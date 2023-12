Braunschweig. Die berechtigte Freude sollte nicht dazu führen, jetzt nur einen Prozentpunkt weniger zu machen, kommentiert Leonard Hartmann.

Was waren das für dunkle Tage im Spätherbst in Braunschweig? Das Team des Zweitligisten lag am Boden, Trainer und Sport-Geschäftsführer wirkten ratlos und wurden entsprechend freigestellt, die Fans waren bereits in Resignation verfallen, die Perspektive war mehr als trist. Nun, kurz vor Weihnachten, hat sich das Stimmungsbild bei der Eintracht gedreht – erstaunlich, was dem Klub in dieser Zeit gelungen ist. Man glaubt wieder an die Eintracht. Das ist im Blick in den Rückspiegel schon als größte Leistung zu werten.

Die besten Bilder zum Eintracht-Sieg gegen Kaiserslautern Freudenschrei: Eintrachts Cheftrainer Daniel Scherning. © regios24 | Darius Simka Schlussjubel nach dem Abpfiff der Partie. © regios24 | Darius Simka Cheftrainer Daniel Scherning freut sich nach dem Spiel. © regios24 | Darius Simka Freude bei den Spielern von Eintracht Braunschweig nach dem Abpfiff. © regios24 | Darius Simka Schlussjubel: Cheftrainer Daniel Scherning. © regios24 | Darius Simka Johan Gomez jubelt mit Mannschaftskollegen nach seinem Tor zum 2:1. © regios24 | Darius Simka Kollektiver Jubel nach dem 2:1. © regios24 | Darius Simka Johan Gomez zeichnete für das Siegtor verantwortlich. © regios24 | Darius Simka Kaiserslauterns Terrence Boyd im Duell mit dem Braunschweiger Robin Krauße. © regios24 | Darius Simka Johan Gomez schieß zum 2:1 ein. © regios24 | Darius Simka Johan Gomez (Eintracht Braunschweig) visiert gegen Torwart Julian Krahl das Tor an. © regios24 | Darius Simka Johan Gomez hat gegen Torwart Julian Krahl abgezogen. © regios24 | Darius Simka Marvin Rittmüller setzt gegen Julian Niehues zur Flanke an. © regios24 | Darius Simka Johan Gomez schirmt den Ball gegen Jan Elvedi (1. FC Kaiserslautern) ab. © regios24 | Darius Simka Eintrachts Fans protestieren gegen Investoren. © regios24 | Darius Simka Zweikampf: Johan Gomez gegen Richmond Tachie. © regios24 | Darius Simka Eintracht Braunschweig Fan-Protest gegen DFL- Investoren. © regios24 | Darius Simka Kaiserslauterns Boris Tomiak im Duell mit Thorir Johann Helgason. © regios24 | Darius Simka Ermin Bicakcic grätscht gegen Tobias Raschl und Torwart Andreas Luthe nach dem Ball. © regios24 | Darius Simka Fan-Protest gegen die DFL von den Anhängern des 1. FC Kaiserslautern. © regios24 | Darius Simka Rayan Philippe lässt sich für seinen Treffer feiern. © regios24 | Darius Simka Rayan Philippe lässt sich für seinen Treffer zum 1:1 von den Teamkollegen feiern. © regios24 | Darius Simka Zwei gegen einen: Hasan Kurucay und Ermin Bicakcic im Zweikampf mit Terrence Boyd. © regios24 | Darius Simka Gleich schlägt der Ball ein: Rayan Philippe erzielt das Tor zum 1:1. © regios24 | Darius Simka Rayan Philippe jubelt mit seinen Eintracht-Mannschaftskollegen. © regios24 | Darius Simka Jubelbild: Rayan Philippe feiert seinen Treffer mit den Teamkollegen. © regios24 | Darius Simka Rayan Philippe auf dem Weg zum Ausgleichstreffer. © regios24 | Darius Simka Die Spieler des 1. FC Kaiserslautern freuen sich über ihren Führungstreffer. © regios24 | Darius Simka Eintrachts Rayan Philippe trifft zum 1:1 gegen Torwart Andreas Luthe und Ragnar Ache. © regios24 | Darius Simka Fly high: Rayan Philippe bejubelt seinen Treffer zum 1:1. © regios24 | Darius Simka Rayan Philippe jubelt mit Mannschaftskollegen nach seinem Tor zum 1:1. © regios24 | Darius Simka Kaiserslautern-Fans beim Spiel gegen die Eintracht aus Braunschweig. © regios24 | Darius Simka Eintrachts Co-Trainer Andreas Zimmermann klatscht Beifall. © regios24 | Darius Simka Anton Donkor im Zweikampf mit dem Lauterer Richmond Tachie. © regios24 | Darius Simka FCK-Fans protestieren gegen die DFL. © regios24 | Darius Simka Coach Daniel Scherning in seinem Element. © regios24 | Darius Simka Daumen hoch: Braunschweig-Coach Daniel Scherning. © regios24 | Darius Simka Daniel Scherning am Spielfeldrand. © regios24 | Darius Simka Eintracht-Coachg Daniel Scherning. © regios24 | Darius Simka Kaiserslauterns Marlon Ritter am Ball. © regios24 | Darius Simka Ermin Bicakcic im Zweikampf mit Richmond Tachie. © regios24 | Darius Simka Hoch das Bein: Robin Krauße gegen Terrence Boyd. © regios24 | Darius Simka Robin Krauße im Duell mit Terrence Boyd. © regios24 | Darius Simka Eintracht-Cheftrainer Daniel Scherning. © regios24 | Darius Simka 1 / 44

Ob das Läufchen von drei Siegen aus fünf Spielen unter dem neuen Trainer anhält, wird sich zeigen. Die Zusammenarbeit zwischen Daniel Scherning und seiner Mannschaft steht jedoch bereits jetzt auf festeren Füßen als es in der kurzen Ära Jens Härtels je der Fall gewesen war. Kommunikation, Klarheit und Erfolgserlebnisse haben Scherning schnell ankommen und das Vertrauen seiner Spieler erlangen lassen.

Eintracht Braunschweig – 1. FC Kaiserslautern 2:1 weitere Videos

Die Freude über die vergangenen Wochen ist berechtigt, sie sollte allerdings nicht dazu führen, jetzt auch nur einen Prozentpunkt weniger zu machen. Denn es ist gar nichts Handfestes gewonnen. Die Braunschweiger stehen noch immer auf einem direkten Abstiegsplatz, sie werden auch wieder eine Schwächephase durchlaufen und die Konkurrenz wird künftig wieder punkten. Die Baustellen sind klar: Der Kader ist zu groß, die Schwächen bei defensiven Standards sind enorm und aus den guten Momenten in den Spielen müssen noch viel längere Phasen werden.

Daran muss die Eintracht arbeiten. Aber dass wir inzwischen darüber sprechen, dass das Team wieder in Reichweite des Relegationsplatzes steht, das hat selbst die schärfsten Kritiker aus diesen dunklen Tagen im Spätherbst überrascht. Doch es gilt: weitermachen!