Livestream: Eintracht Braunschweig im Test gegen Hapoel Tel Aviv

Am Mittwoch (19. Juli) steht das nächste Testspiel für Eintracht Braunschweig an. Es geht in Gifhorn gegen den israelischen Erstligisten Hapoel Tel Aviv.

Der letzte Test gegen einen Erstligisten ist für die Mannschaft von Eintracht Braunschweig gerade erst ein paar Tage her, da wartet auf das Team von Trainer Jens Härtel, der vorm Start in die Zweitliga-Saison schon mit einigen Dingen „einverstanden“ ist, bereits der nächste: Nach dem spanischen Primera-Division-Club Betis Sevilla, den die Eintracht mit 3:1 besiegte, heißt der Widersacher der Blau-Gelben diesmal Hapoel Tel Aviv.

Das Spiel der Eintracht, die sich nach dem Sieg gegen Sevilla freuen kann, aber wachsam bleiben muss, gegen den israelischen Erstligisten findet am Mittwoch, 19. Juli 2023, im GWG-Stadion Flutmulde in Gifhorn statt. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr.

Eintracht Braunschweig im Livestream gegen Hapoel Tel Aviv: Spiel beginnt um 18.30 Uhr

Mit Hapoel Tel Aviv gibt am Mittwoch nicht irgendein Club seine Visitenkarte als Gegner der Eintracht im GWG-Stadion Flutmulde in Gifhorn ab, sondern ein in der Vergangenheit sehr erfolgreicher: 13 Mal wurde Hapoel Meister in Israel, stolze 16 Mal war der 1923 gegründete Verein zudem israelischer Pokalsieger. In der Saison 2010/2011 spielte Hapoel Tel Aviv sogar in der Champions League, für die sich der Verein über die Play-off-Runde qualifizierte. In der Gruppe B der Champions League spielte Hapoel dann mit Olympique Lyon, FC Schalke 04 und Benfica Lissabon zusammen.

In der Saison 2016/17 geriet Hapoel Tel Aviv in finanzielle Probleme, woraufhin dem Verein vom Verband neun Punkte abgezogen wurden. Das führte in der Folge zum Abstieg in die zweithöchste israelische Spielklasse „Liga Leumit“. Im Jahr darauf erfolgte jedoch der sofortige Wiederaufstieg als Meister in die höchste Liga Israels, die „Ligat ha‘Al“. Das Testspiel gegen Eintracht Braunschweig ist für die Mannschaft aus Tel Aviv nicht das einzige Kräftemessen mit einem deutschen Verein in der Sommer-Vorbereitung: Am Samstag, 22. Juli 2023, läuft Hapoel gegen Eintrachts Ligakonkurrent FC St. Pauli auf.

Der Livestream zum Testspiel Eintracht Braunschweig gegen Hapoel Tel Aviv

Kommentiert wird das Match der Eintracht in unserem Livestream erneut von Lennart Wenk, dessen Stimme schon aus den Übertragungen des Preußen-Spiels und des Top-Matches gegen Real Betis Sevilla bekannt sein dürfte. Zur besten Darstellung empfehlen wir den Chrome-Browser. Sollte es zu Verbindungsabbrüchen und/oder einer stockenden Darstellung kommen, empfehlen wir eine Reduzierung der Auflösung und damit der benötigten Bandbreite (über das Zahnrad-Symbol unten rechts). Möglicherweise kann auch ein Reload des Browser-Tabs/-Fensters helfen.

Bitte beachten Sie: Zur Anzeige des Livestreams müssen Sie die Anzeige von externen Inhalten zulassen und diese über den kleinen Schieberegler/Button bestätigen!