Braunschweig. Den Trainingsauftakt hat Trainer Daniel Scherning etwas nach hinten verschoben – weil er mit den Spielern eine Abmachung hatte.

Nach dem 2:1-Erfolg über den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag haben sich die Profis von Eintracht Braunschweig in den Weihnachtsurlaub verabschiedet. Ein paar Tage ausspannen, ein paar Tage, um Zeit mit der Familie zu verbringen, ein paar Tage in der Heimat. Lange aber dauert die Verschnaufpause nicht. Schon Anfang Januar startet der Fußball-Zweitligist mit der kurzen Vorbereitung auf eine kräftezehrende Rückrunde im Abstiegskampf. Allerdings haben sich die Blau-Gelben mit den zuletzt guten Ergebnissen ein bisschen mehr Zeit zum Durchatmen erspielt.

Zwei Siege verlängern den Urlaub bei Eintracht Braunschweig

Nach dem 3:2-Sieg über den VfL Osnabrück bei seinem Debüt am 11. November hat Daniel Scherning nämlich eine Regel aufgestellt. Viel mehr hat der neue Trainer der Eintracht seinen Spielern einen Deal angeboten. Wie der lautet? Mit jedem Sieg bis zur Winterpause konnten die Kicker ihren Weihnachtsurlaub um einen Tag verlängern. Zweimal gingen sie im Anschluss noch als Sieger vom Platz. Vor dem Lautern-Erfolg gab‘s schließlich auch einen 3:1-Auswärtssieg in Wiesbaden.

Statt schon am 31. Dezember müssen die Profis also erst am 2. Januar wieder auf dem Trainingsplatz im Schatten des Eintracht-Stadions parat stehen. Somit ist auch Silvester im Kreis der Familie und Freunde gerettet. Danach aber geht‘s sofort stramm weiter. Um 10 Uhr bittet Scherning dann zur ersten Einheit.

Eintracht Braunschweig – 1. FC Kaiserslautern 2:1 weitere Videos

Aufschwung unter Daniel Scherning mit in die Rückrunde nehmen

Die Weihnachtsgans und Spekulatiuskekse wollen schließlich zügig wieder abtrainiert werden. Denn der zweite Teil der Punktrunde wird herausfordernd. Mit drei Siegen in fünf Spielen unter Scherning haben die Blau-Gelben den Anschluss zum rettenden Ufer wieder hergestellt. Zudem haben sie mit Kaiserslautern ein weiteres Team selbst tief mit in den Abstiegskampf gezogen. Auch Hansa Rostock ist wieder mittendrin.

Die Braunschweiger aber sind noch immer die Herausforderer. Nur wenn sie an die guten Ansätze der vergangenen Spiele anknüpfen, können sie schaffen, was vor ein paar Wochen noch niemand so richtig für möglich gehalten hat: den Klassenerhalt. Auf ein Trainingslager im Ausland verzichtet die Eintracht in diesem Winter – aus organisatorischen, aber auch aus finanziellen Gründen.

Was passiert auf dem Transfermarkt?

Statt in der südeuropäischen Sonne steigt die Vorbereitung also in der Heimat. Ein Testspiel ist auch schon fixiert. Am 7. Januar (15 Uhr) tritt Bundesligist Werder Bremen im Eintracht-Stadion an (Tickets gibt‘s ab 19. Dezember zwischen 6 und 15 Euro). Mindestens ein weiteres Übungsspiel soll noch dazukommen. Zudem basteln die Blau-Gelben auch noch am Kader. Der ist mit 31 Profis reichlich aufgebläht. Die Verantwortlichen um Sportdirektor Benjamin Kessel wollen das Aufgebot gerne verkleinern – wenn es denn für Spieler mit geringer Perspektive einen Markt gibt.

Das Casting für diesen Prozess läuft bereits seit Wochen. Scherning und Kessel haben mit allen Akteuren Einzelgespräche über die Zukunft geführt. Auch Zugänge sind nicht ausgeschlossen. Hier gilt aber der Vorsatz: Nur Sofortverstärkungen kommen infrage. Für die Spieler der Eintracht steht jetzt aber erstmal eine Verschnaufpause an. Und die haben sie durch zwei Siege noch einmal ein bisschen verlängert.