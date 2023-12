Braunschweig. Der 26-Jährige soll die linke Seite der Braunschweiger verstärken - Anton Donkor ist bisher auf der Position konkurrenzlos gesetzt.

Dem Braunschweiger Kader steht in der kurzen Winterpause ein Umbruch bevor. Das Casting von Sportdirektor Benjamin Kessel ist in vollem Gange. Nicht nur auf der Abgangs-, sondern auch auf der Zugangsseite soll etwas passieren. Dafür beschäftigt sich der Fußball-Zweitligist nach Informationen unserer Zeitung mit einem Transfer von Anderson Lucoqui. Der 26 Jahre alte Linksverteidiger soll von Hertha BSC zur Eintracht kommen.

Auf der linken Seite ist Anton Donkor gesetzt. Der ebenfalls 26-Jährige beackert diesen Flügel seit mittlerweile eineinhalb Jahren mit hohem Einsatz und großer Physis. Alle Trainer seither, Michael Schiele, Jens Härtel, Marc Pfitzner und nun auch Daniel Scherning, vertrauen Donkor voll und ganz. Dessen Stärken liegen eher in der Offensive - und in der Fünferkette. In dieser taktischen Variante profitiert der linke Schienenspieler davon, hinter sich noch drei zentralere Verteidiger als Absicherung zu haben. In einer Viererketten-Formation ließ Donkor hingegen häufiger defensive Schwächen erkennen. Und da kommt Lucoqui ins Spiel.

Die besten Bilder zum Eintracht-Sieg gegen Kaiserslautern Freudenschrei: Eintrachts Cheftrainer Daniel Scherning. © regios24 | Darius Simka Schlussjubel nach dem Abpfiff der Partie. © regios24 | Darius Simka Cheftrainer Daniel Scherning freut sich nach dem Spiel. © regios24 | Darius Simka Freude bei den Spielern von Eintracht Braunschweig nach dem Abpfiff. © regios24 | Darius Simka Schlussjubel: Cheftrainer Daniel Scherning. © regios24 | Darius Simka Johan Gomez jubelt mit Mannschaftskollegen nach seinem Tor zum 2:1. © regios24 | Darius Simka Kollektiver Jubel nach dem 2:1. © regios24 | Darius Simka Johan Gomez zeichnete für das Siegtor verantwortlich. © regios24 | Darius Simka Kaiserslauterns Terrence Boyd im Duell mit dem Braunschweiger Robin Krauße. © regios24 | Darius Simka Johan Gomez schieß zum 2:1 ein. © regios24 | Darius Simka Johan Gomez (Eintracht Braunschweig) visiert gegen Torwart Julian Krahl das Tor an. © regios24 | Darius Simka Johan Gomez hat gegen Torwart Julian Krahl abgezogen. © regios24 | Darius Simka Marvin Rittmüller setzt gegen Julian Niehues zur Flanke an. © regios24 | Darius Simka Johan Gomez schirmt den Ball gegen Jan Elvedi (1. FC Kaiserslautern) ab. © regios24 | Darius Simka Eintrachts Fans protestieren gegen Investoren. © regios24 | Darius Simka Zweikampf: Johan Gomez gegen Richmond Tachie. © regios24 | Darius Simka Eintracht Braunschweig Fan-Protest gegen DFL- Investoren. © regios24 | Darius Simka Kaiserslauterns Boris Tomiak im Duell mit Thorir Johann Helgason. © regios24 | Darius Simka Ermin Bicakcic grätscht gegen Tobias Raschl und Torwart Andreas Luthe nach dem Ball. © regios24 | Darius Simka Fan-Protest gegen die DFL von den Anhängern des 1. FC Kaiserslautern. © regios24 | Darius Simka Rayan Philippe lässt sich für seinen Treffer feiern. © regios24 | Darius Simka Rayan Philippe lässt sich für seinen Treffer zum 1:1 von den Teamkollegen feiern. © regios24 | Darius Simka Zwei gegen einen: Hasan Kurucay und Ermin Bicakcic im Zweikampf mit Terrence Boyd. © regios24 | Darius Simka Gleich schlägt der Ball ein: Rayan Philippe erzielt das Tor zum 1:1. © regios24 | Darius Simka Rayan Philippe jubelt mit seinen Eintracht-Mannschaftskollegen. © regios24 | Darius Simka Jubelbild: Rayan Philippe feiert seinen Treffer mit den Teamkollegen. © regios24 | Darius Simka Rayan Philippe auf dem Weg zum Ausgleichstreffer. © regios24 | Darius Simka Die Spieler des 1. FC Kaiserslautern freuen sich über ihren Führungstreffer. © regios24 | Darius Simka Eintrachts Rayan Philippe trifft zum 1:1 gegen Torwart Andreas Luthe und Ragnar Ache. © regios24 | Darius Simka Fly high: Rayan Philippe bejubelt seinen Treffer zum 1:1. © regios24 | Darius Simka Rayan Philippe jubelt mit Mannschaftskollegen nach seinem Tor zum 1:1. © regios24 | Darius Simka Kaiserslautern-Fans beim Spiel gegen die Eintracht aus Braunschweig. © regios24 | Darius Simka Eintrachts Co-Trainer Andreas Zimmermann klatscht Beifall. © regios24 | Darius Simka Anton Donkor im Zweikampf mit dem Lauterer Richmond Tachie. © regios24 | Darius Simka FCK-Fans protestieren gegen die DFL. © regios24 | Darius Simka Coach Daniel Scherning in seinem Element. © regios24 | Darius Simka Daumen hoch: Braunschweig-Coach Daniel Scherning. © regios24 | Darius Simka Daniel Scherning am Spielfeldrand. © regios24 | Darius Simka Eintracht-Coachg Daniel Scherning. © regios24 | Darius Simka Kaiserslauterns Marlon Ritter am Ball. © regios24 | Darius Simka Ermin Bicakcic im Zweikampf mit Richmond Tachie. © regios24 | Darius Simka Hoch das Bein: Robin Krauße gegen Terrence Boyd. © regios24 | Darius Simka Robin Krauße im Duell mit Terrence Boyd. © regios24 | Darius Simka Eintracht-Cheftrainer Daniel Scherning. © regios24 | Darius Simka 1 / 44

