Braunschweig. Für die Familie aus Rothemühle sind Blau und Gelb nicht irgendwelche Farben. Sie sind alles. Glauben Sie nicht? Ist aber so!

Kann Liebe bedingungslos sein? Sie zweifeln? Dann sollten Sie mal die Familie Kunert aus Rothemühle (Schwülper) bei Braunschweig kennenlernen. Für Frank (68), seine Frau Anja (55) und Sohn Kevin (26) ist ihre Liebe zu Eintracht Braunschweig alternativlos. Der Verein ist ihr Leben – sie denken abends, wenn sie einschlafen, an ihn, und morgens wachen sie mit ihm auf.

Wenn 22 Mann hinter dem Ball herrennen und elf davon tragen Blau und Gelb: Die Kunerts sind dabei, bei jedem Spiel, ob zu Hause an der Hamburger Straße oder auswärts. Das Wort „Allesfahrer“ müsste für sie erfunden werden, würde es nicht bereits existieren. „Wir versuchen, auch kein öffentliches Training zu verpassen“, sagt Kevin Kunert. Und wenn die Spieler versuchen, sich den notwendigen Schliff für die neue Saison oder die anstehende Rückrunde im Trainingslager zu holen, stehen die drei am Spielfeldrand und beobachten das Treiben auf dem Platz. Kleines Quiz: Was haben Chiclana (Andalusien), Belek (Türkei) und Harsewinkel bei Gütersloh gemeinsam? Antwort: Überall hinterließen die Kunerts ihre Fußabdrücke.

Trainingslager, Abstiege, große Emotionen: Eintracht ist alles

„Ich bin schon 14 Mal mitgefahren“, sagt Vater Frank. Und es klingt ein bisschen wie ein familieninterner Wettstreit, wenn er über die blau-gelben Urlaubstrips spricht. Dafür führe er auch in einer anderen Statistik, kontert der Sohnemann. „Er hat auch schon zehn Abstiege miterlebt.“ In diesem Winter muss sich die Familie ein Alternativprogramm überlegen. Wintertrainingslager entfällt. „Kommen ja bald die ersten Testspiele“, sagt Kevin.

Die Deko am Weihnachtsbaum: Logisch mit Eintracht-Kugel. © FMN | Bernward Comes

Für Frank Kunert begann 1966 seine Reise mit der Eintracht. Das erste Spiel war gegen den BVB. Er muss gar nicht nachdenken, wie es ausging. 3:1. Für die Eintracht? „Natürlich, zweimal traf Ulsaß, einmal Maas und für Dortmund Rudi Assauer.“ Etwas später, als Elfjähriger, stand er dann auf dem Rasen im Stadion und erlebte den größten Triumph des Vereins bislang. „Ich war dabei, als Bäse die Meisterschaftsschale in den Himmel reckte“, schwelgt er.

Anja Kunert: Vom Bayern-Fan zur „Löwen“-Mutter

Soweit zurück können Anja und Kevin nicht blicken. Sozusagen das Pech der Spätgeborenen. „Mein erstes Spiel war Eintracht gegen Bayern München, 1985. Bayern gewann sogar hier in Braunschweig die Meisterschaft. Ich war damals für die Bayern“, gibt sie zu. Aber dann kam Frank, und sie wechselte die Farben. Seitdem gibt es nur noch Blau und Gelb.

Sohn Kevin begann im Jahr 2005 zu verstehen, was Eintracht für einen Sog entfalten kann. Bei diesen Eltern kein Wunder. Seine Stadionpremiere endete auch 3:1. „Gegen LR Ahlen.“ Klingt schmuckloser als beim Vater, das Feuer war trotzdem entbrannt. Heute schreibt Kevin in seinem Internet-Blog („2Hundert10“, angelehnt an die offizielle Hausnummer des Stadions) Spielberichte über sämtliche Partien, nicht nur der Profis, sondern auch vieler anderer Mannschaften des Vereins.

Vater Frank kann da auf der blau-gelben Verrücktheitsskala aber locker mithalten. Er sei Fan des Vereins Eintracht, wie er betont. „Wir haben ja nicht nur die Fußball-Sparte“, sagt er und kündigt an, die fußballfreie Zeit aktuell für Besuche anderer Abteilungen zu nutzen. Basketball oder Hockey böten sich an.

So werden die Gäste der Kunerts an der Eingangstür begrüßt: roter Löwe auf blau-gelbem Grund. © FMN | Bernward Comes

Sie fragen sich sicherlich beim Lesen dieser Lektüre, wie man so viel Leidenschaft für eine Sache aufbringen kann, so viel Zeit investieren und so viel Geschick aufwenden kann, um dieses Hobby in den Alltag zu integrieren? Wie schafft man das? Im Gespräch mit den Kunerts wird klar, dass diese Familie gerne Zeit miteinander verbringt. Nicht immer trifft das auf Familien zu. Und Eintracht ist der blau-gelbe Treibstoff, der das Zusammenleben befeuert. Mutter Anja macht aber auch Grundsätzliches im Gespräch klar: „Schule ging bei Kevin immer vor. Da gab es hier keine Diskussionen. Da musste im Zweifel auch die Eintracht zurückstecken.“

Kevin Kunerts verrückteste Eintracht-Tour endete mit einer Pleite in Heidenheim

Kevin erzählt die Geschichte, als er im Januar 2018 – es war übrigens ein Mittwoch – nach einer Prüfung in Braunschweig mittags von seiner Mutter an der Schule abgeholt wurde. Dann fuhren die beiden nach „Langenhagen zum Flughafen“ (das Wort Hannover vermeiden sie in dem Zusammenhang). Dann stiegen sie in den Flieger nach Stuttgart, um später mit dem Mietwagen nach Heidenheim zu fahren. Ha! Und da? „Ja, da haben wir dann 0:2 verloren“, erzählt er nicht ohne eine Portion Selbstironie. Muss man wollen. Die Kunerts wollen es.

