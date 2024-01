Braunschweig. Der Stürmer erlebte in der Saison 2015/2016 einen unvergesslichen Moment bei den Norddeutschen. Nur das Schwimmen gelang nicht.

Anthony Ujah wird noch nicht auf dem Platz stehen, wenn seine Eintracht am Sonntag im Testspiel auf Werder Bremen trifft (Anpfiff im Eintracht-Stadion ist um 15 Uhr). Dafür ist seine Schulterverletzung noch nicht weit genug ausgeheilt. Aber der 33 Jahre alte Stürmer dürfte sich trotzdem auf das Testspiel, das wir live im Stream übertragen, freuen. Denn es geht gegen seinen Ex-Klub, zu dem Ujah noch eine besondere Beziehung pflegt.

In der Saison 2015/2016 schnürte er die Stiefel für die Norddeutschen und schaffte mit einem 1:0-Sieg über Frankfurt in der allerletzten Minute am allerletzten Spieltag den Klassenerhalt. „Der Moment war überwältigend“, sagte Ujah der „Deichstube“. Er denke auch Jahre später noch daran. „Wenn ich nur das Wort Werder höre, sind die Bilder sofort wieder in meinem Kopf. Auch mit meiner Familie und mit Freunden spreche ich regelmäßig über dieses Spiel. Ich glaube, ich bin in meiner ganzen Karriere noch nie so schnell gelaufen wie beim Torjubel nach dem 1:0.“

An Claudio Pizarro denkt Anthony Ujah besonders gern

Einen damaligen Bremer Teamkollegen hob Ujah in dem Interview besonders hervor. „Ich werde meinem Sohn in 20 Jahren noch davon erzählen, dass ich mal mit Claudio Pizarro in einer Mannschaft gespielt habe. Ich hatte in der Kabine den Platz neben ihm. Das war ein Highlight meiner Karriere. Ich bin ein Junge aus Afrika, habe früher ohne Schuhe gespielt und kann jetzt von mir sagen, dass ich mit Claudio Pizarro gemeinsam in der Bundesliga auf dem Platz gestanden, Spiele gewonnen und gefeiert habe. Das macht mich stolz“, sagte der heute 33-Jährige.

Ein weiterer Stürmer-Kollege aus Werder-Zeiten, Franco Di Santo, hatte im Trainingslager 2015 versucht, Ujah das Schwimmen beizubringen. Erfolglos, offenbar. „Nein, da bin ich bis heute nicht wirklich besser geworden“, gab er zu. In seiner Zeit bei Union Berlin „gab es am freien Tag eine Bootstour. Als Nichtschwimmer bin ich aber lieber im Hotel geblieben und habe Fußballgolf gespielt“, erzählte er lachend.

Beim Test am Sonntag wird Ujah nur zusehen können

Bei der Eintracht spielt Ujah seit eineinhalb Jahren. In 38 Einsätzen gelangen ihm 14 Tore und sechs Vorlagen. In seinem Jahr bei Werder kam der Stürmer fast auf dieselbe Zahl an Torbeteiligungen: In 37 Spielen traf er 14 Mal selbst und gab fünf Vorlagen. Beim Testspiel am Sonntag wird er aber nur zusehen können.