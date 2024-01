Braunschweig. Trainer Daniel Scherning und Anthony Ujah geben einen Einblick, wie es um ein Comeback des Stürmers von Eintracht Braunschweig steht.

Am Ende des ersten Trainingstages im Jahr 2024 musste Anthony Ujah noch einmal alles geben. Der Stürmer von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hatte in der Nachmittagseinheit schon einige Übungen mit seinen Teamkollegen absolviert, war dann aber mit Athletiktrainer Janning Michels zu einem individuellen Programm abgebogen. Zum Schluss absolvierte Ujah im Kreise des Teams aber mehrere intensive Intervall-Läufe und schnaufte mit einer ordentlichen Portion Galgenhumor: „Holidays are over.“ Die Ferien sind vorbei.

Doch zuvorderst ist es ein gutes Zeichen, dass der Routinier wieder regelmäßiger den Rasen auf den Trainingsplätzen an der Hamburger Straße betreten kann – und zwar in Fußballschuhen. Nach seiner Schultereckgelenksprengung beim 2:2 gegen den 1. FC Nürnberg Ende September war der Nigerianer lange ausgefallen. Eine Operation im Ausland war notwendig, der Reha-Prozess langwierig. Und er ist noch nicht abgeschlossen.

Eintracht Braunschweigs Anthony Ujah fühlt sich sehr gut

Doch Ujah sagt mittlerweile: „Ich fühle mich sehr gut gerade, weil ich lange darauf gewartet habe, wieder bei der Mannschaft zu sein.“ Dieses Gefühl, nicht mehr weit weg zu sein, sei ein besseres als in den Monaten davor, als er nur allein oder abseits der Gruppe in Laufschuhen trainieren konnte. „Ich hoffe, dass ich bald wieder mehr machen kann“, sagt er nun, mit dem Hinweis, dass sein Fitnesslevel stimme und er aktuell keine Schmerzen verspürt.

Das klingt erstmal gut, doch es gibt noch eine Einschränkung. In den Vollkontakt ist Ujah mit seiner zuvor lädierten Schulter noch nicht gegangen. Am Dienstag übte Michels mit dem Fußball-Profi immer wieder mit einem Schaumstoff-Dummy Zweikämpfe und Luftduelle. Die Schulter muss noch einigen Belastungstests standhalten, ehe Ujah sein Trikot mit der Nummer 14 wieder überstreifen kann. „Der Kopf spielt noch eine Rolle, eine kleine Angst ist da“, gibt er zu.

Mit Eintrachts Reha-Abteilung hat er einen klaren Comeback-Plan ausgearbeitet. „Wir wollen nicht zu schnell sein, sondern gehen Schritt für Schritt vorgehen. Der Heilungsprozess ist noch im Gange“, erläutert der 33-Jährige. „Ob es reicht für den Zweikampf oder den Kopfballkontakt, weiß ich noch nicht. Wir simulieren das und machen weiter, bis ich im Kopf und Körper nichts mehr von der Verletzung merke.“

Anthony Ujah bereist Nigeria für seine Stiftungsarbeit

Dafür arbeitete Ujah beharrlich – auch während der freien Zeit ging sein Programm weiter. Zwischen Weihnachten und Neujahr war er aber auch kurz in Nigeria. Dort kümmerte er sich viel um seine Stiftung, die weniger gut situierten Familien dabei hilft, ihren Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Vor zehn Jahren startete der ehemalige Nationalspieler damit, vor drei Monaten öffnete er die Stiftung auch für andere Unterstützer. Einige Mannschaftskollegen der Eintracht engagieren sich nach Angaben des Routiniers in der Tony Ujah Foundation.

Weihnachten verbrachte er außerdem mit seinen Eltern. „Sie werden ein bisschen älter, deswegen ist jede Zeit mit ihnen sehr wertvoll“, sagt Ujah, der vor allem einen Wunsch fürs neue Jahr artikulierte: „Gesundheit.“

Eintracht Braunschweigs Trainer Daniel Scherning gibt Einschätzung zu Ujah ab

So schnell, wie es nur geht, will er dem Team im Abstiegskampf der 2. Liga wieder helfen. „Ich bin stolz, was diese Mannschaft in den Spielen bis zum Jahresende geschafft hat und wünsche mir, wieder dabei zu sein. Aber erstmal werde ich um meinen Platz kämpfen müssen, so wie die Mannschaft zuletzt in jedem Moment gekämpft hat“, verdeutlicht Ujah. Dass ihm Braunschweig und die Eintracht am Herzen liegen, ist bekannt. Die Qualitäten des 1,80-Meter-Mannes können in der Rückrunde noch wertvoll werden.

Wann sie zum Tragen kommen könnten, ist aber noch unklar. Auch Trainer Daniel Scherning will sich noch nicht auf einen Zeitraum festnageln lassen. „Auf welchem Stand Tony ist, ist wirklich schwer zu sagen, weil wir noch kein Kontakttraining mit ihm gemacht haben. Diese Frage kann ich also erst beantworten, wenn er dorthin kommt und merkt, wie sich seine Schulter verhält, wenn er mal unkontrolliert hinfällt, oder in den Zweikampf oder ins Luftduell muss“, sagt der 40-Jährige. Die Momentaufnahme ist aber in Ordnung. „Ich bleibe dabei, dass er noch etwas Zeit brauchen wird“, ordnet Scherning ein, sagt aber auch: „Wir sind froh, dass er wieder da ist und Trainingsformen mitmachen kann. Er ist ein wichtiger Spieler, aber wir brauchen noch Geduld mit ihm.“