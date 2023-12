Braunschweig. Zum Abschluss der Hinserie konnte Eintracht Braunschweig in 20 Jahren nur einmal zu Hause gewinnen. Was trotzdem Hoffnung macht.

Eintracht Braunschweig will den Anschluss schaffen. Zum Ende der Hinrunde soll die Konkurrenz im Abstiegskampf in Sichtweite sein. Für die Wintervorbereitung und die danach anstehende Rückserie wäre das noch mal ein echter Stimmungsaufheller. Aber dafür muss am finalen Spieltag in diesem Jahr im Eintracht-Stadion ein Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern (Sonntag, 13.30 Uhr) her. Mit Blick auf die Historie sollte der Fußball-Zweitligist aber vielleicht darüber nachdenken, einen Antrag auf Verlegung des Duells an den Betzenberg zu stellen. Denn eine höfliche Umschreibung für die Heimbilanz der Blau-Gelben zum Hinrundenabschluss der vergangenen 20 Jahre lässt sich kaum finden. Sie ist desaströs.

Stichwort Höflichkeit: Die sollte die Mannschaft von Daniel Scherning am Sonntag tunlichst vergessen. Denn mit der Gastfreundschaft kann man es auch übertreiben. Im besagten Zeitraum hat die Eintracht im letzten Spiel der Hinserie nur ein einziges Mal zu Hause gewinnen können. Ausgerechnet in der Bundesliga-Saison 2013/14 war das. Der Gegner hieß TSG Hoffenheim und die Braunschweiger gingen durch ein Strafstoß-Tor von Torsten Oehrl als Sieger vom Platz. Genützt hat‘s allerdings nichts. Am Saisonende stand bekanntlich trotzdem der Abstieg.

Eintracht Braunschweig auswärts stärker

Ansonsten stehen im heimischen Wohnzimmer noch zwei Unentschieden zu Buche – und es hagelte sechs Niederlagen. Das Torverhältnis spricht demnach auch eine klare Sprache: sieben Tore geschossen, elf kassiert. Keine Bilanz, mit der man prahlen geht. In der Fremde haben sich die Braunschweiger dagegen wesentlich wohler gefühlt. In elf Einsätzen gab‘s sechs Mal drei Punkte. Vier Duelle verloren die Löwen und einmal stand ein Remis.

Mehr zum Thema Eintracht Braunschweig:

In Liga 2 gelangen den Blau-Gelben an 17. Spieltagen zwei Erfolgserlebnisse: beim FSV Frankfurt (2:1, Saison 12/13) und in Ingolstadt (1:0, 11/12). Fünfmal aber mussten sie sich geschlagen geben. Darunter auch bei der 2:4-Heimpleite gegen den Hamburger SV vor drei Spielzeiten. Immerhin: Mehr Gegentore gab‘s zum Hinrundenabschluss in den vergangenen 20 Jahren nie.

Als Domi Kumbela, Dennis Kruppke, Karim Bellarabi und Co. die 3. Liga dominierten

Aber im Abstiegskampf ist ja Positivität angesagt. Einmal gelangen auch vier eigene Treffer. Beim 4:1-Erfolg beim 1. FC Heidenheim in der Drittliga-Saison 2010/11 war das. In dieser Spielzeit schossen Domi Kumbela, Dennis Kruppke, Karim Bellarabi und Co. die 3. Liga ohnehin kurz und klein. Mit 85 Zählern gelang ein Punkterekord, der bis heute nicht geknackt wurde.

Und was bedeutet das nun für die Scherning-Elf? Muss Torsten Oehrl jetzt vorbeikommen und mit einer emotionalen Motivationsrede etwas Pathos in die Eintracht-Kabine spülen? Freilich haben solche Rückblicke nichts mit der Gegenwart zu tun. Und Statistiken können ja auch aufpoliert werden. Seit der neue Trainer da ist, haben die Blau-Gelben gezeigt, dass die Kurve nach oben zeigt – sowohl was Zählbares angeht als auch die Spielkultur. Das hat zuletzt der 3:1-Auswärtssieg bei Wehen Wiesbaden gezeigt. Alle drei Tore waren herausgespielt, keines eine Zufallsproduktion. Aber auch das zählt am Sonntag nicht mehr.

Eintrachts 20-Jahres-Bilanz zum Hinrundenfinale

Mehr Selbstvertrauen unter Daniel Scherning

Und übrigens: Kaiserslautern befindet sich aktuell in einer handfesten Krise. Aus den vergangenen sieben Liga-Spielen holten die roten Teufel nur ein mageres Pünktchen. Fünfmal hintereinander gingen sie zuletzt als Verlierer vom Platz. Die Eintracht dagegen hat wieder etwas Selbstvertrauen getankt. Vielleicht stehen die zittrigen Beine zum Hinrundenabschluss also dieses Mal auf der anderen Seite des Feldes.

Der FCK ist mittlerweile auf Rang 15 der 2. Liga abgerutscht – und steht damit an der Kante des rettenden Ufers zum Klassenerhalt. Mit einem Erfolg können die Braunschweiger den Rückstand auf vier Zähler verkürzen. Das ist wohl die einzige Statistik, die aktuell für die Eintracht wirklich zählt.