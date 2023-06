Spielplan geleakt: Eintracht Braunschweigs Derby wohl im November

Eigentlich wollte die Deutsche Fußball-Liga die Spielpläne für die neue Saison am heutigen Freitag um 12 Uhr vorstellen. Doch schon früher kursierten die korrekten Ansetzungen im Internet. Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig startet Ende Juli mit einem Heimspiel gegen Holstein Kiel. Die erste Auswärtspartie der Löwen steigt eine Woche später beim 1. FC Magdeburg.

Zweimal in Folge muss Eintracht Braunschweig gegen Schalke 04 ran

Nach der Pokal-Pause mit dem Spiel gegen Ligakonkurrent Schalke 04 (11. August) kommt es unmittelbar danach auch im Punktspielbetrieb zum Heimspiel gegen die Knappen (18. - 20. August). Eine vergleichbare Konstellation hatten die Braunschweiger einmal in der Saison 2002/03, als sie in zwei Partien in Folge daheim dem SSV Reutlingen mit 1:2 unterlagen.

Am sechsten Spieltag geht es zu Erstliga-Absteiger Hertha BSC. Zwischendrin geht es nach Karlsruhe und die Eintracht empfängt St. Pauli. Heiß erwartet wird auch das Derby. Gegen den niedersächsischen Rivalen muss Braunschweig zunächst auswärts ran - am Wochenende vom 3. bis zum 5. November. Nur eine Woche später kommt Aufsteiger VfL Osnabrück an die Hamburger Straße.

Eintracht Braunschweigs Saisonfinale in Kaiserslautern

Zum Wiedersehen mit Immanuel Pherai kommt es Ende November. Dann ist Eintracht Braunschweig beim Hamburger SV zu Gast. Das letzte Heimspiel vor der Winterpause steigt dann gegen den FC Kaiserslautern. Ein mögliches Saisonfinale, in dem es noch um alles geht, würde im kommenden Frühsommer also auf dem Betzenberg steigen.