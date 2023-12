Braunschweig. Eintracht Braunschweig zeigte in der 2. Fußball-Bundesliga mehrere Gesichter. Erst spät machten einige Zugänge auf sich aufmerksam.

Im Kader von Eintracht Braunschweig war auch in diesem Sommer ordentlich Bewegung. Nach der Hinrunde der 2. Fußball-Bundesliga ist es an der Zeit zu schauen, wie sich Neuzugänge und Rückkehrer schlugen.

Robert Ivanov: 13 Einsätze, ein Tor und eine Vorlage stehen für den von Warta Posen gekommenen Innenverteidiger bislang zu Buche. Der finnische Nationalspieler machte seine besten Spiele nach holpriger Anfangszeit unter dem neuen Trainer Daniel Scherning. Der 1,97-Meter-Mann kann im Abstiegskampf zu einem großen Stabilitätsfaktor werden, noch fehlt aber Konstanz. Kleinere Verletzungen und Krankheiten nach Länderspielreisen brachten den 29-Jährigen mehrfach aus dem Tritt. Im Jahresendspurt war er stark, diese Form muss er konservieren.

Sebastian Griesbeck: Der 33-Jährige absolvierte bisher 13 Partien für die Eintracht – in keinem konnte er wirklich überzeugen. Der Mittelfeldspieler bringt eigentlich genug Erfahrung für den Abstiegskampf in der 2. Liga mit, noch hat der vormalige Fürther aber keinen Einfluss aufs Spiel der Braunschweiger. Da muss mehr kommen.

Rayan Philippe blüht bei Eintracht Braunschweig kurz vor Jahresende auf

Kaan Caliskaner: Als Wunschspieler des mittlerweile freigestellten Trainers Jens Härtel kam der 1,92-Meter-Mann im Sommer nach Braunschweig. Der Mittelstürmer wartet nach nunmehr zwölf Einsätzen weiter auf einen Scorerpunkt. Zwischenzeitlich war er gar nicht gefragt, ein anderes Mal wurde er hinter den Spitzen aufgeboten. Noch zeigt der 24 Jahre alte Deutsch-Türke zu wenig.

Rayan Philippe: Am Anfang der Saison fremdelte der junge Franzose sichtbar mit der neuen Liga und dem neuen Land. Der 23-Jährige hat noch Sprachprobleme und war abgesehen von acht Kurzeinsätzen bei keinem der drei Trainer so richtig gefragt. Kurz vor der Winterpause deutete der Stürmer in Wiesbaden mit einem Tor und einer Vorlage sein Potenzial an und weckte mit zwei weiteren Scorerpunkten gegen Kaiserslautern (ein Tor/ein Assist) neue Erwartungen. An die 33 Treffer und 28 Vorlagen aus der Saison zuvor in Luxemburgs 1. Liga wird er nicht herankommen, aber das war auch nicht zu erwarten. Es wirkt allerdings so, als käme der 23-Jährige nun aus sich heraus.

Rayan Philippe (Eintracht Braunschweig) jubelt mit Mannschaftskollegen nach seinem Tor. © regios24 | Darius Simka

Johan Gómez: Der US-Amerikaner stand in jedem Pflichtspiel der Hinrunde auf dem Rasen. Vom Drittliga-Absteiger FSV Zwickau nach Braunschweig gekommen, fremdelte auch er anfangs mit dem gestiegenen Niveau. Seine Variabilität machte ihn zu einem beliebten Spieler bei allen drei Trainern. Unter Scherning spielt der 22-Jährige meistens im Sturmzentrum. Aber auch als Achter, Zehner oder Außenspieler wurde der 1,83-Meter-Mann schon aufgeboten. Zuletzt in starker Verfassung.

Marvin Rittmüller spielt erst unter Daniel Scherning eine echte Rolle bei Eintracht

Tino Casali:Der Torwart aus Österreich wurde im Sommer erwartungsgemäß die Nummer 2 hinter Ron-Thorben Hoffmann. Da dieser gute Leistungen bringt, gab es keinen Grund, zwischen den Pfosten zu wechseln. Der 28-Jährige ist demnach noch ohne Pflichtspieleinsatz für die Eintracht. In Testspielen deutete er an, dass er ein verlässlicher Stellvertreter ist.

Marvin Rittmüller: 11 Spiele machte der aus Heidenheim gekommene Rechtsverteidiger bisher für die Eintracht. Unter Daniel Scherning hat er sich in der Startelf festgebissen. Nach durchwachsenen Leistungen zum Start gefiel er im letzten Hinrunden-Drittel mit giftigen Auftritten. Der 1,77-Meter-Mann muss aber noch konstanter werden.

