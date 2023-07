Torhüter Jasmin Fejzic beendet Karriere bei Eintracht Braunschweig

Bei Eintracht Braunschweig Legendenstatus zu erreichen, ist verdammt schwer. Die Namen zahlreicher großer Spieler aus den 1960er- und 70er-Jahren sind auch bei Fans jüngerer Altersklassen noch präsent. Es sind Meister, Fast-Meister, Europapokal-Teilnehmer und Nationalspieler. Das macht es aktuellen Spielergenerationen schwer, mit ihnen in einem Atemzug genannt zu werden. Einer, der das aber verdient hat, beendet im Alter von 37 Jahren nun seine Profikarriere: Torhüter Jasmin Fejzic.

Das Karriereende hatte sich in den vergangenen Wochen angekündigt. Eher beiläufig hatte es die Eintracht zum Trainingsauftakt kommuniziert, dass er keine Profi-Zukunft bei den Blau-Gelben besitzt, wobei das vorher schon zu ahnen war. Das Rätselraten begann bei den Fans dann nach einem Instagram-Beitrag den Hünen. Nun folgte aber doch die große Verabschiedung.

Sein erstes Spiel der mehr als 250 für die Eintracht machte der Bosnier im Sommer 2007 - damals noch als Leihgabe der Spielvereinigung Greuther Fürth. Sein letztes war das Auswärtsspiel beim Karlsruher SC vor wenigen Monaten. Mit Unterbrechungen hielt der 1,98-Meter-Hüne in zehn Saisons für die Braunschweiger die Knochen hin. Er spielte um den Aufstieg in die Bundesliga, kämpfte erfolgreich gegen den Sturz in die fußballerische Bedeutungslosigkeit an und schaffte nun mit dem Klassenerhalt in Liga 2, an dem er einen gewichtigen Anteil besitzt, ein würdiges Ende seiner Laufbahn.

Immer war Fejzic mit der Eintracht in Liga 2 und 3 beheimatet. Das ist nicht immer hochgradig sexy. Das ist auch mal hartes Brot. Doch Fejzic war stets ein Spieler, der sich zerriss für den Verein, der alles gab - sportlich und auch als Persönlichkeit. Nach Gegentoren schrie er seine Wut im Rund an der Hamburger Straße regelmäßig heraus, feierte dort aber auch mit kindlicher Leichtigkeit Siege in der Südkurve mit den Fans.

Eintracht Braunschweigs Jasmin Fejzic war Garant für zahlreiche Erfolge

Nicht immer erhielt er in Braunschweig Anerkennung. Oftmals richtete sich die Kritik auf seine Spielweise. Als sich auch der Fußball in den vergangenen Jahren rasend schnell weiterentwickelte, reichte dem einen oder anderen die große Qualität des Liniengottes und Elfmeterkillers nicht mehr in jeder Sekunde. In der jüngeren Vergangenheit machte Fejzic als mitspielender Torwart sogar noch Schritte nach vorne, doch dass aus ihm nie der Schlussmann werden würde, der meterweit vor seinem Strafraum herumturnt, das wollten manche nicht begreifen. Gewiss wurde sich auch manchmal zu Recht über die Fehler des Schlussmannes aufgeregt. Doch wahrscheinlich hätten ihm auch andere Türen offengestanden, wenn er über Jahre ein kompletter und moderner Torhüter gewesen wäre.

Gleichwohl war der in Zivinice geborene Fußball-Profi mit seinen Stärken über Jahre ein Garant für viele Erfolge der Eintracht. Na klar, er hatte auch Schwächen. Doch die hatte die Eintracht in Gänze auch. Und die hatten und haben auch andere Torhüter auf vergleichbarem Niveau. Die Entwicklung, die der anfangs hüftsteife und schüchtern wirkende Junge aus Süddeutschland seit 2007 bei der Eintracht, in Fürth, Aalen und sogar der bosnischen Nationalmannschaft immer wieder genommen hat, ist dennoch beachtlich.

Spätestens seit seiner ersten Rückkehr zur Eintracht im Jahr 2015 war Fejzic dann ein selbstbewusster und abgeklärter Profi. Sein Wort hatte über Jahre Gewicht in der Mannschaft und beim Braunschweiger Anhang. Der Routinier gehört einer Generation von Fußballern an, die die Ausläufer kerniger Typen kennengelernt hat, aber nun mit den Jungs aus den Nachwuchsleistungszentren die Kabine teilt.

Fejzic vereinte augenscheinlich beide Welten. Er war Mentor für junge Spieler, nahm sich aber auch nie zu ernst. Er haute auch mal einen flotten Spruch raus. Für seine Scherze am Rande der Einheiten und in den Trainingslagern ist er fast schon berühmt. Das führte dazu, dass ihn Reporter-Generationen für seine herzliche und bodenständige Art schätzten, ihn zu nehmen wussten, den Riesen mit dem Schalk im Nacken, ihn aber auch vollumfänglich als Sportler und Führungsfigur respektierten.

Andere müssen nun bei Eintracht Braunschweig in Jasmin Fejzics Fußstapfen treten

Bei den Braunschweiger Fans war er wegen seiner nahbaren Art ohnehin sehr beliebt. Fejzic nutzte mehrfach seine Popularität, um in Not geratenen Menschen zu helfen. Auf ihn hörte der Braunschweiger Anhang auch in schwierigen Phasen. Dass alle Seiten etwas aneinander fanden, zeigt allein die Tatsache, dass der Torwart dreimal zur Eintracht wechselte und trotz der zwischenzeitlichen Trennungen stets ein Publikumsliebling war.

Zumindest im Profiteam müssen nun andere diese Lücke füllen. Fejzic bleibt dem Verein aber in anderer Funktion erhalten. Identifikationsfigur wird er trotzdem bleiben. Für jeden, der ihn mochte. Für eine ganze Generation heranwachsender Fans, die die goldenen Zeiten der Eintracht aufgrund ihrer späten Geburt leider verpasst haben. Er ist fraglos eine Legende der jüngeren Eintracht-Vergangenheit, die rauschhafte Momente, aber auch bittere Tiefschläge bereithielt. Häufig stand der gutmütige Torwart-Riese dabei zwischen den Pfosten. Vor seinem Werdegang, seiner Karriere kann man ohne Umschweife den Hut ziehen. Danke Jasi.