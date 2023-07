Basketball Löwen verlieren Sleva, Cole und Myles

Dustin Sleva (rechts) hatte großen Anteil am Klassenerhalt der Löwen.

Die Hoffnung auf eine weitere Zusammenarbeit war ohnehin gering. Nun ist sie offiziell begraben. Das Trio Dustin Sleva, RJ Cole und Divin Myles wird die Löwen-Basketballer verlassen. Besonders Sleva und Cole hätten die Braunschweiger gerne behalten – wobei Geschäftsführer Nils Mittmann immer wieder betont hätte, dass man in dieser Sache „realistisch sein“ müsse.

Divine Myles und RJ Cole überzeugten auf den Guard-Positionen

Die drei US-Amerikaner kamen in der Vorsaison allesamt als Nachverpflichtungen und gaben wichtige Impulse im Kampf um den Klassenerhalt. Myles brachte den Löwen die lange vermisste Eins-Gegen-Eins-Qualität auf den Guard-Positionen. Zwischen Februar und April steuerte er durchschnittlich 12,4 Punkte und 3,3 Assists bei.

Cole überzeugte als Ersatz für den verletzten Regisseur Braydon Hobbs als Spielgestalter und Punktesammler. 14,1 Punkte und 4,9 Assists standen am Ende in seiner Statistik. Nicht schlecht für einen Aufbauspieler, der sein erstes Profi-Jahr absolvierte.

Dustin Sleva trifft auf David Krämer

Sleva schloss die lange klaffende Lücke auf der Power-Forward-Position. Der 27-Jährige war vielseitig und gab den Braunschweigern mit seiner Vielseitigkeit genau das, was ihnen im Vorfeld gefehlt hatte. Er war zweitbester Rebounder (im Schnitt 6) und drittbester Werfer im Team (13,4) – und das bei einer beeindruckenden Trefferquote von 55,2 Prozent aus dem Feld. „Man muss sicherlich nicht nochmal erwähnen, dass wir Dustin gerne bei uns gehalten hätten“, sagt Mittmann, „aber seine Auftritte haben ihm die Türen zum europäischen Markt geöffnet, und das war allen bewusst.“

Vom Eurocup-Team aus Paris war Sleva ausgeliehen. In der kommenden Saison schließt er sich dem Champions-League-Teilnehmer UCAM Murcia an. In der spanischen Liga wird er dort auf David Krämer treffen. Der Löwen-Topscorer der Vorsaison läuft künftig für Granada auf. Außerdem haben die Braunschweiger mit Robin Amaize und Benedikt Turudic zwei weitere Säulen verloren.