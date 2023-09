Bittere 0:1-Pleite - Rostock schockt die Eintracht ganz spät

Rostock Beim 0:1 liefern die Braunschweiger den bisher besten Auftritt in der Fremde in dieser Saison ab. Manko: Sie belohnen sich nicht.

Kaan Caliskaner und sonst nix - so lautete Jens Härtels Antwort auf die Frage, die vor dem Zweitliga-Spiel seiner Eintracht bei Hansa Rostock alle umtrieb: Wie ersetzen die Braunschweiger den schwer verletzten Anthony Ujah? Der Trainer entschied sich dafür, den im Sommer ablösefrei verpflichteten Stürmer in der Spitze aufzustellen, aber ohne darüber hinaus personell und taktisch viel im Vergleich zum 2:2 gegen den 1. FC Nürnberg zu verändern. Härtel wollte seine ohnehin verunsicherte Mannschaft somit wohl nicht überfordern.

Es sah lange Zeit ziemlich gut aus für die Braunschweiger, die den besten Auswärtsauftritt in dieser Spielzeit ablieferten. In der 87. Minute jedoch kassierte Härtels Team nach einem Eckball das 0:1 durch Jasper Van Der Werff. Diese Eintracht-Niederlage war gleichermaßen unnötig wie vermeidbar.

Und damit rein ins Spiel. Das begann im stimmungsgeladenen Ostseestadion mit einer wachen Eintracht. Die erste Chance des Spiels verbuchten die Blau-Gelben durch Anton Donkors Schuss nach einer Ecke (3. Minute). Allerdings hätte direkt im Gegenzug auch Kevin Schumacher für Hansa das 1:0 erzielen können, er traf nach einem Abstimmungsproblem in der blau-gelben Abwehrkette aber nur das Außennetz. Mit der Möglichkeit wurden die Rostocker dominanter.

Rostocks Angreifer Perea hätten auch die Braunschweiger im Sommer gern verpflichtet

Aber Eintracht verteidigte konsequent. Dann stand Jannis Nikolaou gleich zweimal im Mittelpunkt. Seinen ersten leichten Ballverlust konnte Hansa nicht für einen Konter nutzen, da Robin Krauße gewissenhaft zurückarbeitete (13.). Kurz darauf verlor der Kapitän am eigenen Sechzehner aber den Ball gegen Hansas Sebastian Vasiliadis. Robert Ivanov wollte klären, schoss aber Rostocks Juan José Perea an, von dem der Ball an den Pfosten prallte. Riesen-Glück für Eintracht. Mit einem möglichen Transfer des wuchtigen Stürmers Perea hatten sich im Übrigen auch die Braunschweiger im Sommer beschäftigt.

Aber: Härtels Team ließ sich davon nicht abbringen - im Gegenteil. Fabio Kaufmanns Abschluss wieder nach Ecke (22.) und vor allen Dingen Kraußes Chance (32.) nach einem starken Dribbling Caliskaners sowie Florian Krügers Schuss aufs verwaiste Hansa-Tor (37.) gehörten zu den gefährlichsten Offensivszenen der ersten Hälfte. Hansa hatte in einer unterhaltsamen und intensiven Partie noch die dicke Chance von Svante Ingelsson (39.) und eine gefährliche Kopfballchance von Damian Roßbach (41.) entgegenzusetzen. Letztere verhinderte Ron-Thorben Hoffmann bärenstark. Kein Wunder, dass Eintracht mit dem Torhüter verlängern will. Das 0:0 zur Pause war leistungsgerecht.

Endlich strahlt die Eintracht auch bei Standards mal Gefahr aus

Nach dem Seitenwechsel nahm die Dynamik des Spiels erst einmal ab. Aber das änderte nichts daran, dass die Braunschweiger ihr bis dahin bestes Auswärtsspiel dieser Saison ablieferten. Defensiv wehrten sie sich mit hoher Disziplin und großem Einsatz, und offensiv setzten sie immer wieder Nadelstiche - die Standards waren diesmal gefährlicher denn je. Zweimal schloss Sebastian Griesbeck zu Beginn von Hälfte 2 gefährlich ab. Sein Kopfball in Minute 56 hätte die fast Braunschweigs Führung bedeutet.

Zudem hätte Kaufmann nach einem stark ausgespielten Konter über Donkor, Krüger und Caliskaner das 1:0 erzielen können (61.). Die Blau-Gelben, sie waren in diesen Minuten ganz nah dran am Auswärtstor, es war eine der stärksten Drangphasen in dieser Saison. Allein: Härtels Team konnte kein Profit daraus schlagen.

Und dann kam es, wie es kommen musste: Rostock nutzte in Minute 87 eine Standardsituation zum entscheidenden 1:0. Der Verteidiger lief ohne Bewacher in den Ball und drückte ihn ins lange Eck. Eintracht-Keeper Hoffmann war bezwungen und ohne Chance. Zwar versuchten die Blau-Gelben danach noch einmal, alles nach vorne zu werfen. Allerdings: ohne Erfolg.