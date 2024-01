Braunschweig. Eintracht Braunschweig trifft am Sonntag im Test auf Werder Bremen. Schon in der Vergangenheit gab‘s Duelle, die in Erinnerung blieben.

Nur gegen zwei andere Vereine absolvierte Eintracht Braunschweig mehr Pflichtspiele als gegen Werder Bremen. Spitzenreiter in dieser Tabelle ist der VfL Osnabrück, auf Platz 2 folgt der Hamburger SV, Vierter ist der Rivale aus der niedersächsischen Landeshauptstadt. Der letzte Braunschweiger Sieg gegen die Bremer in einem Punkt- oder Pokalspiel liegt sogar bis ins Jahr 1982 zurück. Am Sonntag kommt es zum Testspiel (15 Uhr, bei uns im Livestream). Interessante Duelle gab es zuvor trotzdem – in den Wettbewerben oder in Tests. Diese fünf Partien sind unter anderem hängen geblieben.

1995 feierte die Eintracht ihren 100. Geburtstag mit einem Blitz-Turnier im eigenen Stadion. Gegen eine Bremer B-Elf stand es lange 0:0, bis zur Nachspielzeit. Der Erstligist erhielt einen Freistoß in der Nähe des Strafraums. Dann folgte der große Auftritt von Mario Basler. „Super-Mario“ hatte zuvor auf der Bank geschmort, sich dann aber extra für den Standard einwechseln lassen. Eintracht-Torwart Mathias Hain konnte dem Ball nur noch hinterherschauen.

Eintracht Braunschweig gegen Werder Bremen im Pokal-Halbfinale

1990 drang Eintracht Braunschweig mit Trainer Uwe Reinders bis ins Halbfinale des DFB-Pokals vor. Dort war im Weserstadion Endstation für die Blau-Gelben. Dieter Eilts und Karl-Heinz Riedle trafen seinerzeit für die Bremer vor nur rund 17.000 Zuschauern. Der Traum von Finalspiel blieb der Eintracht als Zweitligist verwehrt. Zuvor hatten Reinders und seine Mannen den VfL Bückeburg, Borussia Dortmund, Schweinfurt 05 und den VfL Osnabrück ausgeschaltet.

2007 gab es wieder ein Pokalduell. In der ersten Runde kam das Bremer Star-Ensemble an die Hamburger Straße zu den gerade erst abgestiegenen Braunschweigern. National-Verteidiger Per Mertesacker holte sich kurz nach der Halbzeit einen Platzverweis ab. Die Eintracht mit Trainer Benno Möhlmann war am Drücker. Tim Danneberg traf sogar zur Führung, die Schiedsrichter Manuel Gräfe wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aber wieder einkassierte. Stattdessen gab es den späten Nackenschlag durch Boubacar Sanogo, der die 0:1-Pleite in der 90. Minute besiegelte. Bei den Bremern saß übrigens der spätere Einträchtler Norman Theuerkauf (heute Heidenheim) auf der Bank. Es spielten unter anderem: Tim Wiese, Naldo, Diego und Tim Borowski.

Randy Edwini-Bonsu trifft zum 1:0 für Eintracht Braunschweig gegen Werder Bremen. (Archivfoto) © Joachim Mottl | Joachim Mottl

2011 schlug im November die große Stunde von Randy Edwini-Bonsu. Der Kanadier knipste als Probespieler im Test gegen den damaligen Bundesligisten aus Bremen zweimal beim 2:1-Sieg. Sandro Wagner stellte den Anschluss her. Der Doppelpack begünstigte sicher, dass Edwini-Bonsu einen Vertrag an der Hamburger Straße erhielt. Ein Pflichtspieltor gelang dem heute 33-Jährigen für die Eintracht nicht.

Bundesliga-Rückkehr gegen Werder Bremen geht spät schief

2013 war das Spiel gegen Werder Bremen das erste Erstliga-Spiel nach 28-jähriger Bundesliga-Abstinenz. Der Aufsteiger aus Braunschweig machte, getragen von der Euphorie der Zuschauer, eine ordentliche Partie. Jan Hochscheidt und Simeon Jackson hatten gute Möglichkeiten aus der Distanz. Doch stattdessen ließ Zlatko Junuzovic die Eintracht im harten Alltag des Oberhauses ankommen. Aufseiten der Bremer startete seinerzeit der spätere Braunschweiger Felix Kroos, Özkan Yildirim wurde eingewechselt. Außerdem dabei: der heutige Nationalstürmer Niclas Füllkrug und Freiburg-Legende Nils Petersen.