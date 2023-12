Braunschweig. Am Montag stimmen 36 Profi-Klubs über einen Investoren-Deal ab. Die Fans haben eine klare Meinung. Darum geht es bei der Abstimmung.

Am Montag ist es so weit: Showdown bei der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Dann stimmen die 36 Klubs aus der Bundesliga und der 2. Liga darüber ab, ob die Verhandlungen mit einem Investor intensiviert werden dürfen – oder eben nicht. Die Fans haben dazu eine klare Meinung. Die Klubs sind gespalten.

Es geht schließlich um eine weitreichende und historische Entscheidung. Der Plan der DFL? Sie will die Medienrechte an eine Tochter auslagern. Ein Partner soll mit bis zu acht Prozent daran beteiligt werden. Die Medienrechte stellen die Haupteinnahmequelle der Liga dar. Im Gegenzug sollen von dem Investor über mehrere Jahre 900 Millionen bis eine Milliarde Euro zurückfließen.

Das plant die DFL mit dem Geld eines Investors

600 Millionen Euro davon will die DFL investieren, um das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Etwa soll die Digitalisierung vorangetrieben werden, eine Streamingplattform und weitere internationale Büros sollen entstehen. Insgesamt 20 Maßnahmen sieht die DFL vor. 100 Millionen Euro sollen genutzt werden, um den Klubs Auslandsreisen in potenzielle Märkte schmackhaft zu machen. Die restlichen 300 Millionen sind dann ein Puffer. Der künftige Partner würde schließlich ad hoc an den Medieneinnahmen beteiligt werden – aktuell etwa mit einer Summe von 104 Millionen Euro pro Saison (bei achtprozentiger Beteiligung). Nach dem gültigen Verteilungsschlüssel würden die 300 Millionen dann an die Klubs ausgeschüttet, um Mindereinnahmen auszugleichen.

Wie weitreichend die Entscheidung ist, zeigt die angepeilte Laufzeit der Partnerschaft. 20 Jahre lang soll der Deal laufen. Vier Interessenten an einer Partnerschaft stehen bereit. Sie alle kommen aus dem sogenannten „Private-Equity-Bereich“, sind also Kapitalbeteiligungsgesellschaften. Klingt alles irgendwie nach Déjà-vu? Ist es auch. Denn bereits im Mai gab es eine Abstimmung, die auf ein derartiges Konzept abzielte. Damals wurde die nötige Zweidrittel-Mehrheit verfehlt.

Eintracht Braunschweig enthielt sich

Eintracht Braunschweig hatte sich bei der Abstimmung im Frühjahr enthalten. „Der Zeitplan und der Zeitpunkt einer Entscheidung mit einer so enormen Tragweite waren aus unserer Sicht extrem ungünstig. Insbesondere fehlte es an weiteren und womöglich tiefergreifenden Informationen, um überhaupt in der Lage zu sein, eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen zu können“, begründete Geschäftsführer Wolfram Benz damals die Position der Blau-Gelben.

Und wie sieht es jetzt aus? Hat sich an der Haltung etwas geändert? Auf Nachfrage unserer Zeitung wollte sich Eintracht Braunschweig im Vorfeld der Abstimmung nicht zu seiner Position äußern. Allerdings hat die DFL die Eckpunkte einer möglichen Partnerschaft im Vergleich zum Mai angepasst. Damals ging es um eine Beteiligung von 12,5 Prozent und ein Ausschüttungsvolumen von zwei Milliarden Euro. Zudem, so betonen es die DFL-Geschäftsführer Dr. Marc Lenz und Dr. Steffen Merkel, gebe es „rote Linien“. So hätte ein Investor keinen Einfluss auf hoheitliche Rechte. Auch was Pflichtspiele im Ausland, Anstoßzeiten oder die Planung des Spieltags angeht, bliebe die Entscheidungshoheit bei der DFL.

Eintracht-Fans gegen Investor – der VfL Wolfsburg steht dem Thema „offen gegenüber“

Gerade eine weitere Zerstückelung des Spielplans oder ein Eingriff in die Planung besorgt viele Fans. Die haben – wie bereits vor der ersten Abstimmung – ihre Meinung zum Thema Investor klar bezogen: Sie sind dagegen. „Die neuerlichen DFL-Investorpläne lehnen wir wie vor sechs Monaten ab. Mehr Geld und mehr Abhängigkeiten sind keine Lösung für die zunehmende Entfremdung von der Basis – den Fans im Stadion. Außerdem lässt die angedachte internationale Vermarktung die finanzielle Schere zwischen den Ligen noch weiter auseinandergehen. Der Vorstand der Fanabteilung erwartet von den Entscheidungsträgern von der Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA, dass die Interessen der Fans im Eintracht-Stadion in angemessener Weise berücksichtigt werden“, erklärt der Vorstand der Fanabteilung Eintracht Braunschweigs, „außerdem erwarten wir eine öffentliche Kommunikation der Entscheidungsträger mit einer nachvollziehbaren Begründung der Vorgehensweise bei der Abstimmung.“

Beim VfL Wolfsburg sieht das anders aus. Der Bundesligist aus der VW-Stadt hatte sich schon im Mai für einen Liga-Investor ausgesprochen – und macht das auch heute noch. „Wir stehen dem Thema generell offen gegenüber. In Anbetracht permanenter Veränderungen der Marktbedingungen sehen wir einen umfassenden Innovations- und Investitionsbedarf, der in bestimmten Größenordnungen auch externe Unterstützung erfordert. Entsprechend befürworten wir den Prozess und sind darüber hinaus auch überzeugt, dass ein Partner auch sinnvollen Input bei der Geschäftsentwicklung geben kann“, sagt VfL-Geschäftsführer Michael Meeske unserer Zeitung.

Wie entscheiden die Klubs?

Klar ist, dass die DFL auf zügiges Wachstum der Einnahmen angewiesen wäre, sollte es zu einer Investorenbeteiligung kommen. An den Partner würden direkt Teile der Einnahmen ausgeschüttet werden. Geld, das den Klubs eben fehlen würde. Der 300-Millionen-Euro-Puffer würde dieses Defizit nur übergangsweise ausgleichen. Die Investitionen in das Geschäftsmodell dagegen würden sich frühestens nach ein paar Jahren auszahlen – sofern es gelingt, den Markt zu erweitern.

So oder so: Es zeichnet sich eine knappe Abstimmung ab. Mindestens 24 Klubs müssten dem DFL-Vorschlag zustimmen, damit die Verhandlungen vertieft werden dürfen. Neben dem VfL Wolfsburg haben sich laut einer Umfrage des „Kicker“ noch 14 weitere Klubs für die Partnerschaft mit einem Investor ausgesprochen. Der 1. FC Köln, der SC Freiburg und Union Berlin werden wohl dagegen stimmen. Der VfL Osnabrück erklärte, sich enthalten zu wollen. Eintracht Braunschweig und zwölf weitere Vereine machten im Vorfeld keine Angabe zu ihrer Position. Vier Klubs seien unentschlossen.