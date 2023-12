Braunschweig. Eintracht Braunschweigs neuer Coach bevorzugt eine andere Formation als das 3-5-2. Ist der Kader dafür stark genug? Eine Datenanalyse.

Daniel Scherning hat den Fußballern von Eintracht Braunschweig in kürzester Zeit wieder zu mehr Stabilität verholfen. Drei Siege in fünf Spielen stehen unter dem neuen Coach zu Buche. Eine Bilanz, die nach einem katastrophalen ersten Saisondrittel dieser Mannschaft wohl kaum noch jemand zugetraut hatte. Scherning gelang es zügig, in die Köpfe der Spieler zu kommen – und er gab ihnen einen klaren Plan mit. Mit zum Aufschwung beigetragen hat auch das Spielsystem. Und das, obwohl der Trainer eigentlich eine andere Formation bevorzugt.

Unter Scherning agieren die Blau-Gelben in einem 3-5-2-Konstrukt – bislang zumindest. Denn der 40-Jährige gilt eigentlich als Freund der Viererkette in einem 4-3-3-System. Und er verriet bereits, dass diese Ausrichtung auch zukünftig noch eine Rolle spielen könnte. Aber hat der Eintracht-Kader überhaupt alle Bausteine für diese Grundordnung? Oder bedarf es dafür neuen Spielermaterials? Gemeinsam mit unserem Partner vom Datenscouting-Unternehmen Ballorientiert machen wir den Datencheck und schauen auf wichtige Positionen in einem 4-3-3. Alle Werte sind auf 90 Minuten hochgerechnet und entstammen dem Datenanbieter Wyscout.

Für eine Viererkette braucht Eintracht Braunschweig Verstärkung

Die Außenverteidiger: In einem System mit drei zentralen Verteidigern haben die Außenspieler mehr offensiven Entfaltungsfreiraum. Deshalb werden sie in diesem System heute auch gerne als Schienenspieler und nicht als Außenverteidiger bezeichnet. Die Absicherung der äußeren Posten in der Dreierkette machen‘s möglich. Dieses Sicherheitsnetz fällt in einer Viererkette weg. Anton Donkor ist prädestiniert für eine solche Schienenspieler-Rolle. Unter den potenziellen Kandidaten für die Außenposition hat er mit einem Wert von 3,1 pro 90 Minuten die meisten erfolgreichen Offensivaktionen.

Was unter seinem Offensivdrang ein Stück weit leidet: die Passpräzision. Hier liegt er mit einer Quote von 72 Prozent hinter allen Mitbewerbern. Einer davon ist Marvin Rittmüller – wenn auch für die andere Seite der Kette. Der ist mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 36 km/h der zweitschnellste Spieler der 2. Bundesliga in dieser Saison. Rittmüller schaltet sich auch gerne nach vorne ein. Mit einem Wert von 6,2 hat er aber die wenigsten erfolgreichen Defensivaktionen.

Davon verzeichnet Danilo Wiebe auf dieser Position mit 13,6 die meisten – mit Abstand. Zug nach vorne hat er dagegen kaum. Allerdings ist die Außenposition für den 29-Jährigen auch nach wie vor ungewohnt, hat er doch seine meisten Spiele im defensiven Mittelfeld bestritten.

Abwartend und defensiv ist Maurice Multhaup dagegen ganz sicher nicht. Nur Donkor verzeichnet auf dieser Position mehr Offensivaktionen. Für die Viererkette fehlt aber wohl das defensive Durchsetzungsvermögen. Multhaup konnte nur 39 Prozent seiner Zweikämpfe für sich entscheiden – das ist klar der schwächste Wert.

Jan-Hendrik Marx ist den Daten zufolge von allen Kandidaten der wohl ausbalancierteste. Die Werte sind in allen Bereichen solide. Abgesehen vom Passspiel zumindest. Da liegt die Quote bei Marx bei schwachen 65 Prozent. Dafür schlägt der 28-Jährige mit 4,1 die meisten Flanken.

Fazit: Mit vorhandenem Spielermaterial wäre – so man sich nur an die Daten hält – eine Mischform mit einem defensiveren und einem offensiveren Außenverteidiger denkbar. Allerdings hat Ex-Trainer Jens Härtel diese Variante mit Donkor und Wiebe bereits ausprobiert – mit mäßigem Erfolg. Wenn Scherning der Eintracht sein Lieblingssystem draufschaffen will, müssten die Blau-Gelben wohl noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Anderson Lucoqui von Hertha BSC ist nach unseren Informationen ein Kandidat, mit dem sich die Braunschweiger beschäftigen.

Jannis Nikolaou nicht abschreiben

Die Mittelfeldspieler:Jannis Nikolaou hat gerade eine Formdelle. Ein Blick auf die Werte aber zeigt, dass der Kapitän die meisten erfolgreichen Defensivaktionen auf der Position des Sechsers verzeichnet. 11,1 sind es an der Zahl. Auch bei den progressiven Pässen liegt er mit 9,7 vor der Positionskonkurrenz. In einem System mit einem Sechser und zwei Achtern ist der 30-Jährige den Daten nach eine ordentliche Option – zumindest, wenn er sein Formtief hinter sich hat.

