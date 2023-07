Ex-Mitspieler über Eintracht Braunschweigs Rayan Philippe

Dominik Stolz spielt seit 2016 in der 1. Liga Luxemburgs. Zuerst für Düdelingen unter dem heutigen Frankfurter Trainer Dino Toppmöller, nun seit drei Jahren bereits für Swift Hesperingen. Dort traf der heute 33-Jährige auch auf Rayan Philippe, der gerade zum deutschen Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig gewechselt ist. Nach einer absoluten Fabel-Saison mit 33 Toren und 28 Vorlagen machte der Franzose den nächsten Schritt in seiner Laufbahn - und die Eintracht erhielt den Zuschlag.

Routinier Stolz ist sich sicher: „Zu einer Kontermannschaft wie Braunschweig wird er gut passen. Rayan kommt über die Geschwindigkeit, versucht immer, hinter die Kette zu kommen. Entweder per Steckpass oder im Eins-gegen-eins. Außerdem hat er einen super linken Fuß.“ Abseits des Platzes sei der 22-Jährige eher „ein ruhiger Genosse“. In die Trainingseinheiten sei Philippe laut Stolz mit absoluter Konzentration gegangen.

Rayan Philippe muss sich bei Eintracht Braunschweig an 2. Liga gewöhnen

Doch trotz dieses großen Eifers glaubt der Deutsche, der über Profi-Erfahrungen aus Bayreuth und Sandhausen verfügt, dass sich sein ehemaliger Mitspieler an die neuen Gegebenheiten anpassen muss. Und das wird seine Zeit brauchen. „In Deutschland geht es viel körperbetonter und schneller zu als in Luxemburg. Die Gegenspieler werden besser sein, die Defensive schwerer zu überwinden“, vermutet Stolz, der aktuell neben dem Profi-Dasein im Nachbarland seinen Trainerschein erwirbt. Er glaubt: „Wenn Rayan so weitermacht, wird er es auch in der 2. Liga schaffen.“

Aber der Offensivakteur ordnet auch ein, dass das Profi-Fußballgeschäft ein anderes Tempo aufgenommen hat. „Rayan hat eine Saison lang auf sehr gutem Niveau abgeliefert. Früher hätte das wahrscheinlich noch nicht ausgereicht, um sofort den nächsten Schritt zu machen“, sagt Stolz.

„Zu einer Kontermannschaft wie Braunschweig wird er gut passen. Rayan kommt über die Geschwindigkeit, versucht immer, hinter die Kette zu kommen. Entweder per Steckpass oder im Eins-gegen-eins. Außerdem hat er einen super linken Fuß.“ Dominik Stolz über seinen ehemaligen Teamkollegen Rayan Philippe.

In der Saison beim Spitzenteam Swift hätte beim Neu-Braunschweiger alles zusammengepasst. „Er hat über den Erwartungen gespielt. Und er hatte vollstes Vertrauen von unserem Trainer, selbst wenn er mal ein Spiel nicht so gut war. In Deutschland wärst du in vergleichbaren Situationen auch mal raus aus der Startelf gewesen“, verdeutlicht der ehemalige Mitspieler Philippes, der deutlich sagt: „So eine Saison mit diesen Werten wird er höchstwahrscheinlich nicht noch einmal spielen.“

Eintracht Braunschweigs Neuzugang Philippe spricht fast nur französisch

Stolz sagt über Eintrachts neue Nummer 9: „Rayan wird an seiner neuen Aufgabe wachsen müssen. Für ihn ist das jetzt etwas ganz Neues. Das braucht auch Zeit.“ Zeit, die Philippe nutzen muss - vor allem, um die Sprachbarriere abzubauen. Der Stürmer spricht fast ausschließlich französisch und ein bisschen englisch. „Wenn er schnell Deutsch lernt, wird ihm das sicher auch auf dem Platz helfen“, glaubt Stolz.

Die Grundlagen, im deutschen Unterhaus für Furore zu sorgen, hat Philippe nach Ansicht seines vormaligen Teamkollegen aber. Denn die 1. Liga in Luxemburg sei nicht zu unterschätzen. „Wir spielen regelmäßig Testspiele gegen deutsche Mannschaften. Vom Niveau ist das meist kein großer Unterschied zwischen den Topteams bei uns und den Zweitligisten. Aber nach hinten geht die Schere weiter auf“, erklärt Stolz, dass es in der nationalen Liga ein Leistungsgefälle gibt. Er selbst ist aber ein gutes Beispiel dafür, dass dort kein Freizeitfußball gespielt wird. Mehrfach kämpfte er sich mit seinen Teams über Qualifikationsrunden in internationale Wettbewerbe.

Und auch das Beispiel Philippe zeigt, dass Eintrachts Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann dort keinen exotischen Zufallstreffer gelandet hat. Allein aufgrund seiner Leistungsdaten war er auf dem Radar vieler Klubs. Auch der Heidenheimer Erfolgstrainer Frank Schmidt soll in Hesperingen am Trainingsplatz und auf der Tribüne gesichtet worden sein.

Aufgrund der tollen Torausbeute wird auf Eintrachts neuem Offensivmann sicher auch in Braunschweig von Beginn an erhöhter Druck lasten. Ob Philippe diese hohen Erwartungen von Beginn an erfüllen kann, ist noch nicht seriös zu beantworten. Aber wer weiß...