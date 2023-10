Eintracht Braunschweig verliert 1:2 gegen den SC Paderborn

Erstmals in seiner Amtszeit als Eintracht-Trainer stellte Jens Härtel dieselbe Elf wie im Spiel zuvor auf. Wegen Sperren, Verletzungen und Formschwächen hatte er zuvor immer tauschen müssen, am Sonntag gegen den SC Paderborn vertraute er der Startformation, die es beim 0:1 in Rostock ganz gut, aber nicht gut genug für einen Erfolg gemacht hatte. Nach dem Heimspiel gegen die Ostwestfalen gilt eine andere Spiel-Geschichte, mit dem gleichen Ergebnis: einer Niederlage. Härtels Team verpennte den Start, lag verdient schnell mit 0:2 zurück und konnte sich davon trotz zahlreicher Chancen nicht mehr erholen. Und weil Osnabrück am Freitag einen Punkt in Düsseldorf geholt hatte, ist die Eintracht nun Zweitliga-Letzter. Gegen Paderborn gab es ein 1:3 (1:2) - und Pfiffe von den Rängen.

Sebastian Griesbeck hängt bei beiden Gegentreffern mit drin

In Hälfte 1 waren die Braunschweiger erst einmal lange Zeit klar unterlegen. Paderborn hatte nur selten Mühe, die blau-gelben Abwehrlinien zu überspielen, schaffte durch clevere Laufwege und Positionierungen immer wieder Räume zum Fußballspielen. Es war kein Zufall, dass die Ostwestfalen nach nur 27 Minuten schon mit 2:0 führten.

Das erste Tor entsprang aus einer Ecke, bei der Sebastian Griesbeck falsch positioniert war, wodurch Mattes Hansen aus kurzer Distanz einschieben konnte (11.). Vor dem 2:0 hatten sich die Paderborner von hinten links bis vorne rechts durchkombiniert - ohne Braunschweiger Zugriff. Am Ende einer langen Fehlerkette hatten Anton Donkor und Griesbeck ihre Gegenspieler aus den Augen verloren. Das Ergebnis war zu dem Zeitpunkt verdient.

Bei der Eintracht funktionieren die Standards wieder

Aber: Die Eintracht hatte am frühen Sonntagnachmittag auch ihre Chancen. Vor allem nach Standards. Wie schon in Rostock (0:1) brachten Robin Krauße und Fabio Kaufmann die ruhenden Bälle mit viel Schnitt und Wucht vors gegnerische Tor. Dadurch entstanden Möglichkeiten von Johan Gomez (10., 19.) und Donkor (31.). Auch war es kein Zufall, dass die Braunschweiger ihren Treffer in der ersten Hälfte nach einem Krauße-Eckball erzielten. Verteidiger Robert Ivanov stocherte die Kugel dann über die Linie (39.) zum 1:2.

Nach dem Ivanov-Treffer erspielte sich die Eintracht mehrere Chancen

Und dann war Leben drin im Spiel der Blau-Gelben. Endlich. Zuvor hatten die Paderborner die Kontrolle übers Spiel gehabt, mit dem Ivanov-Treffer aber kippte das Momentum auf dem Rasen. Gomez (42.) sorgte wieder nach einem Krauße-Eckball für Gefahr, Kaan Casliskaner hätte zudem hinter sein Schüsschen mehr Dampf bringen müssen (44.), und erneut der umtriebige Gomez (45.) setzten die Gäste unter hohen Druck, sodass wichtige Statistiken nach 45 Minuten klar für die Blau-Gelben sprachen: neun zu fünf Torschüsse, acht zu zwei Ecken beispielsweise.

Robert Ivanov erzielt in dieser Szene das 1:2 aus Sicht von Eintracht Braunschweig. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Aber die Wahrheit war eine andere. Paderborn führte verdient mit 2:1, weil der SC lange Zeit den Ton angab. Der Eintracht kam die Pause fast ungelegen, hatten sie doch unmittelbar davor ihre beste Phase zu verzeichnen.

Die Pause kommt für Eintracht Braunschweig zur Unzeit

Braunschweigs Schwung war mit dem Seitenwechsel erst einmal kurz unterbrochen. Paderborn hatte durch Adriano Grimaldi (48.) nach einer feinen Kombination durchs löchrige Eintracht-Zentrum eine dicke Möglichkeits aufs 3:1, aber der wuchtige Stürmer zielte vorbei. Doch: Härtels Team blieb dran, kam durch ihren besten Spieler Gomez (59.) erneut zu einem guten Abschluss und setzte sich in der Paderborner Hälfte fest. Der starke Gomez hätte in der 64. Minute nach einem Caliskaner-Pass das 2:2 erzielen müssen. Mittlerweile wäre ein Ausgleich verdient.

Aber auch Caslikaner (68.) nutzte seine gute Gelegenheit aufs 2:2 nicht. Von Paderborn kam nach der Grimaldi-Chance gar nichts mehr. Sie schafften es nicht mehr, ihr Positionsspiel aufzuziehen, weil die Eintracht nun viel agressiver zuwerke ging, aber vorne einfach die Kugel nicht über die Linie brachte. Nächstes Beispiel: Jannis Nikolaous Kopfball (wieder nach Ecke) klatschte an den Querbalken. Es kam, wie es kommen musste: Hinten raus erzielte Filip Bilbija noch das 1:3 aus Eintracht-Sicht (90.+6). Danach war Ende. Und die Fans in der Südkurve sangen: „Wir haben die Schnauze voll.“

Auf die Eintracht kommt eine ungemütliche Länderspielpause zu. Härtels Team geht als Zweitliga-Schlusslicht in diese Phase. Weiter geht es am Freitag, 20. November, in Elversberg.