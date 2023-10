Derby-Termin steht fest: Dann spielt Eintracht gegen Hannover 96

Das Wochenende und der Spieltag standen schon länger fest. Seit die Deutsche Fußball-Liga (DFL) den Spielplan der Zweiten Bundesliga offiziell veröffentlicht hatte. Doch jetzt ist klar, wann Eintracht Braunschweig genau zum Niedersachsen-Derby bei Hannover 96 in der Hinrunde antreten muss.

Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96: Diesen Tag sollten sich Eintracht Braunschweigs Fans vormerken

Die Eintracht-Fans sollten sich den 5. November vormerken. Dann sind die Mannen von Eintracht-Trainer Jens Härtel in der niedersäschsichen Landeshauptstadt zu Gast. Die Partie in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover wird an besagtem Sonntag um 13:30 Uhr angepfiffen.

Auch, wenn es bis zum Derby der beiden Vereine aus Niedersachsen in der Zweiten Liga noch ein wenig hin ist, hat es die ersten Vorboten des Derbys bereits gegeben: In der Rheingoldstraße in Braunschweig wurde der Asphalt in den Vereinsfarben von Eintrachts ewigem Rivalen Hannover 96 bemalt. Das war womöglich nicht die letzte Provokation der Fan-Szenen vor dem Derby, dessen Termin nun feststeht.

Spiele angesetzt: Am 24. November feiert Eintracht Braunschweig Wiedersehen mit Immanuël Pherai

Für die Blau-Gelben ergeben sich nach der genauen Terminierung durch die DFL neben dem Derby folgende weitere Termine: Am Freitag, 27. Oktober 2023, sind die Härtel-Kicker ab 18.30 Uhr Gastgeber für Fortuna Düsseldorf. Am Wochenende nach dem Niedersachsen-Derby empfängt die Eintrachr am Samstag, 11. November 2023, um 13 Uhr den VfL Osnabrück, ehe am 14. Spieltag dann ein Freitaggspiel wartet: am 24. November 2023 um 18.30 Uhr beim Hamburger SV, bei dem es ein Wiedersehen mit Ex-Eintracht-Spieler Immanuël Pherai gibt. Am 2. Dezember (15. Spieltag) genießt die Eintracht um 13 Uhr dann Heimrecht gegen die SpVgg Greuther Fürth