Braunschweig. So kann es nicht weitergehen. Aber auch die Polizei muss ihre Taktik ändern. Und warum werden Fans beim Austausch mit Politikern nicht gehört?

Wenn man nicht mehr weiter weiß – gründet man einen Arbeitskreis. Getreu diesem Motto reagiert nun der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf die besorgniserregende Entwicklung in den deutschen Stadien. Immer wieder kam es zuletzt zu Auseinandersetzungen zwischen Fans und der Polizei. Ende November die vorläufige Spitze des Eisbergs: Bei der Bundesliga-Begegnung zwischen Frankfurt und Stuttgart wurden mehr als 200 Menschen verletzt.

Oft leider mittendrin statt nur dabei: Die Fans von Eintracht Braunschweig und Hannover 96. Der DFB verkündete am Donnerstag allen Ernstes und voller Stolz den neuen Arbeitskreis, um der Lage Herr zu werden. Man muss sich nur mal die Zusammensetzung dieser Arbeitsgruppe auf der Zunge zergehen lassen: Je zwei Personen des DFB-Präsidiums, der Kommission Prävention & Sicherheit & Fußballkultur, der Kommission Fans und Fankulturen, der DFB-Sportgerichtsbarkeit und des Bereichs Fanangelegenheiten sitzen dort zusammen. Wozu braucht es all diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen? Was haben die Damen und Herren bisher eigentlich so gemacht? Und warum sollten sie es jetzt, in dieser zunehmend brenzligen Situation schaffen, das Ruder herumzureißen?

Erfrischend zupackend ist da die Herangehensweise von Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD). Sie hält nicht viel vom eher beobachtenden Kurs ihres Vorgängers Boris Pistorius (SPD). Der ließ die Dinge lieber laufen. Behrens hat die Nase voll. Pistorius und auch Behrens sind beide Fußballfans. Behrens aber nimmt die Vereine jetzt in die Pflicht. Das ist absolut richtig so. Die Vereine müssen liefern. Und zwar jetzt. Sie haben viel zu lange zugeschaut, was der eigene Anhang in den Stadionkurven so getrieben hat.

Ministerin Behrens lud Vertreter von Eintracht Braunschweig und Hannover 96 zum Rapport

Behrens lud die Fußballclubs Hannover 96 (mit Boss Martin Kind) und Eintracht Braunschweig (Präsidentin Nicole Kumpis) am Mittwoch zum Rapport ins Ministerium. Das Fass zum Überlaufen brachte das Niedersachsen-Derby Anfang November in Hannover. Abermals flogen Dutzende Pyros und Böller. Es gab verletzte Polizisten und Fans, Eintracht-Fans schmissen mit ganzen Sitzreihen, die sie vorher abbrachen.

Der Fußballgipfel war mit einer klaren Erwartung von Behrens verknüpft: Sollte es keine Besserung in den Stadien geben, „wäre für mich die letzte Konsequenz“, Polizeieinsätze in Rechnung zu stellen, sagte sie vorab. Vollkommen richtig. Die Vereine verdienen Millionen, sind kommerzielle Clubs. Warum sollte der Staat auf den zum Teil immensen Polizeikosten hängen bleiben? Vereine verdienen, Organisatoren von Demonstrationen nicht. Auch Demos müssen zum Teil von vielen Polizisten geschützt werden. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen kommerzialisiertem Fußball und politischen Demos. Auch wenn Fans und Vereine das nicht gerne hören.

Bisher hat Niedersachsen es immer abgelehnt, den Vereinen eine Rechnung nach solchen Hochrisikospielen auszustellen. Für ihre neue Linie hat Behrens Rückendeckung von SPD und Grünen im Landtag und auch von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Sollte das Bundesverfassungsgericht das Bremer Gebührenmodell für verfassungskonform erklären, könnte Niedersachsen innerhalb weniger Monate einen eigenen Gebührentatbestand schaffen.

Das Bundesverfassungsgericht entscheidet bald

Bisher schreibt nur das Land Bremen Rechnungen für die Mehrkosten, die durch besonders aufwendige Polizeieinsätze bei wenigen, als Hochrisikospielen eingestuften Begegnungen, entstehen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) wehrt sich seit der ersten Rechnung aus dem Jahr 2015 dagegen. Diese ist Gegenstand des Verfahrens beim Bundesverfassungsgericht. Eine Entscheidung wird Anfang kommenden Jahres erwartet. Behrens glaubt, dass Karlsruhe das Bremer Modell bestätigen wird.