Von diesen Geschichten gibt es Dutzende. Eineinhalb Stunden erzählen sie Anekdoten über Anekdoten und erinnern sich so gemeinsam an gemeinsam Erlebtes. An Schönes, Trauriges, Unerwartetes – an alles, was das Leben ausmacht. Nur, dass es meistens um das Runde geht, was ins Eckige muss.

Immer stehen, immer in Block 6

Im Stadion sind sie immer in Block 6, Mutter und Sohn unten fast am Spielfeld, Vater Frank ein paar Stufen über ihnen. „Ich habe da meine Truppe, mit denen ich immer zusammen schaue“, erklärt er. Sehnsuchtsort Südkurve. „Natürlich stehen wir“, sagen sie fast im Chor.

Als sie mal nicht ins Stadion durften, war alles anders. Die Corona-Pandemie sperrte auch die treuesten Fans aus. Da waren alle gleich, nur die Trauer darüber war bei den einen größer als bei den anderen. Bei den Kunerts ging das schon in Richtung Zahnwurzelbehandlung ohne Betäubung. „Es war ja zu verstehen, dass die Politik so handeln musste, aber wir haben ganz schön gelitten“, sagt Mutter Anja. Und Frank ergänzt: „Wir mussten Eintracht im Fernsehen schauen, können Sie sich das vorstellen?“ Für seine Nerven sei das nichts gewesen. Er leide im Stadion weniger. Um der Südkurve näher zu sein, hingen sie ein XXXL-Poster des leeren Stadions in ihr Wohnzimmer. „Wir haben so versucht, etwas Stadionatmosphäre zu schaffen.“

Das aktuelle Schuhwerk von Anja Kunert. © FMN | Bernward Comes

Frank Kunert ärgert sich übrigens bis heute, dass er im Jahr 2010 zu langsam war. Ganz gegen seine Gewohnheit, wenn es um die Eintracht geht. „1967 Euro für einen lebenslangen Stehplatz. Irgendwie ist das damals an mir vorbeigegangen. Und dann war die Aktion auch schon beendet“, sagt Kunert, der seit einigen Jahren Pensionär ist. Früher arbeitete er als Beamter in der Braunschweiger Staatsanwaltschaft. Auch Kevin hätte die lebenslange Dauerkarte sofort gekauft. „Ich war aber damals noch nicht volljährig.“

Als Lieberknecht im Wohnzimmer saß

Und aktuell? Wie sind die Befindlichkeiten, wenn man auf die Tabelle blickt? Seit dem Lautern-Spiel ist Hoffnung da. Der neue Trainer passe sehr gut zum Verein, sind sie überzeugt. Klar, Torsten Lieberknecht bleibt auch für die Kunerts unerreicht. Ikone, Legende, der wusste, wie wichtig die Fans sind, immer und zu jedem Zeitpunkt, sagen sie. 2013, im Bundesliga-Jahr, habe Lieberknecht sogar mal in ihrem Wohnzimmer gesessen. Anlässlich eines Treffens mit dem Fanklub „Concordia Brunsviga“. Der zählt heute etwa 30 Mitglieder und wurde von Kevin Kunert mitbegründet. „Der Torsten hat sich wohlgefühlt. Da, wo Sie jetzt sitzen, saß er. Der wollte gar nicht mehr weg“, sagt Frank.

Der blau-gelbe „Stehkurven-Zwerg“ samt Zipfelmütze: Die Kunerts haben bisher alle „Zwerg“-Varianten, die der Verein herausgebracht hat, gekauft. Es sollen 13 sein. © FMN | Bernward Comes

Verabschiedung an der Haustür. Einer der blau-gelben Eintracht-Zwerge mit Zipfelmütze grüßt nochmal freundlich von der Anrichte, bevor etwas Unruhe im Hause Kunert ausbricht. Die DFL hat gerade die Termine der nächsten Eintracht-Spiele veröffentlicht. Mutter Anja und Sohn Kevin starren auf ihre Handys. Daten dazu werden automatisch in die digitalen Kalender gespeist. „Irgendwas stimmt hier nicht“, sagt Anja. Es rattert in ihren Köpfen, man sieht es förmlich: Kiel auswärts, Magdeburg, dann auf Schalke. „Wann genau spielen wir in Nürnberg?“, fragt Anja. „Am 2. März, 13 Uhr, ist ein Samstag“, antwortet Kevin, wie aus der Pistole geschossen. „Mensch, da müssen wir uns jetzt aber schnell um ein Hotel kümmern, aber ganz schnell.“