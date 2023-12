Braunschweig. Seit der Angreifer verletzt ist, haben sich viele Offensivwerte verbessert. Das hat aber nichts mit Ujahs sportlichem Wert zu tun.

Es war ein schmerzlicher Augenblick in einer ganz dunklen Phase. Als Anthony Ujah sich im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg eine Schultereckgelenkssprengung zugezogen hat, wichen bei den Anhängern schon die Hoffnungen, die Saison irgendwie doch noch retten zu können. Gerade hatte der Stürmer beim 2:2 noch beide Tore für Eintracht Braunschweig erzielt. Von bis dahin fünf Treffern in der 2. Fußball-Bundesliga gingen drei auf sein Konto. Dann war er von Ende September an außer Gefecht – für eine lange Zeit. Aber sind die Blau-gelben ohne den Nigerianer sogar effektiver geworden?

Mehr Tore ohne Anthony Ujah

Beim Blick auf die Daten, die unser Partner vom Datenscouting-Unternehmen Ballorientiert zusammengestellt hat, ergibt sich eine Kontroverse – zumindest, wenn der Blick flüchtig bleibt. Seit Ujah auf der Verletztenliste steht, haben die Braunschweiger mehr Tore erzielt. Auch die Anzahl der sogenannten expected Goals, die den Wert einer Chance bemessen, ist von 1,3 auf 1,4 leicht gestiegen. Zudem sind die Eintracht-Profis abschlussfreudiger, schießen statt 11,1 nun 13,4 Mal pro Partie. Auch die Ballaktionen im gegnerischen Sechzehner haben sich erhöht.

Ist die Eintracht also ohne ihren eigentlichen Top-Stürmer also effektiver? Eher nicht. Denn Ujah war in der kurzen Ära von Ex-Trainer Jens Härtel im Angriff der Alleinunterhalter. Der Anteil langer Pässe war in dieser Phase höher. Oft wurde der Ball aus den eigenen Linien nach vorne auf den Nigerianer geschlagen – und der sollte dann kreativ werden. Nach dem Motto: lange Naht und Tony wird‘s schon regeln.

Warum Eintracht Braunschweig von Ujahs Stärken profitieren wird

Kopfballstärke und Robustheit zählen zweifelsohne zu Ujahs Stärken. Das waren auch Gründe dafür, ihn immer wieder mit langen Bällen zu suchen. Als Zielspieler wird so ein Akteur heute bezeichnet. Sowohl bezüglich empfangener langer Pässe als auch geführter Kopfballduelle gehört der 33-Jährige zu den Top-7-Angreifern der Liga. Nicht nur deshalb wird Ujah den Blau-Gelben in der Rückrunde helfen.

Denn, dass die Werte ohne ihn erst einmal stärker wirken, hat eben Gründe. Mittlerweile steht mit Daniel Scherning ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Der verfolgt einen anderen Ansatz als sein Vorgänger. Die Spielanlage hat sich seit Schernings Übernahme deutlich verbessert. Die besagte lange Naht wird deutlich seltener bemüht. Und die Last liegt auf mehreren Schultern.

Daniel Schernings sucht Unterstützung bei Kopfbällen

Überhaupt: Ujah liegt in vielen Statistiken nach wie vor über dem Durchschnitt der Angreifer im Unterhaus – teilweise sogar sehr deutlich. Pro 90 Minuten gibt er 3,3 Schüsse ab. Das Ligamittel bei Stürmern liegt bei 2,3. Er führt fast vier Kopfballduelle mehr als seine Branchenkollegen und gewinnt sie in höherer Zahl (40 Prozent zu 35 Prozent). Überdies verfügt der Routinier über eine Abschlusstechnik, die in dieser Spielklasse nur selten zu beobachten ist. Was die abgegebenen Schüsse anbelangt, rangiert Ujah unter den besten fünf Stürmern der Liga – und das, obwohl er und sein Team mitten im Abstiegskampf stecken. Nur drei Angreifer verzeichnen einen höheren Wert bei den erwarteten Toren pro 90 Minuten (0,62).

Hier allerdings ist auch ein Defizit versteckt. Die Chancenverwertung war nicht ideal. Dennoch wird Ujah dem Eintracht-Spiel guttun, sobald er wieder einsatzfähig ist. In Schernings System ist er nicht mehr allein. Besonders die Kopfballstärke des ehemaligen Bundesliga-Profis wird helfen – vorne wie hinten. Denn die Eintracht ist erschreckend anfällig für Gegentore, wenn der Gegner den Ball per Freistoß oder Eckball in den Strafraum der Blau-Gelben schlägt. Und da fehlt Ujah eben auch am defensiven Ende des Feldes.

Wann kehrt Ujah zurück?

Bis er wieder helfen kann, wird allerdings noch etwas Geduld gefragt sein. Ujahs Rückkehr wird heiß erwartet. Auch, weil er sich durch seine Art und seine Identifikation mit dem Klub schnell in die Herzen der Fans gekickt hat. Wegen seiner Tore natürlich auch. In der Reha hat der Nigerianer zuletzt Fortschritte gemacht. Mittlerweile trainiert er auch schon wieder auf dem Platz – allerdings noch nicht im Mannschaftstraining.

Deshalb trat Scherning jetzt ein wenig auf die Euphorie-Bremse. „Er hat lange kein Kontakttraining gemacht. Das ist etwas anderes als zu laufen. Jetzt kommt Fußball dazu, da müssen wir schauen, wie er es verkraftet“, sagte der Eintracht-Coach kürzlich. Darum gehe er aktuell auch noch nicht davon aus, dass der ehemalige nigerianische Nationalspieler beim Auftakttraining der Wintervorbereitung am 2. Januar schon wieder voll wird einsteigen können. Die Verletzung ist eben komplex. Und die Blau-Gelben wollen kein unnötiges Risiko eingehen. Schließlich besteht die Hoffnung, dass das Spiel Eintracht Braunschweigs mit einem gesunden Anthony Ujah noch etwas effektiver wird – und die ist mehr als berechtigt.