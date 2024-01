Braunschweig. Niklas Tauer debütiert im Trikot des Fußball-Zweitligisten. Gegen Werder Bremen überzeugt Daniel Schernings Team aber im Verbund.

Mit einer frechen und überzeugenden Leistung hat Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig das erste Testspiel des Jahres mit 3:1 gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning war dem Bundesliga-Dreizehnten in den entscheidenden Momenten überlegen und erntete mehrfach Szeneapplaus des Publikums. „Das war phasenweise richtig gut – über 70, 75 Minuten. Wir haben richtig gut umgeschaltet“, befand der 40-Jährige.

Eintrachts Tore erzielten Fabio Kaufmann mit einem sehenswerten Schlenzer (10.), Rayan Philippe nach einem Steilpass von Anton Donkor (41.) und Thorir Helgason (47.) infolge einer Hereingabe Florian Krügers. In der 83. Minute stellte Nick Woltemade den Ehrentreffer her.

Eintracht Braunschweig gegen Werder stark im Umschaltspiel

Schernings Mannschaft sprühte gegen Werders A-Elf mit Marvin Ducksch, Marco Friedl, Justin Njinmah und Co. vor der Pause vor Spielfreude. Die 4.275 Zuschauer (darunter etwa 424 Bremer) in der Eistruhe Eintracht-Stadion bekamen am Sonntagnachmittag zunächst viele gute Torchancen und Umschaltsituationen der Braunschweiger zu sehen.

Negativ anzumerken war, dass die Hausherren dem Gegner zu viele Standards ermöglichten. Nur einmal hätte es allerdings klingeln können, als der beim TVE Veltenhof ausgebildete Mitchell Weiser den Pfosten traf. Auf der Gegenseite hätten Kaufmann und Philippe und auch Johan Gomez allerdings auch weitere Treffer für die Braunschweiger erzielen können.

Eintracht Braunschweig: Zehn neue Spieler zur Pause

Zur Pause wechselte Scherning fast komplett durch. Nur Saulo Decarli blieb auf dem Feld. Neuzugang Niklas Tauer kam zu seinem Debüt. Und mit seinem ersten Ballkontakt, einem kompromisslosen Zweikampf, leitete er Thorir Helgasons 3:0 stark ein. Die Leihgabe von Mainz 05, die die Hinrunde bei Schalke 04 verbracht hatte, spielte aufmerksam, besonnen und technisch ansprechend. Ein erstes Lob erhielt er auch von Scherning: „Niklas hat sehr griffig auf der Acht gespielt, aber klar ist er noch nicht bei 100 Prozent.“

Die Partie verflachte rund 20 Minuten vor dem Ende. Eintracht-Schlussmann Tino Casali entschärfte in einer unkonzentrierten Phase seiner Mannschaft mustergültig einen Schuss von Leonardo Bittencourt. Sieben Minuten vor Schluss traf Werder dann aber doch noch durch Woltemade. Eintrachts Coach hätte diese Phase gern vermieden: „Wir wollten beide Halbzeiten gewinnen, haben das aber leider nicht geschafft. Wir waren zu inaktiv, zu passiv und haben nachgelassen.“

Maurice Multhaup, Anthony Ujah und Sidi Sané fehlten verletzt, Youssef Amyn weilt mit dem Irak beim Asien-Cup. Brian Behrendt und Kaan Caliskaner waren laut Klubangaben für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt. Zu den Chancen auf einen Abgang der beiden Spieler sagte Scherning: „Ich denke, dass es bei beiden auf eine Einigung hinausläuft und es nur noch eine Sache von Stunden oder Tagen ist.“

Eintracht (1. Hälfte): Hoffmann – Griesbeck, Bicakcic, Decarli – Marx, Nikolaou, Wiebe, Donkor – Gomez – Kaufmann, Philippe.

Eintracht (2. Hälfte): Casali – Ivanov, Decarli (75. Zouaoui), Kurucay – Rittmüller, Tauer, Krauße, Kijewski –Krüger, Ihorst, Helgason.