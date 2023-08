So stehen die Chancen für Tom Berger bei Eintracht Braunschweig

In der vergangenen Saison stand Tom Berger im Februar und März regelmäßig im Spieltagskader von Fußball-Bundesligist Werder Bremen. Zum Einsatz kam er nie. In der Regionalliga Nord in der zweiten Mannschaft der Norddeutschen lief der Mittelfeldspieler hingegen 27-mal auf, traf zweimal und legte vier Tore auf. Doch nach dem Abstieg der Werder-Reserve ist der 22-Jährige ohne Verein – und hielt sich für zwei Wochen bei der Eintracht fit.

Andere Positionen haben bei Eintracht Braunschweig Priorität

Mehr wird es zunächst nicht werden, wie Cheftrainer Jens Härtel vor dem Spiel beim 1. FC Magdeburg am Sonntag (13.30 Uhr) verriet. Berger hätte in den vergangenen 14 Tagen zwar deutliche Fortschritte gemacht und sich an die Abläufe gewöhnt, doch eine Chance „kann es im Moment nicht geben“. Die Gründe sind naheliegend. Härtel: „Wir haben ja noch unsere Sachen, nach denen wir schauen, um Zuwachs zu kriegen. Und auf Toms Position ist es nicht so brennend wie auf anderen.“

Fans wünschen sich Innenverteidiger und Pherai-Ersatz

Berger ist im zentralen Mittelfeld zu Hause. Die Eintracht sucht nach Aussage von Sportdirektor Benjamin Kessel aber einen Stürmer. Die Fans wünschen sich hingegen einen weiteren spielstarken Innenverteidiger und einen adäquaten Ersatz für Ausnahmekönner Immanuel Pherai. Auch ein Spieler für den Flügel, wird häufiger als Objekt der Begierde genannt.

Berger ist in der nächsten Trainingswoche nicht mehr dabei. „Aber wir müssen schauen, wie sich der Transfermarkt entwickelt. Wir haben ihn im Hinterkopf“, lässt Härtel die Tür für den Youngster einen Spalt weit offen. Der 1,84-Meter-Mann, der in der Jugend des VfL Wolfsburg ausgebildet wurde, „ist ein interessanter Spieler, aber nicht das, was wir dringend brauchen. Deswegen müssen erst einmal andere Dinge geklärt werden“, so Härtel.