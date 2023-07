3:1 – Eintracht Braunschweig schlägt Betis Sevilla im Test

Maß und Mitte: Dafür steht Jens Härtel. Eintracht Braunschweigs Trainer hatte nach den zuletzt schwachen Testspielergebnissen seiner Eintracht nicht verzweifelt geklungen, genau so wenig, wie er nun lautstark am Samstagnachmittag über den überzeugenden Testspielsieg gegen Betis Sevilla jubelte.

Braunschweigs Coach dürfte aber mit Zufriedenheit registriert haben, dass seine Mannschaft beim 3:1 (3:0) gegen den Europapokalteilnehmer aus Andalusien mit jenen Attributen zum Erfolg gekommen war, die er sich von ihnen wünscht: gemeinsame Defensivarbeit, konsequentes Angreifen ohne viel Tamtam. Keita Endo, Anton Donkor und Johan Gomez trafen für die Blau-Gelben.

Es war ein warmer Empfang, den die Eintracht-Fans ihrem Fußball-Zweitligisten am Samstagmittag bereiteten. Die Neuen wurden im gut besuchten Stadion an der Hamburger Straße – 3058 Zuschauer waren vor Ort – lautstark begrüßt, die Dagebliebenen wie Anthony Ujah auch. Die Vorfreude auf ein weiteres Jahr in Liga 2 war zu spüren. Aber auch der Gegner hatte emotionale Unterstützung bei diesem Testspiel in Braunschweig. Zahlreiche grün-weiß-gekleidete Fans fanden sich im Stadion ein. Die Fanbasis von Betis erstreckt sich über den gesamten Kontinent.

Europa-League-Teilnehmer Betis Sevilla hat Trainingslager in Wolfsburg

Der spanische Spitzenverein, immerhin Sechster der Primera Division und damit Europa-League-Teilnehmer, absolviert sein Sommertrainingslager in Deutschland, weil er vor den hohen Temperaturen in seiner Heimat fliehen muss. In Andalusien ist bei regelmäßig mehr als 35 Grad im Sommer nicht mehr an Training zu denken, sagt ein Vereinssprecher. Daher bereitet sich Real Betis seit Wochen in Wolfsburg vor. Fußballerische Klimaflüchtlinge.

Auch in der Löwenstadt wurde es schon vor Anpfiff heiß. Die Schlangen an den Tickethäuschen auf dem Platz der 67er waren bei praller Sonne sehr lang. Erst kurz vor Anpfiff löste sich das Gedränge auf.

Eintracht-Trainer Jens Härtel setzt auf ein 3-4-3

Und dann rein ins Spiel. Trainer Jens Härtel, der ebenso warm willkommen geheißen wurde wie die neuen Spieler, setzte gegen das Topteam auf ein 3-4-3. Die Abwehr gegen die spielstarken Spanier sollte massiert stehen, und nach vorne sollte in der Nadelstichtaktik Gefahr erzeugt werden. Das funktionierte gut.

Sevilla erarbeitete sich zu Beginn keine Möglichkeit, während die Eintracht in der 17. Minute mit einer Doppelchance erstmals auf sich aufmerksam machte. Anton Donkor, gut eingesetzt von Niko Kijewski und Keita Endo, scheiterte an Chiles Torhüterlegende Claudio Bravo. Im Nachschuss blieben auch Danilo Wiebe und Johan Gomez hängen. Aber: Das war eine erste gute Szene – und die zweite wurde noch besser.

Keita Endo erzielt in dieser Szene das Tor zum 1:0 für Eintracht Braunschweig. Torhüterlegende Claudio Bravo ist ohne Chance. Foto: Sebastian Priebe / Regios24

Nikolaou setzte in der 20. Minute mit einem hervorragenden Pass in die Tiefe Endo ein, dessen Abschluss unhaltbar für Bravo geriet – 1:0. Betis wurde nun aktiver, aber die Eintracht hielt gemeinschaftlich dagegen. Sinnbildlich eine Szene aus Minute 25, als sich erst Donkor und dann Endo sowie Hasan Kurucay ohne Rücksicht auf Verluste in die gegnerischen Schüsse schmissen.

Nach dem 1:0 gelingt der Braunschweiger Eintracht ein Doppelschlag

Und 15 Minuten nach dem 1:0 legten die Braunschweiger in bewährter Manier nach – nur in veränderter Besetzung. Diesmal schlug Robert Ivanov einen langen Ball in die Tiefe auf Donkor, der sich gegen zwei Sevilla-Verteidiger bärenstark durchsetzte und vor dem Tor eiskalt blieb – 2:0 (34.). Doch das war es noch nicht mit der blau-gelben Freude. Keine drei Minuten später setzte Anthony Ujah wieder Endo ein, dessen Flanke Gomez über die Linie drückte zum 3:0. Die Taktik, die von vornerein klar war, setzten Härtels Profis diszipliniert um.

Genau so warm wie die Mannschaft begrüßt wurde, wurde sie auch in die Halbzeit geleitet. Kaum zu glauben, aber wahr: Die Eintracht führte mit 3:0 gegen Betis Sevilla. Dank defensiver Disziplin des gesamten Teams und offensiver Konsequenz.

Eintracht Braunschweig gewinnt Test gegen Betis Sevilla Eintracht Braunschweig gewinnt Test gegen Betis Sevilla Eintracht-Trainer Jens Härtel klatscht mit Spielern und Staff auf der Bank ab. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Eintracht Braunschweig gewinnt Test gegen Betis Sevilla Knapp über 3000 Zuschauer fanden am Samstagmittag den Weg ins Eintracht-Stadion. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Eintracht Braunschweig gewinnt Test gegen Betis Sevilla Der Braunschweiger Mannschaftskreis vor dem Anpfiff. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Eintracht Braunschweig gewinnt Test gegen Betis Sevilla Keita Endo erzielt in dieser Szene das Tor zum 1:0 für die Eintracht. Foto: Sebastian Priebe/regios24 / Sport

Eintracht Braunschweig gewinnt Test gegen Betis Sevilla Jannis Nikolaou führte die Braunschweiger als Kapitän aufs Feld. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Eintracht Braunschweig gewinnt Test gegen Betis Sevilla Anton Donkor (BTSV, 19) erzielt in dieser Szene das Tor zum 2:0 für die Eintracht. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Und wohlgemerkt: Betis spielte mit einer potenziellen Startelf inklusive des mexikanische Altinternationalen Andres Guardado und dem Portugiesen William Carvalho. Der Marktwert des Teams von Trainer Manuel Pellegrini, der schon bei Real Madrid, Manchester City und FC Malaga große Erfolge feierte, liegt bei mehr als 220 Millionen Euro. Zum Vergleich: der Eintracht-Marktwert wird auf knapp elf Millionen Euro beziffert.

In Halbzeit 2 hat Eintracht Braunschweig kaum noch Probleme – kassiert aber dennoch das 3:1

Zur zweiten Hälfte hatten die Andalusier ihr gesamtes Team ausgetauscht, nun agierte eine B-Elf, mit der die Braunschweiger noch weniger Probleme hatten. Ujah, der etwas glücklos agierte, hätte noch zwei weitere Tore für Blau-Gelb erzielen können. Es traf aber: Willian José (68.) per Strafstoß. Er selbst soll zuvor von Robin Krauße gefoult worden sein – eine zweifelhafte Entscheidung.

Dennoch: Es blieb ein guter Auftritt der Braunschweiger. Weiter geht es am Mittwoch von 18.30 Uhr an in Gifhorn gegen Hapoel Tel Aviv.