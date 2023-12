Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Kapitän steckt in einer schwierigen Phase. Das Amt sollte aber nicht überhöht werden, meint der Trainer.

Manchmal funktioniert‘s nicht so, wie es soll. Dieser Umstand hat für jeden Menschen gleichermaßen Gültigkeit. Die Besonderheit bei Fußball-Profis: Sie stehen unter ständiger, verschärfter Beobachtung. Ein Formtief wird von einem großen Publikum wahrgenommen. Und in einem solchen befindet sich Jannis Nikolaou derzeit. Der Kapitän von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig bestreitet bislang eine Saison zum Vergessen, bietet nicht den Rückhalt, den sich der Klub und die Fans von ihm erhofft hatten. Zuletzt rutschte der 30-Jährige auch in der sportlichen Hierarchie ab.

In den fünf Partien unter Daniel Scherning saß Nikolaou einmal eine Gelbrot-Sperre ab. Dreimal durfte er nur 45 Minuten lang ran, zuletzt beim 2:1-Heimsieg gegen Kaiserslautern sogar nur sieben Minuten. Der Mittelfeldspieler wirkt in vielen Phasen so, als wäre er mehr mit sich selbst beschäftigt. Oft kommt er nicht richtig in die Zweikämpfe. Bei der 1:2-Pleite in Hamburg ging ein kapitaler Ballverlust im Mittelfeld auf seine Kappe, der den zweiten HSV-Treffer zur Folge hatte.

Daniel Scherning nimmt keine Rücksicht auf Ämter

Und der neue Coach nimmt bei seinen Entscheidungen keine Rücksicht auf Ämter. „Ich treffe grundsätzlich jede Entscheidung zum Wohle der Mannschaft. Wenn ich das Gefühl habe, dass der Kapitän in einer guten Phase ist und der Mannschaft helfen kann, dann spielt er. Wenn nicht, dann nicht“, sagt der 40-Jährige.

Und überhaupt: Den Wert der Kapitänsbinde zu überhöhen, kann hinderlich wirken – vor allem in sportlich schwierigen Phasen. „Ein Kapitän ist nie nur der Kapitän der Startformation, sondern immer der des gesamten Teams. Die Binde ist zudem nur ein Symbol“, erklärt der Coach. Es gelte schließlich das Leistungsprinzip – „wie auf jeder anderen Position und in jeder anderen Rolle auch“.

Eintracht Braunschweig hat auch andere Führungsspieler

Während Nikolaou mit der Form kämpft, gehen andere Spieler voran. Einer von ihnen ist Ermin Bicakcic. Der Innenverteidiger ist seit seiner Rückkehr eine verlässliche Bank auf dem Spielfeld. Er stellt sich regelmäßig der Öffentlichkeit – und präsentiert sich professionell und unverblümt. Und auch sein Einfluss in der Kabine ist wichtig. Genau aus diesen Gründen hat Sportdirektor Benjamin Kessel seinen früheren Spielerkollegen an die Hamburger Straße gelotst.

Eine anderer ist Vize-Kapitän Robin Krauße. Mit Anthony Ujah kann ein weiterer Führungsspieler gerade sportlich zwar nicht helfen. Der Stürmer kuriert noch seine Schultereckgelenksprengung aus. Aber er ist weiterhin präsent, hat die Löwenstadt für die Reha nicht verlassen – und steht bei den Fans hoch im Kurs. Wer die Eintracht als Spielführer anführen soll, hat Jens Härtel entschieden. Und der Sachse ist mittlerweile Ex-Coach.

Kommt Jannis Nikolaou aus dem Formtief?

Aber wie bewertet Scherning die Lage um den Kapitän? „Die Kapitäns-Entscheidung wurde im Sommer getroffen. Wir haben offen und ehrlich miteinander gesprochen. Ein Kapitän sollte im Normalfall häufiger spielen als Jannis zuletzt“, sagt der Trainer.

Vielleicht kommt Nikoalou aus seinem Formtief ja auch in diesem Winter heraus. Dass er für die Blau-Gelben einen sportlichen Wert haben kann, hat er ja bereits bewiesen. Zumindest dann, wenn er im Vollbesitz seiner Kräfte ist – sowohl physisch als auch mental. Vergangene Saison wurde er mit seinem Siegtreffer zum Derbyhelden. Und auch in dieser Spielzeit sind die statistischen Werte nicht so schlecht. Laut dem Datenanbieter Wyscout verzeichnet Nikolaou pro 90 Minuten mit 11,1 die meisten erfolgreichen Defensivaktionen auf der Sechs. Manchmal funktioniert‘s eben nicht so, wie es soll. Das kann sich aber auch wieder ändern ...