Champions League bei Eintracht Braunschweigs Gegner Hamburger SV

Hamburg Der ukrainische Club Donezk trägt seine Champions-League-Heimspiele in Hamburg aus. So kam es zu dem Deal beim Eintracht-Konkurrenten.

Eigentlich will der Hamburger SV schon seit Jahren dringend zurück in die Fußball-Bundesliga. Nun bietet sich in der Hansestadt sogar eine noch größere Bühne. Der Gegner von Eintracht Braunschweig aus der 2. Fußball-Bundesliga schloss nämlich einen interessanten Deal ab – allerdings ohne selbst sportlich beteiligt zu sein. Denn: Der ukrainische Fußball-Meister Schachtar Donezk wird seine Champions-League-Heimspiele in der Gruppenphase der kommenden Saison im Volksparkstadion des Hamburger SV austragen. Das teilten beide Klubs am Freitag mit. Die Europäische Fußball-Union UEFA habe zugestimmt, dass mindestens in den drei Partien in der Gruppenphase europäischer Fußball in der Hansestadt zu sehen sein werde.

Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine finden die Heimspiele von Schachtar nicht mehr in der Ukraine statt. Der HSV übernimmt für die Ukrainer die komplette organisatorische Umsetzung der Spieltage und erhält dafür eine Umsatzbeteiligung.

Schachtar Donezk könnte in Hamburg auch auf deutsche Teams treffen

„Wir sind sicher, dass die Spiele im Volksparkstadion auf höchstem Niveau ausgetragen werden und sowohl einheimische Fußballfans als auch Tausende von Ukrainern, die derzeit vorübergehend in Deutschland und anderen europäischen Ländern leben, auf den Tribünen versammeln werden“, wurde Schachtar-Geschäftsführer Dmytro Kyrylenko zitiert.

Am 31. August steht die Auslosung der Gruppenphase an. Dann steht fest, welche europäischen Top-Clubs in das 57.000 Zuschauer fassende Stadion in Hamburg kommen werden. Donezk wird in Topf drei geführt. Auch die deutschen Gegner Bayern München aus Topf eins, sowie Borussia Dortmund und RB Leipzig aus Topf zwei und Union Berlin aus Lostopf vier kommen als Gegner infrage. Nach dpa-Informationen sind bei den Königsklasse-Spielen je 51.500 Zuschauer zugelassen, da es keine Stehplätze geben wird.

Eintracht Braunschweig und der Hamburger SV: Abstiegskampf gegen Bundesliga-Sehnsucht

Die Ukrainer, deren Stadion bereits 2014 schwer beschädigt wurde, haben in der vergangenen Saison der Königsklasse ihre Heimauftritte in der polnischen Hauptstadt Warschau gespielt. Wegen Terminüberschneidungen klappt dies in der kommenden Europapokal-Saison nicht.

Trainer Jens Härtel tritt mit Eintracht Braunschweig am 26. November beim Hamburger SV an – dann in einem offiziellen Champions-League-Stadion. In der 2. Liga werden die Wege beider Klubs allerdings aller Voraussicht nach weit auseinandergehen. Die Hamburger wollen im sechsten Anlauf endlich wieder zurück in die Bundesliga. Dabei soll auch der Ex-Braunschweiger Immanuel Pherai helfen. Für die Eintracht geht‘s um nichts anderes als den Klassenerhalt