Sidi Sané: Der 20-Jährige deutete sein großes Potenzial in sechs Einsätzen immer wieder an, noch fehlt dem langjährigen Schalker Nachwuchsspieler aber ein Quäntchen, um im harten Zweitliga-Alltag mithalten zu können. Der 1,92-Meter-Mann braucht noch etwas Zeit. Mehrere Wochen fehlte er außerdem wegen einer Knieverletzung.

Youssef Amyn: Seine Fähigkeiten im Dribbling und im Eins-gegen-Eins sind hervorstechend. Das zeigte der erst 20 Jahre alte Außenbahnspieler bei seinen sechs Einsätzen für die Eintracht. Allerdings hat er im Spiel gegen den Ball noch Luft nach oben. Für den in Braunschweig zum irakischen A-Nationalspieler gereiften Profi gibt es im derzeitigen System von Daniel Scherning nicht die ideale Position. Bleibt er geduldig, kann er dem Team in der Zukunft und in dieser Saison noch helfen.

Noch haben die Last-Minute-Transfers ihr Potenzial nicht voll entfaltet

Florian Krüger: Die Leihgabe aus Groningen konnte die hohen Erwartungen noch nicht erfüllen. Ein Tor und zwei Vorlagen stehen für den 24-Jährigen nach 13 Spielen zu Buche. Als Stürmer hat er noch kein Glück, oft wurde er zudem auf dem Flügel aufgeboten. Der 1,86-Meter-Mann hat aber die Qualität, um noch wichtig zu werden. Auch er wurde spät verpflichtet und musste in einer schwierigen Situation einen Kaltstart hinlegen. Langsam kommt er in den Flow.

Nachverpflichteter Volltreffer: Ermin Bicakcic. © regios24 | Sebastian Priebe

Thórir Jóhann Helgason: Der Isländer feierte mit seinem Tor ein perfektes Debüt. Eine Vorlage ist in insgesamt elf Spielen dazugekommen. Zwischendrin war er gar nicht gefragt. Daniel Scherning setzt auf den laufstarken Achter, der immer wieder andeutet, warum man ihn nach Braunschweig geholt hat. Seine öffnenden Pässe leiteten so manchen guten Angriff in Eintrachts bester Saisonphase ein. Die Leihgabe der US Lecce muss aber endlich dauerhaft ihre Qualitäten abrufen.

Ermin Bicakcic: Der Rückkehrer kam kurz nach der Freistellung von Cheftrainer Jens Härtel und rutsche auf Anhieb in die Startelf. Der 33-Jährige hatte trotz mehrmonatiger Vereinslosigkeit keine Anlaufschwierigkeiten an alter Wirkungsstätte. Der Innenverteidiger brachte Leader-Qualitäten, Mut und Zweikampfstärke ein und macht seine Mitspieler besser. Ein wichtiges Tor in sieben Einsätzen runden ein gutes Gesamtbild ab. Der 1,85-Meter-Mann war eine der ersten starken Entscheidungen von Sportdirektor Benjamin Kessel.

Der Nachwuchs spielt bei Eintracht Braunschweig im Abstiegskampf kaum eine Rolle

Rami Zouaoui: Der 19-Jährige erhielt im Sommer einen Profi-Vertrag und erfüllt die Local-Player-Regelung. 15 Spiele und acht Tore stehen in der Landesliga bei der 2. Mannschaft für ihn in der Statistik. Der zentrale Mittelfeldspieler trainiert aktuell nur vereinzelt mit den Profis. Von einem Zweitliga-Einsatz ist er ein großes Stück entfernt.

Justin Duda spielt für Eintracht Braunschweig II in der Landesliga. © regios24 | Sebastian Priebe/regios24

Justin Duda: Für den jungen Torhüter gilt beinahe dasselbe wie für Zouaoui. Auch er ist einer der Local Player. Die Nummer 3 lernt von Hoffmann, Casali und Torwarttrainer Moppes Petz und spielt in der Landesliga.

Yannik Bangsow: Der Torhüter ist aktuell die Nummer 4, nachdem er von seiner Leihe von Regionalligist Alemannia Aachen zurückgekehrt ist. Die verlief durchwachsen. Schon im Sommer legte man ihm keine Steine in den Weg. Der langjährige Schüler von Urgestein Jasmin Fejzic trainierte eine Zeit lang nicht einmal mehr mit den Profis, ist ohne Perspektive bei der Eintracht und dürfte im Winter wechseln.

Keita Endo: Der Japaner ist eigentlich kein Neuzugang, er wurde ein weiteres Mal von Union Berlin ausgeliehen. Der Ergebnis ist aber ähnlich. In sieben Einsätzen konnte der Mittelfeldspieler dem Team nur selten etwas zurückgeben.