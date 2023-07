Eintracht Braunschweig legt nach: Auch Kaan Caliskaner kommt

Am Dienstag tritt bei Eintracht Braunschweig offenbar der Ketchup-Flaschen-Effekt ein. Erst kommt lange nichts, dann viel auf einmal. Zunächst stellte der Fußball-Zweitligist Youssef Amyn als Neuzugang für den linken Flügel vor, dann legten die Blau-Gelben sogar noch nach - und zwar namhafter. Kaan Caliskaner kommt zur Eintracht. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2025 und erhält die Nummer 36.

Der 23 Jahre alte Angreifer spielte zuletzt bei Jahn Regensburg, für den Klub aus Bayern kam er in drei Jahren auf neun Tore und acht Vorlagen in 85 Pflichtspielen. Gegen die Eintracht trat der Angreifer am 33. Spieltag der Vorsaison noch an. Da verletzte er sich allerdings und musste nach 19 Minuten ausgewechselt werden. Jetzt erfolgt die Rückkehr nach Braunschweig - unter deutlich besseren Vorzeichen und körperlich unversehrt.

Peter Vollmann: Er verfügt mit seinen 23 Jahren schon über viel Erfahrung in der 2. Bundesliga

Kaan Caliskaner kann im Angriff alle Positionen bekleiden. „Ich habe in der Jugend immer als Mittelstürmer gespielt, zuletzt in Regensburg aber auch als hängende Spitze oder Zehner. Ich bin offen für die Ideen des Trainers“, sagt er.

Peter Vollmann erklärt: „Mit Kaan konnten wir einen weiteren offensiven Spieler mit guter Technik, viel Tempo und ausreichend Größe für das Zentrum verpflichten. Er verfügt mit seinen 23 Jahren schon über viel Erfahrung in der 2. Bundesliga.“