Der einmalige angolanische Nationalspieler ist ausgebildeter Linksverteidiger. Er spielte in der Jugend für Leverkusen, Köln und Düsseldorf, ehe er im Profibereich die Trikots von Bielefeld, Mainz und seit diesem Sommer von Hertha BSC überstreifte. Allerdings kommt er beim Bundesliga-Absteiger noch nicht in Fahrt. Ein einziges Mal ließ ihn Trainer Pal Dardai spielen, beim 0:1 gegen Wehen Wiesbaden im August. Seitdem wartet Lucoqui auf Zweitliga-Minuten. Pflichtspieleinsätze erhielt er nur bei der Zweitvertretung in der Regionalliga Nordost.

Als Donkor-Konkurrent und Viererketten-Linksverteidiger scheint Lucoqui für die Eintracht interessant. Für Niko Kijewski stehen offenbar schwierige Zeiten an. Der Vertrag des 27-Jährigen, der seit 2014 in Blau-Gelb spielt, läuft am Saisonende aus, seit Ende August hat er nicht mehr gespielt, zuletzt wechselte er immer zwischen Tribüne und Bank hin und her. Kijewski, Brian Behrendt und Youssef Amyn sind die einzigen Feldspieler, die unter Scherning noch nicht eine einzige Minute zum Einsatz gekommen sind. Das dürfte ein Wink des Trainers sein in Richtung kurzfristiger Zukunft dieser Spieler.

Die Braunschweiger wollen ihren Kader verschlanken

Denn klares Ziel der Braunschweiger ist es, den Kader in der Winterpause zu verschlanken. Vier, fünf Spieler dürfte es erwischen, Kessel und Scherning haben den möglichen Abgangskandidaten schon Bescheid gegeben. Wen trifft es? Das Transferfenster ist ab dem 1. Januar wieder geöffnet.