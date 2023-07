Immanuel Pherai spricht über die Zeit bei Eintracht Braunschweig

Braunschweig Der Spielmacher überzeugte in der Vorsaison bei Eintracht Braunschweig, nun hat er beim Hamburger SV losgelegt - an der Seite eines alten Kumpels.

Seit einer Woche bereitet sich der Hamburger SV auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga vor. Mit dabei: Immanuel Pherai, der von Eintracht Braunschweig in die Hansestadt gewechselt ist. Die Ablöse beträgt wohl doch nicht wie zunächst angenommen 1,5 Millionen Euro - das wäre der Betrag gewesen, den Bundesliga-Klubs hätten zahlen müssen. So fließen wohl „nur“ 750.000 Euro aufs Braunschweiger Konto.

Pherai begründete seinen Wechsel in dieser Woche nun so: „Ich will mich weiterentwickeln, nachdem ich in der abgelaufenen Saison schon einen Schritt in meiner Karriere gemacht habe.“ Fünf Tore und neun Vorlagen stehen in seiner Statistik für Eintracht. Dass er Angriffsfußball spielen kann, war aber bekannt und ihm selbst bewusst, sagt Pherai. „Wenn man einen hohen Drang nach vorne in sich hat, dann muss man auch die Defensivarbeit lernen.“ Das war ihm nicht immer gelungen, aber gerade zum Ende der Saison beteiligte sich der 22 Jahre alte Niederländer auch gewissenhafter an der Defensivarbeit.

Immanuel Pherai im Testspiel gegen Verden. Foto: TimGroothuis / WITTERS

Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt war schon allen Braunschweigern klar, dass Pherai den Zweitligisten verlassen würde. Auf zu höheren Zielen. Warum dann der Liga-Konkurrent aus Hamburg, wo es doch auch eine Offerte aus Augsburg gegeben haben soll? „Man muss sich wohlfühlen bei einem Verein und sich mit der Spielweise identifizieren können“, erklärt Pherai. In Augsburg wäre es für ihn wohl wieder um den Abstiegskampf gegangen. In Hamburg steht eine Saison mit viel Offensivkraft und dem Ziel Aufstieg an.

Ludovit Reis überzeugte Immanuel Pherai vom Hamburger SV

Ein ehemaliger Mitspieler habe ihm den Wechsel in die Hansestadt noch schmackhafter gemacht: Ludovit Reis. „Als mein Berater mir vom Interesse des HSV erzählte, habe ich ihn als Erstes angeschrieben. Er hat mir alles erklärt, was ich über den Verein wissen muss. Danach fiel es mir leichter, mich für den HSV zu entscheiden.“ Pherai und Reis haben in der Jugend in den Niederlanden zusammengespielt und sogar nah beieinander gewohnt. Und jetzt finden sie sich zusammen im Mittelfeld des ambitionierten Traditionsklubs.

Schon in den ersten Trainingseinheiten habe Pherai ein höheres Niveau in seinem Team wahrgenommen. „Ich merke, dass die Intensität in den kleinen Spielformen und auch der Ballbesitzfußball anstrengender ist. In Braunschweig haben wir uns viel auf das Spiel gegen den Ball konzentriert. Da waren die Laufwege kürzer.“

Jetzt steht eine neue Phase in seiner Karriere an. Pherai wird in Braunschweig in guter Erinnerung bleiben, weil er einer der besten Offensivspieler ist, der in den vergangenen Jahren das Eintracht-Trikot getragen und so dabei geholfen hat, den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen.