Offiziell: Sebastian Griesback wechselt zu Eintracht Braunschweig

Weniger Gegentore als in der Vorsaison: Das ist eines der Primärziele von Jens Härtel. Das Personal, das dem neuen Trainer von Eintracht Braunschweig für dieses Vorhaben zur Verfügung steht, nimmt weiter Form an. Dass Sebastian Griesbeck zum Fußball-Zweitligisten wechseln würde, hatte sich seit Tagen abgezeichnet. Seit Mittwochmittag ist der Transfer offiziell. Wie die Eintracht mitteilt, unterschreibt der 32-jährige Defensivmann einen Vertrag bis Sommer 2024 – einen Tag nach dem Abgang Nathan de Medinas.

Griesbeck kann im Abwehrverbund in einer Dreier- oder Viererkette spielen, aber auch im defensiven Mittelfeld auflaufen. Gerade dort fehlte es den Blau-Gelben bislang etwas an Zentimetern. Die bringt der 1,89-Meter-Mann nun mit. Deshalb erweitere der 32-Jährige „so unsere Optionen im Defensivbereich“, sagt Peter Vollmann.

Sebastian Griesbeck punktet auch mit seinem Charakter

Was Eintrachts Sportchef auch noch hervorhebt: Griesbecks Qualitäten neben dem Platz. „Mit seiner fußballerischen Qualität, seiner offenen Art und seinem Charakter soll uns Sebastian Stabilität geben“, fügt Vollmann an.

Der Neu-Löwe könnte demnach zu einem wichtigen Faktor, einer Säule im Braunschweiger Spiel werden. Dafür spricht auch der große Erfahrungsschatz, den er mit an die Hamburger Straße bringt. 210 Duelle in Liga 2 hat er bereits bestritten, 37 in der 3. Liga. Für Greuther Fürth und Union Berlin bestritt Griesback zudem 54 Spiele in der Bundesliga.

Wechsel zu Eintracht Braunschweig hat auch private Vorteile

Im Profibereich lief der Rechtsfuß zudem sieben Jahre lang für den 1. FC Heidenheim auf. Zuletzt war er in Fürth aktiv, wo sein Vertrag nun ausläuft. „Ich habe gehofft, dass sich die Möglichkeit für einen Wechsel nach Braunschweig ergibt, weil ich viel Positives über den Verein gehört habe. Die Atmosphäre im Stadion ist einfach gut, ich habe es immer genossen, hier zu spielen. Es ist toll, jetzt ein Teil davon zu sein“, sagt der Defensivmann zu seinem Wechsel.

Der bringt auch private Vorteile mit sich. Griesbeck ist mit der deutschen Nationalspielerin Kathrin Hendrich liiert – und die läuft für den VfL Wolfsburg auf. Mit Hasan Kurucay, Saulo Decarli, Brian Behrendt,Neuzugang Robert Ivanov und nun Griesbeck stehen Härtel somit bereits fünf Akteure zur Verfügung, die für einen Platz in der Innenverteidigung infrage kommen. Das Projekt „Gegentore verringern“ kann in Braunschweig also früh anlaufen.

Ein Ex-Löwe hat dagegen einen neuen Klub gefunden. Bryan Henning heuert bei Viktoria Köln an. Wer dagegen Härtel als Co-Trainer unterstützen wird, ist bislang doch offen. Das könnte sich bald ändern. Ronny Thielemann soll bei der Eintracht kurz vor einer Unterschrift stehen. Das berichtet das Portal Reviersport. Der 49-Jährige hat mit Härtel bereits beim 1. FC Magdeburg und bei Hansa Rostock zusammengearbeitet. Zuletzt stand er für 17 Spiele als Cheftrainer des FSV Zwickau an der Seitenlinie, konnte den Abstieg in die Regionalliga aber nicht verhindern.