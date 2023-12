Braunschweig. Der Routinier von Eintracht Braunschweig hat großen Anteil am Aufschwung. Für einen Kollegen hat er ein besonderes Lob über.

Wie Robin Krauße die drei Punkte gegen den 1. FC Kaiserslautern zum Jahresabschluss geschmeckt haben? „Extrem gut“, sagt der Routinier und lächelt. Nachvollziehbar. Hat Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig doch auch in der finalen Partie vor Weihnachten den Aufwärtstrend bestätigt – sowohl spielerisch als auch zählbar. Der 2:1-Erfolg war schließlich hochverdient.

Daran hatte auch der Mittelfeldspieler sein Zutun. Dem Kapitän war es wieder gelungen, das Mittelfeld der Blau-Gelben zu stabilisieren. Und auch an den Toren hatte er entscheidenden Anteil – leider aber allen drei. Den zwischenzeitlichen Rückstand nämlich begünstigte Krauße, weil er den Ball mit dem Kopf touchierte und auf das Eintracht-Tor lenkte. Das Gute: Davon lässt sich das Team in der aktuellen Form nicht zurückwerfen. „Dann merkt man in der Mannschaft, dass der Glaube da ist und diese Scheiß-drauf-Mentalität“, sagt Krauße, „wenn ich überlege, was wir danach teilweise auch für einen guten Fußball gespielt haben. Das hat mir echt Spaß gemacht.“

Daniel Schernings Einfluss auf Eintracht Braunschweigs Spiel

Stimmt. Die Braunschweiger haben spielerisch überzeugt – schon wieder. Die eigenen Treffer waren erneut keine Zufallsprodukte. Beide leitete Krauße mit ein. Das erste, weil er den entscheidenden Zweikampf gewann. Das zweite, weil er den öffnenden Pass spielte. Plötzlich bekommt die Mannschaft eine vorher kaum noch vermutete Qualität auf den Platz. „Der neue Input hat uns unglaublich gutgetan“, sagt Krauße – und meint damit den Einfluss des neuen Trainers Daniel Scherning.

Eintracht Braunschweig – 1. FC Kaiserslautern 2:1 weitere Videos

Der nämlich muss auch bei Rayan Philippe den richtigen Knopf gefunden haben. Der Franzose war unter Scherning-Vorgänger Jens Härtel weg vom Fenster. Nun durfte er zum ersten Mal von Beginn an ran – und erzielte nach seinem Tor in Wiesbaden seinen zweiten Treffer in Folge. „Irgendwo steckte es ja schon vorher in ihm drin“, sagt Krauße über seinen Teamkollegen, „aber dass er uns jetzt mit solchen Leistungen hilft, ist Wahnsinn.“

Wie Robin Krauße und Co. dem Gegener „auf den Sack gehen“

Aber auch defensiv läuft es bei der Eintracht besser. Gut, zumindest, wenn man die eklatante Schwäche nach Standards mal kurz vergisst. In der Zweikampfführung aber ist die Mannschaft kaum wiederzuerkennen. Krauße: „Wir kommen wieder in die Zweikämpfe. Wir kommen wieder dahin, wo wir dem Gegner wehtun, wo wir ihm auf den Sack gehen können, auf gut Deutsch gesagt.“

Nun ist erstmal Winterpause. Schade eigentlich. Die Blau-Gelben hätten nach dem so schmackhaften Aufschwung sicher gerne einfach weitergespielt. „Natürlich kommt die Pause jetzt ein bisschen blöd. Aber als Fußballer brauchst du trotzdem mal eine Pause“, sagt Krauße. Aber was tun, wenn‘s doch eigentlich gerade so gut schmeckt? „Einfrieren und dann wieder auftauen“, sagt Krauße lachend. Natürlich meint er damit das Momentum. Denn das ist aktuell eindeutig blau-gelb.