Etwas offensiver orientiert ist Robin Krauße. Der Routinier ist sicher im Passspiel (Quote von 80 Prozent). Zudem verzeichnet er pro 90 Minuten die zweitmeisten Pässe (38) und die zweitmeisten erfolgreichen Defensivaktionen (6,9). Krauße könnte demnach eine etwas defensivere Achterposition bekleiden. Zuletzt hat der Vize-Kapitän aber auch seinen Wert auf der alleinigen Sechs bewiesen.

Die Acht interpretiert Fabio Kaufmann offensiver – und zwar deutlich. 4,3 erfolgreiche Offensivaktionen verzeichnet kein anderer Kandidat für diesen Platz im taktischen Konstrukt. Meist ist Kaufmann in seiner Karriere als offensiver Flügelspieler eingesetzt worden. Scherning stellte ihn auf die Acht – und Kaufmann lieferte. Drei Tore und eine Vorlage konnte er unter dem neuen Coach schon verbuchen. Zudem freut sich Scherning besonders über eine Eigenschaft: Fleiß.

Thorir Helgason dagegen ist noch auf der Suche nach seinem Platz bei der Eintracht. Defensiv ist er solide (6,4 erfolgreiche Defensivaktionen). Offensiv aber nur unwesentlich gefährlicher als Nikolaou und Krauße. An die Werte von Kaufmann und auch Johan Gómez (2,8) kommt er in dieser Kategorie nicht heran.

Der US-Amerikaner zeigt für einen nominellen Offensivspieler viele erfolgreiche Defensivaktionen (6,0). Mit seinem Tempo, seiner Torgefahr und seinem Offensivdrang kann er die Rolle eines Achters durchaus übernehmen – wie er auch beim 2:1-Sieg gegen Kaiserslautern unter Beweis stellte.

Fazit: Der Eintracht fehlt‘s in diesem Bereich ein wenig an kreativem Passspiel. Etwas mehr Größe könnte vielleicht auch nicht schaden.

Rayan Philippe und Sidi Sané mit großem Potenzial

Die Flügelspieler: Im Angriff haben die Blau-Gelben vor allem einen Spieler im Aufgebot, der zuletzt auf sich aufmerksam gemacht hat – obwohl er eigentlich schon fast abgeschrieben war. In den vergangenen zwei Partien konnte Rayan Philippe zwei Tore und zwei Vorlagen beisteuern. Zuvor hat der junge Franzose kaum eine Rolle gespielt. Seine ersten Scorerpunkte als Braunschweiger verbuchte der 23-Jährige allerdings als eine von zwei Sturmspitzen. Bringt er auch das nötige Rüstzeug für einen Flügelspieler im 4-3-3 mit?

Was das Tempo angeht, allemal. Mit 34,38 km/h wurde Philippe in dieser Saison bereits gemessen. Zudem kommt er pro 90 Minuten auf 2,1 Torschussvorlagen. 6,4 Mal geht er ins Dribbling bei einer Erfolgsquote von 56 Prozent – der höchsten unter Eintrachts Kandidaten für den offensiven Flügel.

Vielleicht liegt‘s in der Familie, aber noch öfter sucht nur Sidi Sané das Dribbling. Für die vakanten Außenpositionen im System mit drei Angreifern ist das zunächst eine gute Voraussetzung. Allerdings ist Sané anzumerken, dass er sich an das Zweitliga-Niveau erst noch herantasten muss – vor allem nach seinem Innenbandriss. Lediglich die Hälfte seiner Dribblings ist auch erfolgreich.

Kaufmann ist seit der jüngsten Auftritte von der Achterposition eigentlich kaum noch wegzudenken. Aber freilich ist auch er ein Kandidat für den Flügel. Allerdings kommt er auf dieser Position nur auf 0,12 expected Goals. Dieser Wert bemisst, wie hochprozentig eine Chance ist. Etwas überraschend: Nur 3,7 Mal sucht er laut Daten das Dribbling – und damit deutlich seltener als Philippe und Sané.

Gómez hat zuletzt sowohl in der doppelten Sturmspitze als auch auf einer der Achterpositionen überzeugen können. Der gebürtige Texaner bewegt sich lieber in den Halbräumen als außen. Zumindest sein Tempo ist aber ein Indiz dafür, dass Gómez auch vom Flügel für Torgefahr sorgen kann. Sein Top-Speed liegt bei 34,71 km/h – und damit höher als bei allen anderen Kandidaten.

Fazit: Philippe und Sané bringen den Daten zufolge das Rüstzeug für die Position der Flügelspieler mit. Allerdings sind sie in der 2. Liga noch immer in der Etablierungsphase. Für ein 4-3-3 könnte Scherning auch hier ein Neuzugang als weitere Alternative helfen.