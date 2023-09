Dennis Schröder unter Jubel bei Eintracht Braunschweig zu Gast

Das ist er wieder, unser Weltmeister: Am Samstag besuchte Basketballer Dennis Schröder das Fußball-Zweitligaspiel Eintracht Braunschweigs gegen den 1. FC Nürnberg. In der 13. Minute kam der Point Guard der Toronto Raptors und wertvollste Spieler der Basketball-WM an der Seite von Eintracht-Präsidentin Nicole Kumpis auf die Haupttribüne des Eintracht-Stadions an der Hamburger Straße.

Unbemerkt blieb sein Besuch natürlich nicht. Zu Beginn der zweiten Halbzeit sagte der Stadionsprecher den prominenten Fan der Löwen an. Die Fans quittierten das mit Jubel und Applaus. Dennis Schröder ist seit Tagen in seiner Heimatstadt Braunschweig unterwegs und besucht verschiedene Sport-Events. Am 29. September will er dann die Basketball Löwen bei ihrem Heimspiel gegen die EWE Baskets Oldenburg besuchen. Mit WM-Pokal als Fotomotiv für die Fans.