Braunschweig. Wie hat sich Eintracht Braunschweig unter dem neuen Trainer entwickelt? Was macht das Team besser? Was schlechter? Eine Datenanalyse.

Wenn‘s nicht läuft, ist es ja meistens der Trainer, der zuerst sein Büro räumen muss. So ist der Fußball eben. Das wird dann gerne als Gesetzmäßigkeit oder Mechanismus des Geschäfts bezeichnet. Der gewünschte Effekt: ein sportlicher Aufschwung – mindestens kurzfristig, im besten Fall nachhaltig. Ein Wechsel auf der Trainerbank geht freilich längst nicht immer mit einer spontanen Punkteflut einher. Bei Eintracht Braunschweig aber scheint er sich gelohnt zu haben. Zumindest ist eine spielerische Weiterentwicklung erkennbar – die sich auch in Punkten niederschlägt.

Aber lässt sich diese Entwicklung auch anhand von Daten belegen? Oder war‘s dann doch nur der emotionale Effekt, der ein paar Siege einbrachte? Oder sogar Glück? Unsere Partner vom Datenscouting-Unternehmen Ballorientiert haben sich dem Unterschied zwischen den Coaches einmal analytisch genähert, indem sie Daten der Anbieter Wyscout, Soccerment, Opta sowie der Bundesliga herangezogen haben.

Unter Daniel Scherning in fast allen Statistiken verbessert

Eines wird bei dieser Ausarbeitung auf den ersten Blick klar: Unter Daniel Scherning weisen die Blau-Gelben im Vergleich zu dessen Vorgängern in beinahe allen Kategorien die besten Werte auf. Das Team erzielt mehr Tore, klar. Aber das hat auch einen Grund. In den vergangenen Partien waren sämtliche Treffer herausgespielt. Kein Eintracht-Profi wurde vom Gegner auf der Torlinie angeschossen oder profitierte von anderen glücklichen Umständen. Die Braunschweiger verzeichnen mit 19 Ballaktionen im gegnerischen Sechzehner etwa einen klar höheren Wert als unter Jens Härtel (16,9) oder auch Michael Schiele in der Vorsaison (16,79).

Außerdem kommt die Mannschaft häufiger in Abschlusssituationen. 14,6 Mal schießt sie unter dem neuen Coach aufs Tor – und damit gut zweimal mehr als bei den Vorgängern der Fall war. Das kommt nicht von Ungefähr. Durch Schernings spielerischen Ansatz hat sich das Spiel im Ballbesitz deutlich verbessert. Die Anzahl der gespielten Pässe hat sich enorm erhöht – und zudem auch deren Qualität. Mit Härtel an der Seitenlinie gab‘s pro Partie nur 0,9 Pässe hinter die gegnerische Abwehr. Bei Schiele waren es sogar nur 0,6. Scherning hat es geschafft, diesen Wert auf 2,2 zu schrauben.

Eintracht Braunschweig steht kompakter und ist stärker im Umschaltspiel

Das hängt auch mit einer neu gewonnenen Kompaktheit zusammen. Dem Gegner werden deutlich weniger Pässe hinter die eigene Kette und auch weniger Schüsse erlaubt. Die Anzahl der Zweikämpfe hat sich erhöht, gleichzeitig die Zweikampfquote (51,91) – und dadurch auch die Anzahl der Balleroberungen. 100,6 sind es unter Scherning. Bei den vorherigen Trainern waren die Blau-Gelben in dieser Statistik deutlich weniger erfolgreich (Härtel: 87,8, Schiele: 86,56). Das gilt auch für die abgefangenen Pässe.

Und gefährliche Offensive hat ihren Ursprung nun einmal meist in einer stabilen Defensive. Die Eintracht ist deutlich gefährlicher im Umschaltspiel. In den fünf Spielen unter Scherning gab‘s schon drei Kontertore – kein anderes Team erzielte in dieser Phase mehr. Das Umschaltspiel: din Element, das den Braunschweigern unter Härtel völlig abging.

Hatte Jens Härtel Pech?

Klar, das Spiel unter dem neuen Coach ist im Ballbesitz riskanter geworden. Daher ist die Zahl der Ballverluste höher. Aber: Die Blau-Gelben laufen auch mehr. Und mit „mehr“ sind nicht ein paar hundert Meter gemeint. 121,14 Kilometer beträgt die Laufleistung. Schiele konnte seine Schützlinge gerade einmal zu 111,9 Kilometern treiben, Härtel immerhin zu 115,7. Diese Lauffreude kombiniert mit einer kompakten Defensive und einer verbesserten Tiefensicherung macht die vermehrten Ballverluste bislang wett.

Was Härtel bei der Dateninterpretation zugutegehalten werden muss: Er scheiterte wohl auch ein Stück weit am Spielglück. Das legen zumindest die sogenannten expected Goals – also die erwarteten Tore – nah. Diese Daten erfassen den Wert einer Torchance. Oder anders: die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball auch wirklich im Netz zappelt. Pro eigenem Treffer hatte die Mannschaft unter Härtel 2,3 expected Goals. Der Augentest belegt diesen Wert nicht unbedingt. Aber die Qualität der Abschlussmöglichkeiten war unter der Leitung des Sachsen demnach nicht so schlecht.

Die Daten bestätigen den Augentest

Nichtsdestotrotz bleibt festzuhalten, dass sich Eintracht Braunschweig unter der Führung Daniel Schernings in fast allen relevanten Werten gesteigert hat – und das teilweise sehr klar. Allerdings bedarf es bei der Gewichtung freilich noch einer Einordnung. Die Stichprobe ist noch relativ gering. Scherning betreute die Blau-Gelben bislang in fünf Spielen. Bei Härtel waren es in der 2. Bundesliga immerhin zwölf. Die Daten von Schiele entstammen der Saison 2022/23 – und beziehen sich daher auch auf einen anderen Kader.

Dennoch bestätigt diese Auswertung auch den optischen Eindruck. Die Eintracht befindet sich auf dem richtigen Weg. Die spielerische Leistung hat sich stark verbessert – die kämpferische auch. Und der Trainerwechsel hat sich in diesem Fall ganz sicher gelohnt.