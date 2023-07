Eintracht Braunschweig holt Offensivtalent Youssef Amyn

Lange war es still um Eintracht Braunschweigs Transferaktivitäten geworden. Nun legte der Fußball-Zweitligist mit der Verpflichtung von Offensiv-Talent Youssef Amyn nach. Der 19-Jährige spielte zuletzt für die U21 von Feyernoord Rotterdam, kennt den deutschen Fußball aber aus seiner Zeit bei Viktoria Köln. In Braunschweig erhält er die Rückennummer 17.

Eintracht Braunschweig holt irakischen U20-Nationalspieler

Amyn ist gebürtiger Essener. Der 1,72-Meter-Mann durchlief die Jugendabteilung von Borussia Dortmund. 2020 folgte der Schritt in den Nachwuchs von Viktoria Köln. Dort schaffte er den Sprung zu den Profis in der 3. Liga. Im vergangenen Sommer wagte er den Schritt in die Niederlande. Amyn ist aktueller irakischer U20-Nationalspieler, spielte aber auch zehnmal für die deutsche U19-Nationalmannschaft, heißt es in der Pressemitteilung der Eintracht.

„Mit Youssef konnten wir einen Perspektivspieler verpflichten, der das Potenzial besitzt, sofort auf Spielzeiten zu kommen. Er hat als sehr junger Spieler in der 3. Liga bereits bewiesen, dass er auf der offensiven linken Außenbahn sehr viel bewegen kann. Wir freuen uns, dass wir ihn von Feyenoord Rotterdam verpflichten und für uns gewinnen konnten“, sagt Peter Vollmann, Eintrachts Geschäftsführer Sport.

Youssef Amyn hat Deutschland ein bisschen vermisst

Youssef Amyn sagt zu seinem Wechsel: „Die Eintracht ist ein sehr traditionsreicher Verein mit vielen Fans im Rücken. Ich hoffe, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen werden. In den Niederlanden konnte ich sehr viel Neues lernen, doch Deutschland habe ich dennoch ein bisschen vermisst.“