So wird es wohl auch kommen. Bisher bekam das Land Bremen vor dem Oberlandesgericht in mehreren Entscheidungen Recht, auch vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Fällt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, werden viele Bundesländer dem Beispiel Bremens folgen. Bisher gibt es nur eine Nord-Allianz von SPD-geführten Bundesländern. Neben Bremen und Niedersachsen findet auch Hamburgs Innensenator Andy Grote Gefallen daran, den Vereinen Rechnungen auszustellen.

So oder so steht fest: Die Begleitung von Fußballspielen durch die Polizei ist viel zu teuer. In der Saison 2021/2022 kosteten 83.000 Einsatzstunden niedersächsischer Polizisten nach Angaben des Innenministeriums mehr als 6 Millionen Euro. Nach der Corona-Pandemie mit teilweise leeren Stadien stiegen in der vergangenen Spielzeit die Einsatzkosten stark an: auf mehr als 13 Millionen Euro bei 180.500 Einsatzstunden.

Besonders teuer ist das Derby Eintracht Braunschweig - Hannover 96

Besonders teuer sind die Derbys zwischen Hannover und Braunschweig. Mehr als 2000 Polizisten waren am 5. November nötig, um die Fanlager zu trennen. Der Einsatz kostete nach Angaben von Behrens mehr als 1 Million Euro. Für ein einziges Fußballspiel. Das muss aufhören.

Es ist auch im Sinne der Vereine, den eigenen Fans Einhalt zu gebieten. Wobei Fans die Ultras meint. Was soll diese blödsinnige Vermummung? Wozu all der Hass? Jungs, es geht nur um Fußball. Zwar die schönste Nebensache der Welt, aber es ist und bleibt nur ein Spiel. Gerade angesichts der Schrecken des Nahost-Konflikts und des fast zwei Jahre währenden Ukraine-Kriegs möchte man fragen: Habt ihr eigentlich nichts Besseres zu tun?

96-Boss Kind und Eintracht-Präsidentin Kumpis gelobten unter der Woche brav Besserung. Die Vereine werden nun an Taten gemessen. Es braucht mehr Videoüberwachung, personalisierte Tickets und es braucht mehr Ordner. Überhaupt die Ordner. Gerüchteweise lassen sie sich von Ultras bestechen, damit diese Pyros und Böller ins Stadion bugsieren können. Vielen Ultras gelingt es schon Tage vorher, ihr Material ins Stadion zu bekommen. Warum ist das immer wieder möglich? Schließlich lassen sich Ordner auch nur allzu leicht kurz vor Spielbeginn von Ultras in der Hektik überrumpeln, schauen nicht mehr so genau bei der Einlasskontrolle hin.

Was soll die Vermummung der Fans?

Den Ultras sei gesagt: Lasst endlich den Mist mit der Vermummung. Wenn man als Journalist Fotos oder Videos von der Szenerie im und ums Stadion machen möchte, wird man schnell angepöbelt. Jungs, wenn ihr euch angeblich so vorbildlich verhaltet und die wahren bösen Buben die Polizisten sein sollen, warum vermummt ihr euch dann?

Doch auch die Polizei muss abrüsten. Die Hubschrauber, die über den Fan-Sonderzügen und über dem Stadion kreisen, müssen weg. Wenn schon Wasserwerfer und gepanzerte Fahrzeuge an den Bahnhöfen und vor dem Stadion stehen, dann bitte nur etwas weiter entfernt zur Sicherheit und nicht in Sichtweite und zur Einschüchterung der Fans. Das sorgt nur für Unmut. Reizgas nur, wenn es gar nicht mehr anders geht.

Und auch Ministerin Behrens hat einen Fehler gemacht: Warum hat sie neben den Vereinen und der Polizei nicht auch Fanvertreter zum Gipfel eingeladen? Die Fans sind schließlich ein wichtiger Teil des Prozesses.

Jetzt einigt euch endlich. Wir haben wichtigere Probleme.