletzt kaum mehr. Am Sonntag verstarb Beckenbauer dann im Alter von 78 Jahren, am Montag löste diese Nachricht große Emotionen aus. Auch bei Gersdorff. „Franz war ein ganz feiner Mensch und einer der besten Fußballer, die es jemals gegeben hat.“

Von Beckenbauers Tunnel im ersten gemeinsamen Training erholte sich Gersdorff im Sommer 1973 schnell. Er, der in das bayerische Starensemble als „kleines Licht“, wie er selbst sagt, kam, hatte keine Probleme, sich in die Mannschaft und in die Stadt einzufinden. „Es hatte kein Spieler irgendwelche Allüren, sie alle haben mir von der ersten Minute an ihre Hilfe angeboten.“ Franz „Bulle“ Roth habe sich da hervorgetan, Uli Hoeneß auch und ebenso Beckenbauer.

Uli Hoeneß, Bernd Gersdorff, Torschütze Franz Beckenbauer und Edgar Schneider jubeln über ein Bayern-Tor. © imago/Fred Joch | imago sportfotodienst

Der hatte nach ein paar Vorbereitungswochen noch einen flapsigen Spruch für Gersdorff übrig. Damals war es noch üblich, dass die großen Klubs während ihrer Tingeltour gegen zahlreiche Dorf- und Kleinstadtklubs auflaufen, um in der Region Gesicht zu zeigen und sich die Form und das Selbstvertrauen für die Bundesliga-Saison zu holen. So auch bei den Bayern, die „alle zwei Tage ein Testspiel hatten“, sagt Gersdorff.

Der Neue aus Braunschweig hatte schon vor seinem Wechsel Extraschichten in Eigenregie geschoben, um möglichst in Bestform bei seinem neuen Arbeitgeber anzutreten. Und in den Testspielen ließ es der wuchtige Stürmer dann regelmäßig klingeln. Nach einem weiteren klaren Bayern-Sieg mit mehreren Gersdorff-Toren rief Beckenbauer durch die Kabine: „Kann dem Bernd mal jemand sagen, dass es erst in zwei Wochen richtig losgeht?“ Großes Gelächter bei allen.

Gersdorff ging nach wenigen Monaten zurück zur Eintracht

Lange blieben Beckenbauer und Gersdorff allerdings nicht Teamkollegen. Nach nur vier Monaten kehrte Gersdorff zur Eintracht zurück. In 15 Spielen für die Bayern waren ihm zwei Tore geglückt, alle beide beim legendären 4:7 gegen den 1. FC Kaiserslautern, in dem die Münchener schon 4:1 geführt hatten durch Doppelpacks von Gerd Müller und eben Gersdorff. Dann drehten die Lauterer auf, gingen in Führung und Gersdorff sah nach einem groben Foul glatt Rot.

Der Platzverweis hatte eine fünfwöchige Sperre zur Folge, die Bayern verpflichteten kurzerhand den Schweden Conny Torstensson. Und Gersdorff, der bis zu seiner Sperre in jedem Pflichtspiel eingesetzt worden war, wusste, dass es für ihn nun noch schwerer werden würde. Zumal er überwiegend auf Linksaußen eingesetzt worden war, wo man kaum mal einen Ball zugespielt bekam, da das bayerische Spiel mit der zentralen Achse Beckenbauer, Hoeneß, Müller lief. Gersdorff kehre somit nach Braunschweig zurück. Ein Glückstreffer. In 19-Regionalliga-Spielen dieser Saison erzielte er satte 35 Tore und sorgte so auch mit für den Aufstieg in die Bundesliga. Für die Eintracht machte Gersdorff in seiner Karriere 270 Pflichtspiele und schoss 106 Tore.

Franz Beckenbauer und Bernd Gersdorff. © imago/WEREK | imago sportfotodienst

Beckenbauer und Gersdorff trafen sich übrigens auch in den Vereinigten Staaten im Spätherbst ihrer Karrieren wieder. Beckenbauer hatte bei Cosmos in New York gespielt, Gersdorff bei den San Jose Earthquakes. „Als wir beide in den USA waren, war es immer eine Freude, ihn wiederzusehen und gegen ihn zu spielen“, sagt der Braunschweiger. Zur Trauerfeier wird er wahrscheinlich nach München reisen.